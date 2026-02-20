Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péter világháború ukrajna orbán viktor

Döbbenetes felvétel: az ukrán politológus esztelenül beleállt Orbán Viktorba, a harmadik világháborút emlegette (VIDEÓ)

2026. február 20. 10:03

És ha mindez még nem lett volna elég, Nesvitalov nyíltan beismerte, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték lezárásával beavatkozik a magyar választásokba.

2026. február 20. 10:03
null

Döbbenetes videó került ki a világhálóra, amelyben Makszim Nesvitalov ukrán politológus elemzi a Magyarország és Ukrajna között kialakult nyílt konfliktust, amely a Barátság kőolajvezeték elzárásával lépett egy magasabb, eddig még nem tapasztalt szintre.

Ezt is ajánljuk a témában

Az elemző szerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Viktor árt Ukrajnának és az európai egységnek a harmadik világháború küszöbén, 

ezért nagyon fontosnak tartja, hogy Magyar Péter legyen a miniszterelnök. És ha mindez még nem lett volna elég, Nesvitalov nyíltan beismeri, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték lezárásával beavatkozik a magyar választásokba. 

Nyitókép: YouTube

 

 

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dejavu
2026. február 20. 10:51
pipa89 2026. február 20. 10:45 Ha ti bevállaltátok az oroszok elleni háborút, akkor fogjátok be, és küzdjetek ellenük. honvédelmet vállaltak be és küzdenek ellenük. Mit akartál mondani?
Válasz erre
0
0
akyokushinkaimestere
2026. február 20. 10:50
hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték lezárásával beavatkozik a magyar választásokba." Hogyan?😁🤦‍♂️
Válasz erre
0
1
dejavu
2026. február 20. 10:48
lemez 2026. február 20. 10:46 Te bunkó neked a fronton a helyed ti mindenkit a frontra küldtök aki mást mond mint a szekta?
Válasz erre
0
0
lemez
2026. február 20. 10:46
Te bunkó neked a fronton a helyed ne más országokkal foglalkozzál.Az öregeket ,gyerekeket levadásszátok te meg pulóverben osztod azt a maradék eszedet.Ukrajna háborús bünös gyilkolja saját népét.Egy korrupt senkik vagytok.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!