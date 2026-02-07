Ebben is hazudott Magyar Péter – mutatjuk, kikből áll a Tisza-elnök levitézlett serege (VIDEÓ)

A pártelnök hangsúlyozta azt is, hogy a fenti feltételnek való megfelelésről és a kizáró okok hiányáról mindenkinek írásban kell nyilatkoznia. „Ha a megtett nyilatkozatról később kiderül, hogy valótlan tartalmú, akkor az illető kizárásra kerül a Tisza Pártból és/vagy a Tisza-szigetekből” – olvasható a szabályban.

Magyar Péter ebben is hazudott

Nos, nem telt el sok idő, és Magyar Péter mellett felbukkant Ruszin-Szendi Romulusz, aki egy 2025-ös februári rendezvényen állt egy színpadra a Tisza vezetőjével. Dacára annak, hogy a volt vezérkari főnök 2020 áprilisa és 2021 májusa között a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára volt. Ráadásul Ruszin-Szendi Romulusz alelnöke a Tiszának, Magyar Péter legfőbb bizalmasa, szinte mindenhova elkíséri őt, legyen szó országjárásról vagy lakossági fórumról, ahol egyébként a volt tábornok előszeretettel jelenik meg fegyverrel az oldalán.