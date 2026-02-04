„A balosok rémálma, Wellor nem nézhette és nem is nézte tétlenül, hogy a globalistákkal karöltve Péter tönkre tegye Magyarországot, nagyon kemény szövegű dallal sózott oda Magyarnak és az új Soros/Bajnai-bébiknek.

Kedvcsinálónak néhány ütős szöveg a népszerű netzenész Jönnek a Globalisták (BlackRock mix) című új dalából.