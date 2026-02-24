Ft
Putyin Barátság kőolajvezeték Északi Áramlat

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

2026. február 24. 14:45

Vigyázat, nyomokban szarkazmust tartalmaz!

2026. február 24. 14:45
null
Odrobina Kristóf
Magyar Nemzet

„A magyarországi baloldal és a brüsszeli őreik szerint az oroszokhoz kellene fordulnia a magyar kormánynak, ha felelőst keres a Barátság kőolajvezetéket ért támadások és az olajellátás akadozása miatt. Szent meggyőződésük, hogy Vlagyimir Putyin okozta a galibát. Rögtön meg is jelenik lelki szemeim előtt, ahogy az orosz elnök magához rendeli a komplett vezérkart, majd utasításba adja, hogy lőjék szét azt az infrastruktúrát, ami milliárdos károkat okoz a saját hazájának egy háború kellős közepén.

Az biztosan csak egy félreértés volt, hogy Ukrajnából és Brüsszelből is belemondták a kamerákba, hogy a vezetéknek pusztulnia kell, ha más módon nem válnak le a magyarok és a szlovákok, meg ha Magyarország nem térdel le az akaratuknak.

Ezt megelőzően az oroszok rengeteg pénzt és időt öltek az Északi Áramlat vezeték megépítésébe is, mindezt azért, hogy Putyin felrobbanthassa, és hogy milliárdokkal megkárosítsa a saját országát, meg kiszoruljon az akkor neki még legjövedelmezőbb európai gázpiacáról. Mindenki ezt tenné az orosz elnök helyében, nem?

Az csak véletlen félrefordítás volt, hogy Joe Biden előre megmondta, hogy nem lesz Északi Áramlat, ha kirobban az orosz–ukrán háború. Teljesen félreértettük az öreget, na.”

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

