Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt liberális Magyarország Magyar Péter Nógrádi György ellenzék baloldal

Kiverte a biztosítékot Nógrádi Györgynél Magyar Péter: még a saját fogadalmát is megszegte miatta (VIDEÓ)

2026. február 16. 14:13

A Mandiner stúdiójában szakadt el a cérna.

2026. február 16. 14:13
null

A Mandiner Stratéga című műsorában február 3-án is izgalmas témák kerültek terítékre. Nógrádi György biztonságpolitika szakértő egyebek mellett korábbi szokásától eltérően ezúttal Magyar Péterről is megosztotta a véleményét.

A magyar televízió tudósítójának azt mondta a Tisza Párt elnöke, hogy adna a nyugdíjasoknak 20 ezer forintot, majd azt állította, hogy az illető napi szinten elfogyaszt ennyi pénzt a büfében. A biztonságpolitika szakértő szerint nem sokan járnak utána Magyar Péter irreális kijelentéseinek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Olyanokat mond a pali, és nincs ember, aki észrevenné...”

– mondta Nógrádi György, aki azt is kifejtette, korábban úgy tanulta, hogy a politikában csak egyszer lehet hibázni. Magyar Péter viszont egy picivel többet hibázik.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

A műsor vonatkozó részét a 37. perctől tudja megtekinteni:

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!