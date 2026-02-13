Ft
deák dániel tisza tisza párt zsarolás ügy

Újabb elképesztő részletre mutattak rá Magyar Péter drogbulijával kapcsolatban

2026. február 13. 20:59

Deák Dániel szerint a Tisza Párt elnöke saját viselkedésével ismétlődően kompromittáló helyzetekbe sodorja magát.

2026. február 13. 20:59
null

Deák Dániel politikai elemző a Tisza Párt elnökének legújabb botránya kapcsán osztott meg egy bejegyzést a közösségi oldalán. Az elemző szerint Magyar Péter legújabb ügyének nem a bulvár része az, ami súlyossá teszi, hanem az, hogy Magyar a visszatérő, botrányos viselkedése miatt könnyen zsarolható.

 Csak az a kérdés, hogy kik zsarolják, és kik fogják már most is?

– tette fel a kérdést az elemző.

Deák Dániel szerint Magyar Péter ötkertes, telefonlopós, szétcsapott estéje egyáltalán nem egyedi eset volt, hanem egy sorozat része. Az elemző szerint a mostani ügyben az interneten eddig csak egy üres szoba képe jelent meg, erre Magyar remegő hangon, ijedten ismerte be, hogy „ismét szétcsapva” olyan házibuliba ment el, ahol kábítószer állt az asztalon.

Deák Dániel szerint kifogásolható, hogy a politikus nem fordult ki a szobából, nem tett feljelentést, hanem saját bevallása szerint inkább bement a szomszéd szobába, és lefeküdt azzal az emberrel, aki állítólag hónapok óta zsarolta.

Deák Dániel szerint Magyar Péter saját viselkedésével ismétlődően kompromittáló helyzetekbe sodorja magát, és szerinte ez zsarolhatósághoz vezethet. Deák továbbá felveti, hogy a korábban bevallott ügyön túl más, akár súlyosabb esetek is történhettek, utalva Magyar egyik kijevi tartózkodásra és Ceber Roland szerepére a Tisza elnökének ukrajnai útjának szervezésében. Az elemző szerint egy ukrán titkosszolgálat a választás tétje miatt akár ki is használhatná Magyar Péter zsarolhatóságát, miközben Brüsszelben már a mentelmi jogával összefüggő ügyek révén jelenleg is nyomás alatt tarthatják.

Mindenki tegye fel magának a következő kérdést: amikor ekkora a tét, vajon kockáztathatunk egy ilyen könnyen fogható és zsarolható politikussal, mint Magyar Péter?

– tette hozzá.

Nyitókép: AFP/Szentgallay Bálint

***

