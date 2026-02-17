Rém kellemetlen: alig voltak néhányan kíváncsiak Magyar Péterre Hajdúszoboszlón

Szétesett a tiszás frakció Békéscsabán – a távozó képviselőt a helyi Tisza Szigetek minden erejükkel megpróbálják tönkretenni
Hricsovinyi Tamás kilépése után megszűnt a békéscsabai „Pátria Békéscsaba” tiszás frakció.
Deák Dániel egy légifelvételt is megosztott, amelyen jól látszik, milyen csekély volt az érdeklődés Magyar Péter rendezvényén.
Deák Dániel politikai elemző egy bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiben arról számolt be, hogy meglepően kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Hajdúszoboszlón. Az elemző ezt alátámasztandó egy légi felvételt is megosztott.
Ahogy látszik, ma is nagyon kevesen kíváncsiak Magyar Péterre.
– írta Deák Dániel, majd hozzátette, hogy ez nem meglepő, ugyanis az elmúlt hetek nem az ellenzéki politikusnak kedveztek.
„Főleg azok után, hogy Münchenben a legdurvább háborús uszítókkal szelfizgetett” – írta az elemző. Meglátása szerint a valóság nagyon más képet fest a baloldal által manipulált közvélemény-kutatásokhoz képest.
