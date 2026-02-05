Megegyeztem Trumppal, és megegyeztem Putyinnal is – mutatjuk Orbán Viktor öt legerősebb mondatát a Mandiner Klubesten

Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner Klubest szerda esti telt házas rendezvényén aktuális kérdésekről beszélt a Várkert Bazárban. A beszélgetést Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgatója és Szalai Laura, a Mandiner főszerkesztő-helyettese moderálta.

A miniszterelnök elmondta, hogy korábban a fejlődés azt jelentette, hogy minél jobban hasonlítsunk a Nyugatra. Az nem volt vitakérdés, hogy a kommunizmus után valamilyen nyugati rendszer jöjjön – tette hozzá.