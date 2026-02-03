Ft
tarjányi péter közvélemény-kutatás szakértő orbán viktor

„Ezt már unom” – a baloldal kedvenc szakértője tette helyre az állandóan lukra futó közvélemény-kutatókat

2026. február 03. 15:32

Tarjányi Péter szerint azt a filmet, amit most is vetítenek, már többször is láttuk: a Fidesz végét jósolják, aztán a Fidesz győz.

2026. február 03. 15:32
null

„Sokan ma azt mondják: »a Fidesznek vége«. EZT MÁR UNOM” – írta Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő Facebook-posztjában.

„Jól hangzik. Megnyugtató. Reményt ad. Csak attól tartok, hogy nem igaz” – tette hozzá.

A biztonságpolitikai szakértő kifejtette, hogy az elmúlt időszakban egységes narratíva alakult ki az általa fogyasztott elemzésekben és véleményekben, mely szerint a Fidesz gyenge és épp szétesik.

„Csakhogy ezt a filmet már láttuk” – jegyezte meg.

Majd fel is sorolta, hányszor lehetett látni ugyanezt.

Láttuk 2015–2016-ban, 

amikor belső emberek fordultak szembe Orbán Viktorral. 

Láttuk 2018-ban és 2022-ben, 

amikor elemzők biztosak voltak benne, hogy az ellenzék nyer vagy legalábbis nem lesz kétharmad. 

És láttuk számtalan önkormányzati és európai parlamenti kampányban is” 

– fogalmazott.

Csakhogy – ahogy arra Tarjányi is rámutatott – a vége mindig ugyanaz lett: tévedtek és a Fidesz győzött.

Meg kell értenünk a Fidesz nem hangulatpárt. Nem közvélemény-kutatásokban él. 

Hanem mozgósításban, fegyelemben, szervezettségben. És aki ezt alábecsüli, az nem a Fideszt gyengíti, hanem a saját oldalát csapja be” – vélekedett.

Tarjányi egyértelművé tette, nem a baloldali szavazókra gondol. „Hanem 

azokra az újságírókra és véleményvezérekre, kutatókra akik minden kampányban elmondják, hogy »most már tényleg vége«, miközben minden korábbi kampányban tévedtek.”

Nyitókép: Képernyőfotó

 

 

Héja
2026. február 03. 16:40
Tarjányi is ráébredt a valóságra.
Giszdúr
2026. február 03. 16:35
Ma a vonaton mellettem arról beszélgetett két nő és az egyikük egyetemista gyereke, hogy a Fidesznek vége, egyetlen cigány se fog már rájuk szavazni, és már csak néhány idős maradt, akik teljesen tájékozatlanok, mert csak az M1-et nézik, és gőzük nincs a valóságról. Közben jött a kalauz, és kiderült, hogy bár rendszeresen vonatoznak, eddig még soha nem hallottak arról, hogy létezik vármegyebérlet és vármegye 24 napijegy. (2 éve vezették be az új rendszert.) A kalauz szólt nekik, hogy legközelebb ne oda-vissza jegyet vegyenek, mert az úgy jóval drágább, pláne diákoknak. Kb. ennyit a valóságérzékelésükről.
Dixtroy
2026. február 03. 16:34
Az történt, hogy tarjányi nem volt a fizetési papíron, pedig megnézték a hátoldalt is, úgyhogy most így jelzi, hogy ha nem fizet gyugya bá, hirtelen a nyilvánvalót is képes észre venni!
Dixtroy
2026. február 03. 16:32
A hozzánemértő szakértő beszól a közvéleményt kutatás helyett kőzetvéleményt ostobán manipulálónak. Egyik mmarxista lövi a másik mmarxistát!
