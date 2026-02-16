Drogpartik és háborúpárti haknik: ezeket nyújtja Magyar Péter – Replika (VIDEÓ!)

Kiderült, mennyire rossz Magyar Péter lelkiismerete. Egy bevetetlen ágy láttán úgy megijedt, hogy bevallotta: egy drogos házibuliban járt 2024 augusztusában. Ahelyett, hogy a helyszínt elhagyta volna vagy rendőrt hívott volna, inkább ott aludt délig. A probléma súlyos, hiszen a Tisza-vezér miniszterelnök szeretne lenni, ez a fajta életmód és viselkedés azonban extrém nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

A drogbuli beismerése mellett nagy dobása volt a héten, hogy büszkén hajlongott Európa legnagyobb háborús uszítói előtt. Az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások legnagyobb támogatójával, Donald Tuskkal, és az ukrán frontra európai katonákat küldeni szándékozó Friedrich Merz-cel is parolázott Magyar Péter.