02. 16.
hétfő
drogparti Magyar Péter Friedrich Merz Hoppál Hunor Donald Tusk

Drogpartik és háborúpárti haknik: ezeket nyújtja Magyar Péter – Replika (VIDEÓ!)

2026. február 16. 17:22

Magyar Péter egy bevetetlen ágy láttán egy drogos házibuliról mesélt, majd Európa legháborúpártibb vezetői előtt hajbókolt.

2026. február 16. 17:22
null

Kiderült, mennyire rossz Magyar Péter lelkiismerete. Egy bevetetlen ágy láttán úgy megijedt, hogy bevallotta: egy drogos házibuliban járt 2024 augusztusában. Ahelyett, hogy a helyszínt elhagyta volna vagy rendőrt hívott volna, inkább ott aludt délig. A probléma súlyos, hiszen a Tisza-vezér miniszterelnök szeretne lenni, ez a fajta életmód és viselkedés azonban extrém nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

A drogbuli beismerése mellett nagy dobása volt a héten, hogy büszkén hajlongott Európa legnagyobb háborús uszítói előtt. Az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások legnagyobb támogatójával, Donald Tuskkal, és az ukrán frontra európai katonákat küldeni szándékozó Friedrich Merz-cel is parolázott Magyar Péter.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Ismét replikáztunk az elmúlt hét eseményeire!

Nézze vissza a Replika legújabb adását a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

Robert-N
•••
2026. február 16. 18:31 Szerkesztve
cirmos 2026. február 16. 18:24 party! party! youtube.com/shorts/-3qBBy1ghU0?feature=share ---- Te böszme itt láthatsz fura viselkedést, amikor nem tudja mit hazudjon. 6:50 perctől. https: //m.youtube.com/watch?v=d_ka2C5WAmk
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 16. 18:30
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelem növekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Az OECD a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet rövidítése. Angolul: Organisation for Economic Co-operation and Development.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 16. 18:26
Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Magyar Péter a selejt.
Válasz erre
0
0
cirmos
2026. február 16. 18:24
party! party! youtube.com/shorts/-3qBBy1ghU0?feature=share
Válasz erre
0
0
