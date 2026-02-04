Ft
wellor magyar péter Csépányi Balázs

Magyar Péter sistergős sallert kapott, de Anita és Kapitány Pista sem úszta meg

2026. február 04. 09:08

Újból lecsapott, akitől a legjobban rettegnek a baloldalon.

2026. február 04. 09:08
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A balosok rémálma, Wellor nem nézhette és nem is nézte tétlenül, hogy a globalistákkal karöltve Péter tönkre tegye Magyarországot, nagyon kemény szövegű dallal sózott oda Magyarnak és az új Soros/Bajnai-bébiknek.

Kedvcsinálónak néhány ütős szöveg a népszerű netzenész Jönnek a Globalisták (BlackRock mix) című új dalából.

A gazdasági elit

kézen fogta Petit,

akit egy fél ország megutált,

küldtek néhány nagykutyát,

biztos azért frusztrált

mert felszántja a pusztát,

aztán jönnek a nagymenők,

lenézik a tiszás vezetőt.

 

Vodafone, Blackrock, Shell

Peti meg csak Diákhitel

Bajnai  az arcába nevet,

főnöke csak pornósoknak lehet.

 

Feltűnt néhány globalista,

Anita meg a Kapitány Pista,

őket küldték a multik,

a nemzeti vonal most ugrik.”

Nyitókép: Képernyőkép

 

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

orokkuruc-2
2026. február 04. 09:31
Itt sistergőset csak a jószándékú informátor kapott, MILYEN SEGÍTSÉGET KAPOTT TŐLETEK? Mint a nem is gáncsoló Petra?
Válasz erre
0
0
Tegnap
2026. február 04. 09:28
belbuda 2026. február 04. 09:17 Egyre rekedtebben és kétségbeesetten kuruttyolsz a poloska telefosott slimfitjének mélyéből. Közeleg az április !
Válasz erre
0
0
belbuda
2026. február 04. 09:17
Szerintem tegyetek rá,még egy lapáttal, reppelje el a Győzike,meg a Putyinger Laci….😉
Válasz erre
0
0
belbuda
2026. február 04. 09:14
Jaj,már annyira vártam a Balázs kedvencét,a Welorexet…. A neres Geszti….😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!