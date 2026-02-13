Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Európa Háború Ukrajnában béke Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Európai Unió Egyesült Államok

Amerikából érkezett a kijózanító igazság: Európa békéje Orbán győzelmén múlik

2026. február 13. 21:50

„A magyaroknak jól kell választaniuk” – fogalmazott a konzervatív politikai stratéga.

2026. február 13. 21:50
Orbán Viktor

Egyedül Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek köszönhető, hogy Európa nem áll háborúban Oroszországgal – jelentette ki egy közösségi médiás bejegyzésében pénteken Joey Mannarino konzervatív amerikai politikai stratéga.

„Ha Orbán megbukik, akkor Ukrajna az Európai Unió tagjává válik, és az európaiak fogják fizetni az ország újjáépítését, ami még nagyobb inflációt és szegénységet hoz majd a fejükre azon kívül, hogy milliókban mérhető pénzük a korrupt ukrán oligarchák zsebébe vándorol” – írta Mannarino az X-en.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt
Tovább a cikkhezchevron

Európa békéje és az egyensúly fenntartása Orbán győzelmén múlik”

– jelentette ki az áprilisi parlamenti választásokra utalva. „A magyaroknak jól kell választaniuk” – tette hozzá. Joey Mannarino annyit ír magáról az X-en, hogy több egyesült államokbeli és európai unióbeli konzervatív mozgalomnak dolgozik.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2026. február 13. 23:20
Biztos vagyok benne,hogy Magyarorszag jolete es bekeje Orban Viktoron mulik ja megnyerik a valasztast.
Válasz erre
0
0
FeketeFehér
2026. február 13. 23:17
"Egyedül Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek köszönhető, hogy Európa nem áll háborúban Oroszországgal – jelentette ki egy közösségi médiás bejegyzésében pénteken Joey Mannarino konzervatív amerikai politikai stratéga." :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
0
2
csendbiztos-2
2026. február 13. 22:37
T.Tisza szimpatizánsok!Polgártársaim!Titeket sem szeretnélek fekete hullazsákban látni!!!Ezt értsétek meg,fogjátok fel!!
Válasz erre
6
0
szilvarozsa
2026. február 13. 22:25
Ez egyértelmű. Ha elbukjuk ezt a választást, egész Európa elbukik.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!