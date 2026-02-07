Ft
02. 07.
szombat
Mindenki tudja

2026. február 07. 08:39

Sokan vagyunk, de ez önmagában nem elég. Az kell, hogy többen is legyünk.

2026. február 07. 08:39
G. Fodor Gábor
Magyar Nemzet

"Mivel már mindenki mindenkiről mindent elmondott, ezért a hátralévő kilenc hétben sem tud már senki semmi olyat mondani, amit ne tudnánk már eddig is a másikról. Mindent tudnak a választók, ami a döntésükhöz kell. Mi, Fidesz-szavazók mindent tudunk az ellenfélről. 

Tudjuk, hogy az ellenfél arca közülünk jött, és hogy elárult minket. A családi titkok olyanok, mint a mérgező gyökerek, előbb vagy utóbb mindent megfertőznek. Tudjuk, hogy az a munkája, hogy táplálja a gyűlöletet, a haragot, az indulatot. Tudjuk, hogy mindössze annyi a mondása: itt minden sz…r. Mert ellopták, mert semmi sem működik, mert úgyis vége van. Tudjuk, hogy egyetlen politikája van: a hazugság. 

A Tisza hazudik. Előre elmondták, hogy hazudni fognak, mivel máskülönben nem tudnának választást nyerni. És mivel azt gondolják, hogy csak akkor tudnak nyerni, ha hazudnak, már felmentést is adtak maguknak a hazugság és következményei alól.

Ez az ajánlatuk a számunkra, választópolgároknak. Azt is tudjuk, és ők is tudják, hogy azért kell hazudniuk, mert amit akarnak, azt a magyar választók elutasítják. Amit csinálnának, ha kormányra kerülnének, az nem népszerű. Azt csinálnák, amit Brüsszel mond és azt csinálnák, ami Kijev érdeke (szép csendben megépült a Brüsszel–Kijev-tengely). Támogatnák és finanszíroznák a háborút, igent mondanának Ukrajna EU-csatlakozására és leválasztanának minket az olcsó orosz energiáról, ami a rezsicsökkentés végét jelenti. 

Mindenki tudja, hogy senki sem támogat egy olyan programot, ami kiviszi az országot a frontra (a háború támogatása és finanszírozása), behozza a háborút és a veszélyt az unióba (Ukrajna EU-csatlakozása), és elszegényíti az embereket (elszabaduló energiaárak). Ráadásként egy olyan kormány képében, amely nem a magyarok, hanem Brüsszel és Kijev érdekében cselekszik."

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

