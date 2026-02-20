Döbbenetes felvétel: az ukrán politológus esztelenül beleállt Orbán Viktorba, a harmadik világháborút emlegette (VIDEÓ)

Orbán Viktor ledobta az atombombát: a Barátság kőolajvezetéket azok zárták el, akik az Északi Áramlatot is felrobbantották – az ukránok
Kerek perec kimondta az igazságot a miniszterelnök.
És ha mindez még nem lett volna elég, Nesvitalov nyíltan beismerte, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték lezárásával beavatkozik a magyar választásokba.
Döbbenetes videó került ki a világhálóra, amelyben Makszim Nesvitalov ukrán politológus elemzi a Magyarország és Ukrajna között kialakult nyílt konfliktust, amely a Barátság kőolajvezeték elzárásával lépett egy magasabb, eddig még nem tapasztalt szintre.
Az elemző szerint
Orbán Viktor árt Ukrajnának és az európai egységnek a harmadik világháború küszöbén,
ezért nagyon fontosnak tartja, hogy Magyar Péter legyen a miniszterelnök. És ha mindez még nem lett volna elég, Nesvitalov nyíltan beismeri, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték lezárásával beavatkozik a magyar választásokba.
Nyitókép: YouTube