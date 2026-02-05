Ft
klubest szalai zoltán kormányfő orbán viktor

Megegyeztem Trumppal, és megegyeztem Putyinnal is – mutatjuk Orbán Viktor öt legerősebb mondatát a Mandiner Klubesten

2026. február 05. 08:51

Sorsot választunk 12-én – hangoztatta Orbán Viktor a Mandiner telt házas klubestjén.

2026. február 05. 08:51
null

Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner Klubest szerda esti telt házas rendezvényén aktuális kérdésekről beszélt a Várkert Bazárban. A beszélgetést Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgatója és Szalai Laura, a Mandiner főszerkesztő-helyettese moderálta.

A miniszterelnök elmondta, hogy korábban a fejlődés azt jelentette, hogy minél jobban hasonlítsunk a Nyugatra. Az nem volt vitakérdés, hogy a kommunizmus után valamilyen nyugati rendszer jöjjön – tette hozzá.

A Nyugat elhitette velünk, hogy van egy morális fölénye, és nem volt kétségbevonható az a tény, hogy a legmagasabb életszínvonalat a Nyugat adja.   

Mára kiderült, hogy ez nincs így, mert a Nyugat nem mintaadó – mondta a kormányfő. Orbán Viktor felhívta a figyelmet, hogy Európa világgazdasági súlya jelentősen csökkent, az európai piacot védeni kell a magas technikai keleti iparágakkal szemben. Ebben a helyzetben a legfőbb kérdés, hogy merre lehet menni? – tette fel a kérdést. Szólt arról is, hogy az Európai Unióban nem lehet reménykedni ebben a nehéz nemzetközi helyzetben. 

A kormányfőt Budapesten rendezendő békecsúcsról is kérdezték. Ezzel kapcsolatban elmondta, van egy határozott megállapodás,

amit az amerikai elnökkel meg az orosz elnökkel is megkötöttem, ami arról szól, hogy ha lesz előrelépés és lesz békecsúcs, akkor az Budapesten lesz. Erre vonatkozóan mind a két fél a szándékát megerősítette.”

Orbán Viktor elmondta, hogy az ellenzék rendszerváltást akar, és ők ebben az esetben igazat mondanak, mert ők a brüsszeli rendszert akarják Magyarországra hozni a nemzeti rendszer helyett. 

Valójában sorsot választunk április 12-én, mert ha lejövünk a nemzeti rendszerről, akkor szinte lehetetlen lesz lejönni a brüsszeli rendszerről

– tette hozzá. 

A kormányfő szerint egy háború esetén a legelején kell mondani egy világos pozíciót. Mindez nem sikerült sem az I. és a II. világháború elején. Egy nemzeti egység kell a háborúból való kimaradásra – mondta. 

Stabil kormány, és stabil többség nélkül nem lehet kimaradni a háborúból, valamint egy népi akaratra is szükség van.

Az én kihívóim Brüsszelben vannak, mert ide csak küldtek valakit – mondta egy másik kérdésre Orbán Viktor. Úgy kalkulál Magyarországon van 40-43 százaléknyi olyan ember, aki nem szavazott a jobboldalra.

 Nekünk az ezen kívüli tábort kell megszólítani. Ez egy jobboldali ország, de nem olyan mértékben mint amit szeretnénk, mert vissza tud billenni 

– ismertette a kormányfő.

Mandiner Klubest

Mandiner Klubest

 

A teljes beszélgetést itt nézheti meg:

Nyitókép:

 

