A közélet nem a parlamentben, hanem otthon kezdődik - Szentkirályi Alexandra és Rubint Réka a VEKKERBEN!

Mi köti össze a közéletet és a mindennapi életet egy nő szemszögéből? A Vekker legújabb adásának vendége Szentkirályi Alexandra és Rubint Réka, akik egy közös programon keresztül beszélnek felelősségről, közösségről és példamutatásról. A beszélgetés középpontjában nem ideológiák állnak, hanem az a kérdés, hogyan lehet nőként, anyaként és közéleti szereplőként helytállni egy felfokozott, konfliktusos térben.

Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!