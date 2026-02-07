Ft
02. 07.
szombat
szamuely magyar péter kun béla karmelita tanácsköztársaság orbán viktor

Platós Peti népjóléti proletárintézkedései: ha nyer, megnyitná a Karmelitát az emberek előtt

2026. február 07. 08:33

Platós Peti nem szórakozik túl sokat, egyre inkább igyekszik a nagy szellemi elődök nyomába érni, hiszen Szamuely és Kun Béla munkássága is régóta hatást gyakorol rá. A sok börtönosztás mellett, most a népet simogatja meg, a Karmelita kolostort nyitná meg az emberek előtt. Proletárok előre!

2026. február 07. 08:33
null
Szabó Gergő
Szabó Gergő
Pesti Srácok

„Micsoda remek ember ez. A Tanácsköztársaság alatt is ment a dupla kommunikáció, a páncélvonatos Lenin-fiúk boldogan akasztgattak Szamuely vezetésével, közben pedig Kun Béla pirospozsgás örömmel nyitotta meg a proletárok előtt a másoktól elvett kúriákat, villákat, kastélyokat. Elvettük mástól, ha kellett, megöltük a gazdáját, most már tietek, elvtársak. Könnyű más tulajdonával villogni, más javait szétosztani és dőzsölni, miközben hereként élsz, és csak a gyűlölet és a bosszú irányít. Magyar Péter megfogadta a régi bolsevik tanácsokat és a korbács mellett a mézesmadzagot is elővette.  

Népjóléti proletárintézkedések

Érdemes elolvasni a pannon Caligula bejegyzése alatti mámort, amit a szektások éreznek, a jó részük szeretné börtönné átalakítani a Karmelita kolostort, hogy ott gúnyolhassa a rács mögött Orbán Viktort és a kormány tagjait, mások csak pusztítani szeretnének, egyesek ki akarják pakolni a termeket, mert nekik jár a sok »felhalmozott gazdagság«. Magyar Péter már korábban kinyitotta Pandora szelencéjét, a lincselési kommandók bátorítása, a börtönígéretek felajzották az aljanépet. Most jön a »dicsőséges 133 nap« rémuralmának újabb példája, a mindenkori magyar kormányzat helyét, legitimáló szimbólumát Pedig ez a magyar történelmi térben működő kormány szimbóluma, nem modern brüsszeli üvegpalota, hanem nemzeti örökségünk és függetlenségünk jelképe. De a pannon Caligula ezt vagy nem tudja, vagy cinikusan röhög, és jelzi, hogy itt bizony a proletárforradalomé a jövő. Mi lesz a következő? A nagypolgári lakásokat is rekvirálják majd? A túl nagy családi házakat felosztják majd a hithű tiszások között? Hogy is volt a tanácsköztársasági jelszó?

Ami eddig a grófoké volt, most a népé"

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

RigbyMordecai
2026. február 07. 11:53
És amikor majd már mindez elfogy, és lesz, akinek ebből sem jutott, és akinek jutott, már az is felélte, akkor kiével folytatjuk, kinek a javait osztjuk szét ebben a fél-kommunizmusban? Csak fél-, mert a kitalálók vagyonát - garantálom, - nem teszik majd a közösbe, Petiét biztos nem .... Nem félnek ezek, hogy ez hova fajulhat, mennyire veszélyes nem csak ránk, hanem rájuk is, sőt, mégjobban, mert az emberek kiszámíthatatlanok???? .... Hozzáadva a többi társadalmi kísérletet is, az össze nem illő társadalmak összeépítését, az ellenséges népek összetelepítését, az öntudat eltorzítását, minden elért dolgunk leépítését, lerombolását, stb stb stb .... A világ eseményei kezdik Hollywood utópisztikus és egyéb gigahorrortörténeteit is felülmúlni. A Walking Dead, a Holtak napja csak gyerekmese lesz hamarosan, már csak akkor fogsz sikítani, ha kilépsz a 30 centi vastag biztonsági vasajtódon a valóságba... A Káosz ereje az ember fejében és szívében van, ott a magja. Gyógyulnia kéne nagyon...
Válasz erre
0
0
google-2
2026. február 07. 11:21
Tobzódik a gyűlölködők királya, de meglesz ennek a böjtje, kétség sem fér hozzá. Ő, a henye, persze hogy mindent megnyit, csak ő uralkodhasson és egyazon mozdulattal mindent és mindenkit is bezárjon, ami, aki Őhenyeségét zavarja. Annyira kiismerhető a pszichopata, de annyira…
Válasz erre
1
0
angie1
•••
2026. február 07. 11:02 Szerkesztve
Az jó, mert Kapitánynak szép nagy háza van! Oda be is költözhetnek a tiszás prolik.
Válasz erre
4
0
madre79
2026. február 07. 10:48
A diliház kapuját meg előtte kell kitárni!
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!