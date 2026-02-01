Újabb vészjósló hír látott napvilágot Magyar Péter környezetéből

Bajnaitól Sorosán át vezetett Orbán Anita útja Magyar Péterhez
A baloldali sajtó szakértőként ünnepli, az Ellenpont viszont múltbéli és jelenlegi kapcsolataira hívja fel a figyelmet Magyar Péter új tanácsadója kapcsán.
Bajnai üzlettársa, Gyurcsány tanácsadója és Surányi igazgatója is volt Karvalits Ferenc, akit a botrányok sem kerültek el. Most a Tisza környékén tűnt fel.
A Magyar Nemzet január 15-i cikke nyomán még több részletet derített ki az Ellenpont arról, hogy a Tisza Párt egy több száz oldalas, konvergenciaprogramnak nevezett gazdasági tervezetet készít elő, amely jelentős adóemeléseket, vagyonadó bevezetését, a családi kedvezmények megnyirbálását és nyugdíjreformot tartalmaz. A dokumentumot egy tucat közgazdász vitatja meg rendszeresen Király Júlia, a Magyar Nemzeti Bank egykori alelnökének budapesti lakásán – írta akkor a Magyar Nemzet.
A legújabb név a csapatban Karvalits Ferenc, a jegybank volt alelnöke (2007-2013), aki a monetáris politika, a pénzpiaci elemzések és a kutatások területéért felelt Simor András elnöksége idején. Karvalits korábban már szerepelt a Tisza-környéki tanácsadók között.
Az Ellenpont elemzése felidézte, Karvalits Ferenc apja, az idősebb Karvalits Ferenc a nyolcvanas években Zala megye első embere volt: MSZMP-párttitkár, aki Kádár Jánoshoz és Grósz Károlyhoz is bejáratos volt. 1989 tavaszán az MSZMP Központi Bizottságának tagja lett. A rendszerváltáskor aláírásgyűjtés indult ellene, hogy ne térhessen vissza sem párttitkárként, sem rendőri vezetőként; a távozáskor pedig „búsás végkielégítésről” beszéltek a korabeli pletykák.
Az ifjabb Karvalits a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett, majd 1992-ben a Columbia Egyetemen szerzett MSc diplomát gazdaságpolitika-menedzsmentből. A Soros Alapítvány 1989-es évkönyve szerint olaszországi (Cortona) tanulmányútját Soros-ösztöndíjjal tette.
Hazatérve 1994-1995-ben a Magyar Hitelbank igazgatója, 1996-tól az MNB főosztályvezetője lett.
Karvalits karrierjét két volt jegybankelnök, Surányi György és Simor András egyengette.
Surányival a CIB Bank élén (2002-2005) is együtt dolgoztak, majd 2007-től Karvalits Simor alelnöke lett Király Júliával párban. A Heti Válasz egykor azt írta: Karvalitsot az MSZP „ültette Simor nyakába”, mert egyidejűleg Gyurcsány Ferenc gazdasági tanácsadó testületének tagja volt.
Karvalits a 90-es évektől kezdve Bajnai Gordon üzlettársa a Wallis-csoportban:
Karvalits felesége, Szelényi Zsuzsanna közösen alapította az Együtt 2014 mozgalmat Bajnaival, aki később lemondott mandátumáról Szelényi javára. Karvalits Bojár Gáborral (a Graphisoft alapítójával, a Tisza egyik nagy támogatójával) is volt közös cégvezetése 2006-2007-ben, jelenleg pedig a Praktiker Magyarország Zrt. igazgatósági tagja.
A Tisza új szakértőjét nem kerülték el a botrányok, hiszen 2015-ben megkérdezték az akkor parlamenti képviselő feleségét, hogy hol van a nyoma annak a 320 millió forintnak, amelyet Karvalits az MNB-s időszaka alatt keresett, mivel azt a vagyonnyilatkozataikban nem lehetett megtalálni.
Karvalits személye tökéletesen illeszkedik abba a gárdába, akik a Tisza Párt körül gyülekeznek: olyan szakértő, akik a 90-es évek baloldali-liberális elitjéből érkeztek, szoros szálak fűzik Bajnaihoz, Surányihoz, Gyurcsányhoz és a Soros-hálózathoz.
Nyitókép forrása: AFP / Kisbenedek Attila
