Újabb elképesztő részletre mutattak rá Magyar Péter drogbulijával kapcsolatban

Deák Dániel politikai elemző a Tisza Párt elnökének legújabb botránya kapcsán osztott meg egy bejegyzést a közösségi oldalán. Az elemző szerint Magyar Péter legújabb ügyének nem a bulvár része az, ami súlyossá teszi, hanem az, hogy Magyar a visszatérő, botrányos viselkedése miatt könnyen zsarolható.

Csak az a kérdés, hogy kik zsarolják, és kik fogják már most is?

– tette fel a kérdést az elemző.