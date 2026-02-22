Kijev politikai megfontolásokból nem indította újra a tranzitot a Barátság-vezetéken, és erről Brüsszellel is megegyezett
A győri Mandiner Esten Orbán Balázs a nemzetközi nyomásról, az energiaellátásról és a kampány központi kérdéseiről beszélt.
Ukrajna Brüsszellel és a magyar ellenzékkel szövetkezve a Barátság kőolajvezeték elzárásán keresztül zsarolja Magyarországot.
„Energiafegyvert vetettek be hazánkkal szemben. Ezzel akarnak káoszt előidézni Magyarországon, megemelni az üzemanyagok árát és ellehetetleníteni a rezsicsökkentést.
A zsarolást visszautasítjuk! Ma ülésezett az Energiabiztonsági Tanács, amely megállapította, hogy Magyaroszág energiaellátása biztosított.
Ellenlépésként továbbra sem exportálunk dízel üzemanyagot és megállítjuk a többi európai ország által Ukrajnának küldendő 90 milliárd eurós hadikölcsönt. Azt a döntést is meghoztuk, hogy a holnapi napon a 20. szankciós csomagot sem fogjuk támogatni.
Megvizsgáltuk az áram és gázexport megállításának lehetőségét is, fizikai akadálya nincs, de óvatosan fogunk eljárni, mert a határ túlsó oldalán élő kárpátaljai magyarok ellátása kiemelten fontos számunkra.”
Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP