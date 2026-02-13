A világ legfejlettebb országainak élére ugrott Magyarország

Az OECD-országokban az egy főre jutó reáljövedelem 2025 harmadik negyedévében ismét 0,3 százalékkal nőtt, de továbbra is elmaradt az egy főre jutó reál-GDP 0,5 százalékos növekedésétől. Mindkét adat változatlan maradt az előző negyedévhez képest. A 20 ország közül, amelyekről adatok állnak rendelkezésre, 11-ben növekedés, 8-ban csökkenés, 1-ben pedig változatlanság volt tapasztalható. A G7-országokban azonban a háztartások egy főre jutó reáljövedelmének növekedése megtorpant, és a legtöbb nagy gazdaságban csökkenés volt tapasztalható.

A G7-országok közül az Egyesült Királyságban volt a legnagyobb visszaesés (-0,8 százalék) 2025 harmadik negyedévében, ami elsősorban a jövedelem- és vagyonadó emelésének tudható be, míg az egy főre jutó reál-GDP növekedése stagnált (0,0 százalék). Franciaországban és Kanadában a reáljövedelem egy főre jutó összege csökkent (-0,3 százalék, illetve -0,1 százalék), mivel a fogyasztói árak emelkedtek; ugyanakkor a reál-GDP egy főre jutó összege nőtt (0,4 százalék, illetve 0,5 százalék).