02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
közélet szentkirályi alexandra rubint réka vekkerben nők a háború ellen

A közélet nem a parlamentben, hanem otthon kezdődik - Szentkirályi Alexandra és Rubint Réka a VEKKERBEN!

2026. február 05. 08:00

Női nézőpontból a közélet ott válik valósággá, ahol a szavak példává lesznek, a döntéseink tétje pedig a gyermekeink jövője – és ahol a felelősség nem hangos jelszó, hanem csendes, következetes helytállás.

2026. február 05. 08:00
null

Mi köti össze a közéletet és a mindennapi életet egy nő szemszögéből? A Vekker legújabb adásának vendége Szentkirályi Alexandra és Rubint Réka, akik egy közös programon keresztül beszélnek felelősségről, közösségről és példamutatásról. A beszélgetés középpontjában nem ideológiák állnak, hanem az a kérdés, hogyan lehet nőként, anyaként és közéleti szereplőként helytállni egy felfokozott, konfliktusos térben.

Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

Szó esik arról, miért vált ritkasággá a tiszteletteljes kommunikáció, és hogyan reagál egy nő a nyilvános támadásokra anélkül, hogy elveszítené a tartását. 

„A női hang pótolhatatlan az élet minden területén"

- hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Megjelenik az anyai felelősség témája: mit lát a gyerek abból, ahogyan a felnőttek vitatkoznak, döntéseket hoznak, vagy éppen hallgatnak. Külön hangsúlyt kap a Nők a háború ellen petíció, mint egyértelmű női kiállás a béke, a családok biztonsága és a jövő generációk mellett.Rubint Réka szerint ebben a kérdésben nincs helye könnyelműségnek: a kockázat valós, a döntéseknek pedig súlyos, visszafordíthatatlan következményei lehetnek.

„Soha ne kelljen azon aggódnunk, hogy haza jön-e a frontról a férjem vagy a gyerekem"

fogalmazott.

Elhangzik, miért nem magánügy az egészséges életmód, és hogyan lett egy életmódprogramból több ezer nőt megmozgató, egymást erősítő közösség. Az adás üzenete világos: amikor a nők összefognak, annak súlya van.

 

gyokertiszasok
2026. február 05. 08:30
Hmmmm ez izgi ! D-8
