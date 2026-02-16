Drogpartik és háborúpárti haknik: ezeket nyújtja Magyar Péter – Replika (VIDEÓ!)

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Magyar Péter egy bevetetlen ágy láttán egy drogos házibuliról mesélt, majd Európa legháborúpártibb vezetői előtt hajbókolt.
Kiderült, mennyire rossz Magyar Péter lelkiismerete. Egy bevetetlen ágy láttán úgy megijedt, hogy bevallotta: egy drogos házibuliban járt 2024 augusztusában. Ahelyett, hogy a helyszínt elhagyta volna vagy rendőrt hívott volna, inkább ott aludt délig. A probléma súlyos, hiszen a Tisza-vezér miniszterelnök szeretne lenni, ez a fajta életmód és viselkedés azonban extrém nemzetbiztonsági kockázatot jelent.
A drogbuli beismerése mellett nagy dobása volt a héten, hogy büszkén hajlongott Európa legnagyobb háborús uszítói előtt. Az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások legnagyobb támogatójával, Donald Tuskkal, és az ukrán frontra európai katonákat küldeni szándékozó Friedrich Merz-cel is parolázott Magyar Péter.
Ismét replikáztunk az elmúlt hét eseményeire!
Nézze vissza a Replika legújabb adását a Kontextus YouTube-csatornáján!