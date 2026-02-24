„A magyarországi baloldal és a brüsszeli őreik szerint az oroszokhoz kellene fordulnia a magyar kormánynak, ha felelőst keres a Barátság kőolajvezetéket ért támadások és az olajellátás akadozása miatt. Szent meggyőződésük, hogy Vlagyimir Putyin okozta a galibát. Rögtön meg is jelenik lelki szemeim előtt, ahogy az orosz elnök magához rendeli a komplett vezérkart, majd utasításba adja, hogy lőjék szét azt az infrastruktúrát, ami milliárdos károkat okoz a saját hazájának egy háború kellős közepén.

Az biztosan csak egy félreértés volt, hogy Ukrajnából és Brüsszelből is belemondták a kamerákba, hogy a vezetéknek pusztulnia kell, ha más módon nem válnak le a magyarok és a szlovákok, meg ha Magyarország nem térdel le az akaratuknak.