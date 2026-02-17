Rém kellemetlen: alig voltak néhányan kíváncsiak Magyar Péterre Hajdúszoboszlón

Deák Dániel politikai elemző egy bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiben arról számolt be, hogy meglepően kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Hajdúszoboszlón. Az elemző ezt alátámasztandó egy légi felvételt is megosztott.

Ahogy látszik, ma is nagyon kevesen kíváncsiak Magyar Péterre.

– írta Deák Dániel, majd hozzátette, hogy ez nem meglepő, ugyanis az elmúlt hetek nem az ellenzéki politikusnak kedveztek.