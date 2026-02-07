„Micsoda remek ember ez. A Tanácsköztársaság alatt is ment a dupla kommunikáció, a páncélvonatos Lenin-fiúk boldogan akasztgattak Szamuely vezetésével, közben pedig Kun Béla pirospozsgás örömmel nyitotta meg a proletárok előtt a másoktól elvett kúriákat, villákat, kastélyokat. Elvettük mástól, ha kellett, megöltük a gazdáját, most már tietek, elvtársak. Könnyű más tulajdonával villogni, más javait szétosztani és dőzsölni, miközben hereként élsz, és csak a gyűlölet és a bosszú irányít. Magyar Péter megfogadta a régi bolsevik tanácsokat és a korbács mellett a mézesmadzagot is elővette.

Népjóléti proletárintézkedések

Érdemes elolvasni a pannon Caligula bejegyzése alatti mámort, amit a szektások éreznek, a jó részük szeretné börtönné átalakítani a Karmelita kolostort, hogy ott gúnyolhassa a rács mögött Orbán Viktort és a kormány tagjait, mások csak pusztítani szeretnének, egyesek ki akarják pakolni a termeket, mert nekik jár a sok »felhalmozott gazdagság«. Magyar Péter már korábban kinyitotta Pandora szelencéjét, a lincselési kommandók bátorítása, a börtönígéretek felajzották az aljanépet. Most jön a »dicsőséges 133 nap« rémuralmának újabb példája, a mindenkori magyar kormányzat helyét, legitimáló szimbólumát Pedig ez a magyar történelmi térben működő kormány szimbóluma, nem modern brüsszeli üvegpalota, hanem nemzeti örökségünk és függetlenségünk jelképe. De a pannon Caligula ezt vagy nem tudja, vagy cinikusan röhög, és jelzi, hogy itt bizony a proletárforradalomé a jövő. Mi lesz a következő? A nagypolgári lakásokat is rekvirálják majd? A túl nagy családi házakat felosztják majd a hithű tiszások között? Hogy is volt a tanácsköztársasági jelszó?