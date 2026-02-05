Megegyeztem Trumppal, és megegyeztem Putyinnal is – mutatjuk Orbán Viktor öt legerősebb mondatát a Mandiner Klubesten

A kormányfő szerint egy háború esetén a legelején kell mondani egy világos pozíciót. Mindez nem sikerült sem az I. és a II. világháború elején. Egy nemzeti egység kell a háborúból való kimaradásra – mondta.
Stabil kormány, és stabil többség nélkül nem lehet kimaradni a háborúból, valamint egy népi akaratra is szükség van.
Az én kihívóim Brüsszelben vannak, mert ide csak küldtek valakit – mondta egy másik kérdésre Orbán Viktor. Úgy kalkulál Magyarországon van 40-43 százaléknyi olyan ember, aki nem szavazott a jobboldalra.
Nekünk az ezen kívüli tábort kell megszólítani. Ez egy jobboldali ország, de nem olyan mértékben mint amit szeretnénk, mert vissza tud billenni
– ismertette a kormányfő.