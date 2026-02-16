Kiverte a biztosítékot Nógrádi Györgynél Magyar Péter: még a saját fogadalmát is megszegte miatta (VIDEÓ)

A Mandiner Stratéga című műsorában február 3-án is izgalmas témák kerültek terítékre. Nógrádi György biztonságpolitika szakértő egyebek mellett korábbi szokásától eltérően ezúttal Magyar Péterről is megosztotta a véleményét.

A magyar televízió tudósítójának azt mondta a Tisza Párt elnöke, hogy adna a nyugdíjasoknak 20 ezer forintot, majd azt állította, hogy az illető napi szinten elfogyaszt ennyi pénzt a büfében. A biztonságpolitika szakértő szerint nem sokan járnak utána Magyar Péter irreális kijelentéseinek.