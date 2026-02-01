Ft
02. 01.
vasárnap
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 01.
vasárnap
magyar péter lázár jános hotel lentulai pócs jános fidesz

„Nem nagyon lehet még egy ilyen BETEG embert találni” – Pócs János volt a Hotel Lentulai vendége

2026. február 01. 10:21

A Hotel Lentulai friss epizódjának vendége Pócs János, aki a „második leghíresebb gázszerelő” öniróniájától indulva gyorsan eljut a 2026 előtti kampányhangulatig – és oda is szúr, ahol szerinte a legnagyobb a zavar: amikor a politika már nem programokról, hanem indulatokról szól.

2026. február 01. 10:21
null

Pócs azt állítja, Magyar Péter jelenségét sokan úgy követik, hogy „nem vőt keresnek, hanem hóhért a Fideszre”, és szerinte a tábor egy része még a megszorítások lehetőségét is elnézné, csak „takarodjanak”.

 A beszélgetésben előkerül a „cirkusz–bohóc” hasonlat, a „bábú”–narratíva, és az is, miért tartja fájóbbnak az „unjuk a Fideszt” mondatot, mint a klasszikus vádakat – ezt egy nagyapjától hozott példával, a „lovat szamárra nem cserélünk” történettel magyarázza.

Szóba kerül Lázár János vitát kiváltó mondata is: Pócs „nagyon rossz mondatnak” nevezi, de a mögötte lévő gondolatmenetet védi, saját jászberényi tapasztalatokkal. 

A végén pedig jön a Hotel Lentulai védjegye: a személyeskedő villámrovat, majd a képmutató rész, ahol Pócs két perc alatt Karácsony Gergelyrről készít rajzot.

Nézze meg a teljes adást a Mandiner YouTube-csatornáján!

csipkejozsika
2026. február 01. 11:33
Nem nagyon lehet még egy ilyen BETEG embert találni” – Pócs János Ez így igaz, de hár fidSS es miért kell ezen csodálkozni.🤦‍♂️😁
magyar-850
2026. február 01. 11:32
Úgyis szólhatna a mondás,hogy istenkirályt nem cserélünk egy féleszű tróger senkiházi szarjankóra.
b-kanya-3
2026. február 01. 11:26
Nem nagyon lehet még egy ilyen BETEG embert találni, mint Pócs János.
Héja
2026. február 01. 11:13
Pócs egy szavakész, eszes fickó. Nem lep meg a tiszások/ballibek üres gyalázkodása.
