„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
Sokan vagyunk, de ez önmagában nem elég. Az kell, hogy többen is legyünk.
"Mivel már mindenki mindenkiről mindent elmondott, ezért a hátralévő kilenc hétben sem tud már senki semmi olyat mondani, amit ne tudnánk már eddig is a másikról. Mindent tudnak a választók, ami a döntésükhöz kell. Mi, Fidesz-szavazók mindent tudunk az ellenfélről.
Tudjuk, hogy az ellenfél arca közülünk jött, és hogy elárult minket. A családi titkok olyanok, mint a mérgező gyökerek, előbb vagy utóbb mindent megfertőznek. Tudjuk, hogy az a munkája, hogy táplálja a gyűlöletet, a haragot, az indulatot. Tudjuk, hogy mindössze annyi a mondása: itt minden sz…r. Mert ellopták, mert semmi sem működik, mert úgyis vége van. Tudjuk, hogy egyetlen politikája van: a hazugság.
A Tisza hazudik. Előre elmondták, hogy hazudni fognak, mivel máskülönben nem tudnának választást nyerni. És mivel azt gondolják, hogy csak akkor tudnak nyerni, ha hazudnak, már felmentést is adtak maguknak a hazugság és következményei alól.
Ez az ajánlatuk a számunkra, választópolgároknak. Azt is tudjuk, és ők is tudják, hogy azért kell hazudniuk, mert amit akarnak, azt a magyar választók elutasítják. Amit csinálnának, ha kormányra kerülnének, az nem népszerű. Azt csinálnák, amit Brüsszel mond és azt csinálnák, ami Kijev érdeke (szép csendben megépült a Brüsszel–Kijev-tengely). Támogatnák és finanszíroznák a háborút, igent mondanának Ukrajna EU-csatlakozására és leválasztanának minket az olcsó orosz energiáról, ami a rezsicsökkentés végét jelenti.
Mindenki tudja, hogy senki sem támogat egy olyan programot, ami kiviszi az országot a frontra (a háború támogatása és finanszírozása), behozza a háborút és a veszélyt az unióba (Ukrajna EU-csatlakozása), és elszegényíti az embereket (elszabaduló energiaárak). Ráadásként egy olyan kormány képében, amely nem a magyarok, hanem Brüsszel és Kijev érdekében cselekszik."
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP