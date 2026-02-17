Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
deák dániel hajdúszoboszlón kampány Magyar Péter felvétel

Rém kellemetlen: alig voltak néhányan kíváncsiak Magyar Péterre Hajdúszoboszlón

2026. február 17. 18:45

Deák Dániel egy légifelvételt is megosztott, amelyen jól látszik, milyen csekély volt az érdeklődés Magyar Péter rendezvényén.

2026. február 17. 18:45
null

Deák Dániel politikai elemző egy bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiben arról számolt be, hogy meglepően kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Hajdúszoboszlón. Az elemző ezt alátámasztandó egy légi felvételt is megosztott.

Ahogy látszik, ma is nagyon kevesen kíváncsiak Magyar Péterre. 

– írta Deák Dániel, majd hozzátette, hogy ez nem meglepő, ugyanis az elmúlt hetek nem az ellenzéki politikusnak kedveztek. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Tovább a cikkhezchevron

„Főleg azok után, hogy Münchenben a legdurvább háborús uszítókkal szelfizgetett” – írta az elemző. Meglátása szerint a valóság nagyon más képet fest a baloldal által manipulált közvélemény-kutatásokhoz képest. 

Nyitókép forrása: Deák Dániel Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. február 17. 20:01
Drága buli ez MP -nek, ki fizeti? Hurcolni a színpadot, technikát, szetszerelni, felállítani......
Válasz erre
1
0
És Én
2026. február 17. 20:00
Mit irogattok össze vissza náluk ez a full ház.
Válasz erre
1
0
kishegyi
2026. február 17. 20:00
Remélem, hasonló "eredménnyel" folytatja "országjárását" ez a mocskos, alkalmatlan gonosztevő. Áprilisban meg akkorát nyikkan, mint az ólajtó!!!
Válasz erre
2
0
tikkadt-szocske
2026. február 17. 19:48
Az is sok, ahányan ott voltak.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!