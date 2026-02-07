Ft
kormány tisza párt magyar péter Magyar Péter hazugságai államtitkár

Ebben is hazudott Magyar Péter – mutatjuk, kikből áll a Tisza-elnök levitézlett serege (VIDEÓ)

2026. február 07. 10:09

Elvileg nem lehet a Tisza Párt tagja korábbi kormánytag, államtitkár, de még országgyűlési képviselő sem. Minderről maga Magyar Péter nyilatkozott, de ebben is hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 12. rész.

2026. február 07. 10:09
null
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter 2024. szeptember végén a saját közösségi oldalán a mai napig fellelhető bejegyzésében leszögezte, hogy „a Tisza Párthoz és a Tisza-szigetekhez nem csatlakozhatnak szándékos bűncselekmény elkövetéséért elítélt emberek. 

MAGYAR Péter; KÁRMÁN András
Magyar Péter egy 2024-es bejelentésében is hazudott
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Illetőleg 

nem csatlakozhatnak parlamenti pártok volt és/vagy jelenlegi országgyűlési képviselői, illetőleg képviselőjelöltjei, továbbá kormánytagok, államtitkárok húsz évre visszamenően. Nem lehetnek tagok továbbá olyanok, akik az MSZMP vagy a rendszerváltás előtti állambiztonság bármelyik ügyosztályának, vagy a Munkásőrség tagjai voltak.”

A pártelnök hangsúlyozta azt is, hogy a fenti feltételnek való megfelelésről és a kizáró okok hiányáról mindenkinek írásban kell nyilatkoznia. „Ha a megtett nyilatkozatról később kiderül, hogy valótlan tartalmú, akkor az illető kizárásra kerül a Tisza Pártból és/vagy a Tisza-szigetekből” – olvasható a szabályban. 

Magyar Péter ebben is hazudott

Nos, nem telt el sok idő, és Magyar Péter mellett felbukkant Ruszin-Szendi Romulusz, aki egy 2025-ös februári rendezvényen állt egy színpadra a Tisza vezetőjével. Dacára annak, hogy a volt vezérkari főnök 2020 áprilisa és 2021 májusa között a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára volt. Ráadásul Ruszin-Szendi Romulusz alelnöke a Tiszának, Magyar Péter legfőbb bizalmasa, szinte mindenhova elkíséri őt, legyen szó országjárásról vagy lakossági fórumról, ahol egyébként a volt tábornok előszeretettel  jelenik meg fegyverrel az oldalán.

A volt helyettes államtitkár szereti magánál tartani a fegyverét (Fotó: Képernyőfotó)

Tiszás igazolás Kármán András, aki szakértőként segíti a pártot. Magyar Péter közgazdásza azonban 2010 júniusa és 2011 novembere között a második Orbán-kormány idején a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásáért felelős államtitkára volt. Vagyis Magyar Péter ismét felrúgta az egy éve meghozott szabályát.

Magyar Péter körül több gazdasági tanácsadó is felbukkant, köztük van Surányi György is, aki 1990 és 1991 között még államtitkárként volt jegybankelnök, de 1995 és 2001 között is ő vezette az MNB-t. 

  • Surányi gazdaságpolitikája egyébként abszolút illik a Tiszához, a volt jegybankelnök például változtatna a gyermekek után járó adókedvezményen és a rezsicsökkentésen. 
  • Előbbiről azt mondta: „attól, hogy a kismamák […] az édesanyák adó-visszatérítést kapnak, attól nem fogunk több terméket exportálni, viszont importálni többet fogunk. Tehát romlani fog a nettó export. Úgyhogy amennyivel nő a gazdaság a fogyasztás élénkülése miatt, annak egy jelentős részét erodálja, elviszi a nettó export romlása.”

 

Bod Péter Ákos is tanácsokat szokott osztani a tiszás eseményeken, noha országgyűlési képviselő volt a rendszerváltás után, majd ő is vezette a jegybankot. Ő is beleillik a tiszás portfólióba, 2025. február végén például a győri Híd Tisza-sziget vendégeként arra utalt, ha 2026-ban a Tisza nyer és alakít kormányt, Magyar Péteréknek át kell gondolniuk, hogy az egykulcsos szja-rendszerről áttérnek a többkulcsos modellre. Arról is beszélt, hogy a Tisza szakmai csoportjával is találkozott, ahol egyeztettek a többkulcsos adó bevezetéséről. Bod Péter Ákos egy videóban mondta el, hogy szerinte kizárólag a „presztízsveszteség” kockázata miatt nem megy bele a migrációs szabályok megváltoztatásába a magyar kormány, ami miatt napi egymillió euró büntetéssel sújtja az Európai Bíróság hazánkat. Magyar Péter pártjának tanácsadója szerint az új kormánynak biztosan meg kell változtatnia ezt az álláspontot. Vagyis az általa remélt Tisza-kormánynak bele kell mennie a Brüsszel által erőltetett migrációs politikába. Egyszerűbben fogalmazva: a migránsok beengedésébe és szétosztásába.

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI

 

Amerigo
2026. február 07. 11:45
A slimfit kanmajom egy hazug pucer, wéreb és uschi vd pfizer szolgája. Jellemtelen ember, aki a mentelmi joga mögé menekül. Ilyen embert akarnak az agyhalott szektatagjai az ország élére?
Válasz erre
0
0
simakutya
2026. február 07. 11:41
Az is rosszul járna velük aki rájuk szavazna.Minden magyar, még aki meg sem született!!
Válasz erre
0
0
Antonova
2026. február 07. 11:06
Arról olvasnék már , hogy mikor mondott igazat! 😅🤣😂
Válasz erre
3
0
google-2
2026. február 07. 10:52
A Tiszához árulók, prostik, elítéltek azért csatlakozhatnak, nem?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!