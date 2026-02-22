Ft
02. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
A zsarolást visszautasítjuk!

A zsarolást visszautasítjuk!

2026. február 22. 19:29

Ukrajna Brüsszellel és a magyar ellenzékkel szövetkezve a Barátság kőolajvezeték elzárásán keresztül zsarolja Magyarországot.

2026. február 22. 19:29
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Energiafegyvert vetettek be hazánkkal szemben. Ezzel akarnak káoszt előidézni Magyarországon, megemelni az üzemanyagok árát és ellehetetleníteni a rezsicsökkentést. 

A zsarolást visszautasítjuk! Ma ülésezett az Energiabiztonsági Tanács, amely megállapította, hogy Magyaroszág energiaellátása biztosított. 

Ellenlépésként továbbra sem exportálunk dízel üzemanyagot és megállítjuk a többi európai ország által Ukrajnának küldendő 90 milliárd eurós hadikölcsönt. Azt a döntést is meghoztuk, hogy a holnapi napon a 20. szankciós csomagot sem fogjuk támogatni. 

Megvizsgáltuk az áram és gázexport megállításának lehetőségét is, fizikai akadálya nincs, de óvatosan fogunk eljárni, mert a határ túlsó oldalán élő kárpátaljai magyarok ellátása kiemelten fontos számunkra.”

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

Összesen 3 komment

FeketeFehér
2026. február 22. 20:59
Egyre hülyül a fidesz választási kampánya.
socialismo-e-muerte
2026. február 22. 20:48
Aki zsarolható az nem szuverén.
csulak
2026. február 22. 19:44
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!