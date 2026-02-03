„Ezt már unom” – a baloldal kedvenc szakértője tette helyre az állandóan lukra futó közvélemény-kutatókat

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Meg lesz a következménye az ukrán elnök kijelentéseinek – mutatott rá az elemző.
Tarjányi Péter szerint azt a filmet, amit most is vetítenek, már többször is láttuk: a Fidesz végét jósolják, aztán a Fidesz győz.
„Sokan ma azt mondják: »a Fidesznek vége«. EZT MÁR UNOM” – írta Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő Facebook-posztjában.
„Jól hangzik. Megnyugtató. Reményt ad. Csak attól tartok, hogy nem igaz” – tette hozzá.
A biztonságpolitikai szakértő kifejtette, hogy az elmúlt időszakban egységes narratíva alakult ki az általa fogyasztott elemzésekben és véleményekben, mely szerint a Fidesz gyenge és épp szétesik.
„Csakhogy ezt a filmet már láttuk” – jegyezte meg.
Majd fel is sorolta, hányszor lehetett látni ugyanezt.
Láttuk 2015–2016-ban,
amikor belső emberek fordultak szembe Orbán Viktorral.
Láttuk 2018-ban és 2022-ben,
amikor elemzők biztosak voltak benne, hogy az ellenzék nyer vagy legalábbis nem lesz kétharmad.
És láttuk számtalan önkormányzati és európai parlamenti kampányban is”
– fogalmazott.
Csakhogy – ahogy arra Tarjányi is rámutatott – a vége mindig ugyanaz lett: tévedtek és a Fidesz győzött.
Meg kell értenünk a Fidesz nem hangulatpárt. Nem közvélemény-kutatásokban él.
Hanem mozgósításban, fegyelemben, szervezettségben. És aki ezt alábecsüli, az nem a Fideszt gyengíti, hanem a saját oldalát csapja be” – vélekedett.
Tarjányi egyértelművé tette, nem a baloldali szavazókra gondol. „Hanem
azokra az újságírókra és véleményvezérekre, kutatókra akik minden kampányban elmondják, hogy »most már tényleg vége«, miközben minden korábbi kampányban tévedtek.”
