A közélet nem a parlamentben, hanem otthon kezdődik - Szentkirályi Alexandra és Rubint Réka a VEKKERBEN!

„A női hang pótolhatatlan az élet minden területén"
- hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.
Megjelenik az anyai felelősség témája: mit lát a gyerek abból, ahogyan a felnőttek vitatkoznak, döntéseket hoznak, vagy éppen hallgatnak. Külön hangsúlyt kap a Nők a háború ellen petíció, mint egyértelmű női kiállás a béke, a családok biztonsága és a jövő generációk mellett.Rubint Réka szerint ebben a kérdésben nincs helye könnyelműségnek: a kockázat valós, a döntéseknek pedig súlyos, visszafordíthatatlan következményei lehetnek.
„Soha ne kelljen azon aggódnunk, hogy haza jön-e a frontról a férjem vagy a gyerekem"
fogalmazott.