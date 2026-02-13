Tragikus hírt közölt Szijjártó Péter: újabb magyar áldozatot követelt az ukrajnai háború

Újabb kárpátaljai magyar esett el az Ukrajnában tomboló háborúban, az áldozat családjának a kormány megad minden lehetséges segítséget – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Miskolcon, a mielőbbi béketeremtés fontosságát hangsúlyozva.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető szörnyűnek és egészen egyszerűen tragikusnak nevezte, hogy most már nem múlik el úgy egyetlen nap sem, hogy ne kapnánk hírt Kárpátaljáról újabb magyar áldozatról, újabb magyar emberről, aki ebben az „értelmetlen háborúban” hal meg.