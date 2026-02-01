Újabb vészjósló hír látott napvilágot Magyar Péter környezetéből

A Magyar Nemzet január 15-i cikke nyomán még több részletet derített ki az Ellenpont arról, hogy a Tisza Párt egy több száz oldalas, konvergenciaprogramnak nevezett gazdasági tervezetet készít elő, amely jelentős adóemeléseket, vagyonadó bevezetését, a családi kedvezmények megnyirbálását és nyugdíjreformot tartalmaz. A dokumentumot egy tucat közgazdász vitatja meg rendszeresen Király Júlia, a Magyar Nemzeti Bank egykori alelnökének budapesti lakásán – írta akkor a Magyar Nemzet.

A legújabb név a csapatban Karvalits Ferenc, a jegybank volt alelnöke (2007-2013), aki a monetáris politika, a pénzpiaci elemzések és a kutatások területéért felelt Simor András elnöksége idején. Karvalits korábban már szerepelt a Tisza-környéki tanácsadók között.