Ebben is hazudott Magyar Péter – mutatjuk, kikből áll a Tisza-elnök levitézlett serege (VIDEÓ)

Elő van készítve Őszöd 2 – saját eszköze buktatta le Magyar Pétert
A Tisza elnökének valódi szándéka már a jelöltjeinek szűrésekor világos lehetett.
Elvileg nem lehet a Tisza Párt tagja korábbi kormánytag, államtitkár, de még országgyűlési képviselő sem. Minderről maga Magyar Péter nyilatkozott, de ebben is hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 12. rész.
Magyar Péter 2024. szeptember végén a saját közösségi oldalán a mai napig fellelhető bejegyzésében leszögezte, hogy „a Tisza Párthoz és a Tisza-szigetekhez nem csatlakozhatnak szándékos bűncselekmény elkövetéséért elítélt emberek.
Illetőleg
nem csatlakozhatnak parlamenti pártok volt és/vagy jelenlegi országgyűlési képviselői, illetőleg képviselőjelöltjei, továbbá kormánytagok, államtitkárok húsz évre visszamenően. Nem lehetnek tagok továbbá olyanok, akik az MSZMP vagy a rendszerváltás előtti állambiztonság bármelyik ügyosztályának, vagy a Munkásőrség tagjai voltak.”
A pártelnök hangsúlyozta azt is, hogy a fenti feltételnek való megfelelésről és a kizáró okok hiányáról mindenkinek írásban kell nyilatkoznia. „Ha a megtett nyilatkozatról később kiderül, hogy valótlan tartalmú, akkor az illető kizárásra kerül a Tisza Pártból és/vagy a Tisza-szigetekből” – olvasható a szabályban.
Nos, nem telt el sok idő, és Magyar Péter mellett felbukkant Ruszin-Szendi Romulusz, aki egy 2025-ös februári rendezvényen állt egy színpadra a Tisza vezetőjével. Dacára annak, hogy a volt vezérkari főnök 2020 áprilisa és 2021 májusa között a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára volt. Ráadásul Ruszin-Szendi Romulusz alelnöke a Tiszának, Magyar Péter legfőbb bizalmasa, szinte mindenhova elkíséri őt, legyen szó országjárásról vagy lakossági fórumról, ahol egyébként a volt tábornok előszeretettel jelenik meg fegyverrel az oldalán.
Tiszás igazolás Kármán András, aki szakértőként segíti a pártot. Magyar Péter közgazdásza azonban 2010 júniusa és 2011 novembere között a második Orbán-kormány idején a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásáért felelős államtitkára volt. Vagyis Magyar Péter ismét felrúgta az egy éve meghozott szabályát.
Magyar Péter körül több gazdasági tanácsadó is felbukkant, köztük van Surányi György is, aki 1990 és 1991 között még államtitkárként volt jegybankelnök, de 1995 és 2001 között is ő vezette az MNB-t.
Bod Péter Ákos is tanácsokat szokott osztani a tiszás eseményeken, noha országgyűlési képviselő volt a rendszerváltás után, majd ő is vezette a jegybankot. Ő is beleillik a tiszás portfólióba, 2025. február végén például a győri Híd Tisza-sziget vendégeként arra utalt, ha 2026-ban a Tisza nyer és alakít kormányt, Magyar Péteréknek át kell gondolniuk, hogy az egykulcsos szja-rendszerről áttérnek a többkulcsos modellre. Arról is beszélt, hogy a Tisza szakmai csoportjával is találkozott, ahol egyeztettek a többkulcsos adó bevezetéséről. Bod Péter Ákos egy videóban mondta el, hogy szerinte kizárólag a „presztízsveszteség” kockázata miatt nem megy bele a migrációs szabályok megváltoztatásába a magyar kormány, ami miatt napi egymillió euró büntetéssel sújtja az Európai Bíróság hazánkat. Magyar Péter pártjának tanácsadója szerint az új kormánynak biztosan meg kell változtatnia ezt az álláspontot. Vagyis az általa remélt Tisza-kormánynak bele kell mennie a Brüsszel által erőltetett migrációs politikába. Egyszerűbben fogalmazva: a migránsok beengedésébe és szétosztásába.
