„Nem nagyon lehet még egy ilyen BETEG embert találni” – Pócs János volt a Hotel Lentulai vendége

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Nem akárhonnan „reklámozták” a Mandiner műsorát.
A Hotel Lentulai friss epizódjának vendége Pócs János, aki a „második leghíresebb gázszerelő” öniróniájától indulva gyorsan eljut a 2026 előtti kampányhangulatig – és oda is szúr, ahol szerinte a legnagyobb a zavar: amikor a politika már nem programokról, hanem indulatokról szól.
Pócs azt állítja, Magyar Péter jelenségét sokan úgy követik, hogy „nem vőt keresnek, hanem hóhért a Fideszre”, és szerinte a tábor egy része még a megszorítások lehetőségét is elnézné, csak „takarodjanak”.
A beszélgetésben előkerül a „cirkusz–bohóc” hasonlat, a „bábú”–narratíva, és az is, miért tartja fájóbbnak az „unjuk a Fideszt” mondatot, mint a klasszikus vádakat – ezt egy nagyapjától hozott példával, a „lovat szamárra nem cserélünk” történettel magyarázza.
Szóba kerül Lázár János vitát kiváltó mondata is: Pócs „nagyon rossz mondatnak” nevezi, de a mögötte lévő gondolatmenetet védi, saját jászberényi tapasztalatokkal.
A végén pedig jön a Hotel Lentulai védjegye: a személyeskedő villámrovat, majd a képmutató rész, ahol Pócs két perc alatt Karácsony Gergelyrről készít rajzot.
Nézze meg a teljes adást a Mandiner YouTube-csatornáján!