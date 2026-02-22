„Energiafegyvert vetettek be hazánkkal szemben. Ezzel akarnak káoszt előidézni Magyarországon, megemelni az üzemanyagok árát és ellehetetleníteni a rezsicsökkentést.

A zsarolást visszautasítjuk! Ma ülésezett az Energiabiztonsági Tanács, amely megállapította, hogy Magyaroszág energiaellátása biztosított.