02. 13.
péntek
kárpátaljai magyarok orosz-ukrán háború Szijjártó Péter áldozat

Tragikus hírt közölt Szijjártó Péter: újabb magyar áldozatot követelt az ukrajnai háború

2026. február 13. 16:47

Aggasztóan sok gyászhír érkezik az ukrán frontról, melyek kárpátaljai magyar áldozatokról számolnak be.

2026. február 13. 16:47
null

Újabb kárpátaljai magyar esett el az Ukrajnában tomboló háborúban, az áldozat családjának a kormány megad minden lehetséges segítséget – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Miskolcon, a mielőbbi béketeremtés fontosságát hangsúlyozva.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető szörnyűnek és egészen egyszerűen tragikusnak nevezte, hogy most már nem múlik el úgy egyetlen nap sem, hogy ne kapnánk hírt Kárpátaljáról újabb magyar áldozatról, újabb magyar emberről, aki ebben az „értelmetlen háborúban” hal meg.

Az aknaszlatinai nagyközségből kaptuk az értesítést, hogy egy 36 éves magyar ember halt meg, akit édesanyja várt volna otthon. Most már sajnos hiába – tájékoztatott.

Természetesen a család számára a kormány az ilyenkor szokásos támogatást eljuttatja. Most már közel száz olyan magyar emberről tudunk, aki meghalt a háborúban”

– tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy ez a friss eset is jól mutatja, hogy továbbra is mindent meg kell tenni a béketeremtés érdekében, valamint itt lenne az ideje, hogy „Brüsszel végre abbahagyja az aknamunkát, amelyet az amerikai béketörekvésekkel szemben folytat”.

Minden egyes nap újabb szenvedést hoz Ukrajnában, minden egyes nap újabb halottakat hoz, és most már sajnos minden egyes nap újabb és újabb kárpátaljai magyar áldozatról kell, hogy beszámoljak. Itt az ideje ennek a háborúnak véget vetni”

– összegzett.

Legutóbb kedden érkezett gyászhír kárpátaljai magyar áldozatról, aki az ukrajnai háborúban vesztette életét. A 45 éves katona, Himics László, Nagybakos (Szvoboda) község lakója február 6-án esett el a fronton.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Katona Tibor

kaktusztea
2026. február 13. 18:24
Szóljatok putyin gazdátoknak, hogy vonuljon ki és béke lesz. Több áldozat nélkül.
Válasz erre
0
0
steinamanger-2
•••
2026. február 13. 18:11 Szerkesztve
Legközelebbi moszkvai háborúellenes gyűlésén említse meg ezt a dolgot a beszaripeti a Putlernek is. 🤣
Válasz erre
0
1
csulak
2026. február 13. 17:56
nyugodjon bekeben
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
•••
2026. február 13. 17:37 Szerkesztve
Tragikus hir az is, hogy ma is meghalt kb. 400 magyar, pont mint a covid idejen, mert ennyi hal meg minden nap Csak nincs eletek teve, mert most nem akarnak toletek semmit (a fideszesek) Most nem akarnak nektek vakcinat eladni, ugyhogy most nem kell latnotok. Most azt kell latnotok hogy Ukrajna latorallam Hoppa
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!