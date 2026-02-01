Ft
Hann Endrét fülön csípték, szempillantás alatt dőlt romba a Medián kártyavára

2026. február 01. 06:39

Magyar Péter foghatja a fejét.

2026. február 01. 06:39
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Az a helyzet, hogy mostanra kizárólag a balos közvélemény-kutató intézetek tartják még tűzben a Tisza Párt szavazóit. Ez is a feladatuk, mert jól láthatóan a Tisza Párt kifulladt, kipukkadt a kamuból fújt lufi.

Ha az ember felmegy a Facebookra és szembe kerül tiszásokkal, mindegyikük a közvélemény-kutatásokra hivatkozva bízik Magyar Péter győzelmében. Nem véletlenek tehát ezek az adatok, amiket rendre publikálnak a balos intézetek. Ezért volt nagyon fontos Mráz Ágoston Sámuel mostani posztja, mert ezzel a leleplezéssel bebizonyította, hogy miként próbálnak meg manipulálni Hann Endréék. így talán már a józanul gondolkodó baloldalak számára is egyértelművé válhat a Tisza Párt mélyrepülése – gondolta magában Felhévizy és elindul bevásárolni a vasárnapi ebédhez.”

Nyitókép forrása: képernyőfotó

