Olajlobbi a háttérben: Kapitány István ma is Shell-közeli német cégek igazgatóságában ül
Tisza Párt gazdasági és energetikai vezetője 2024-es távozása után sem engedte el teljesen a Shell érdekeltségi körét.
Újból lecsapott, akitől a legjobban rettegnek a baloldalon.
„A balosok rémálma, Wellor nem nézhette és nem is nézte tétlenül, hogy a globalistákkal karöltve Péter tönkre tegye Magyarországot, nagyon kemény szövegű dallal sózott oda Magyarnak és az új Soros/Bajnai-bébiknek.
Kedvcsinálónak néhány ütős szöveg a népszerű netzenész Jönnek a Globalisták (BlackRock mix) című új dalából.
A gazdasági elit
kézen fogta Petit,
akit egy fél ország megutált,
küldtek néhány nagykutyát,
biztos azért frusztrált
mert felszántja a pusztát,
aztán jönnek a nagymenők,
lenézik a tiszás vezetőt.
Vodafone, Blackrock, Shell
Peti meg csak Diákhitel
Bajnai az arcába nevet,
főnöke csak pornósoknak lehet.
Feltűnt néhány globalista,
Anita meg a Kapitány Pista,
őket küldték a multik,
a nemzeti vonal most ugrik.”
Nyitókép: Képernyőkép