"Mivel már mindenki mindenkiről mindent elmondott, ezért a hátralévő kilenc hétben sem tud már senki semmi olyat mondani, amit ne tudnánk már eddig is a másikról. Mindent tudnak a választók, ami a döntésükhöz kell. Mi, Fidesz-szavazók mindent tudunk az ellenfélről.

Tudjuk, hogy az ellenfél arca közülünk jött, és hogy elárult minket. A családi titkok olyanok, mint a mérgező gyökerek, előbb vagy utóbb mindent megfertőznek. Tudjuk, hogy az a munkája, hogy táplálja a gyűlöletet, a haragot, az indulatot. Tudjuk, hogy mindössze annyi a mondása: itt minden sz…r. Mert ellopták, mert semmi sem működik, mert úgyis vége van. Tudjuk, hogy egyetlen politikája van: a hazugság.