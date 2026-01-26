Ft
Magyar Társadalomkutató közvélemény-kutatás Magyar Péter Hoppál Hunor Orbán Viktor Kapitány István

Vezet a Fidesz, közben globalistákat ültetnek Magyar nyakára – Replika (VIDEÓ!)

2026. január 26. 16:29

Vége Magyar Péter one-man show-jának, érkeznek a globalista megrendelők küldött arcai a Tiszába, miközben már tíz százalékponttal vezet a Fidesz. Replikázás az elmúlt hét eseményeire Hoppál Hunorral.

2026. január 26. 16:29
null

Azzal, hogy a Magyar Péter-projektbe bekerültek a Shell és a GLOBSEC volt funkcionáriusai, egyre jobban kirajzolódik a Tisza és a Fidesz közötti különbség: globális érdekképviselet Magyarországon, vagy a magyar nemzeti érdek képviselete világszerte.

A gazdák Strasbourgban keményen szembesítették Magyar Pétert, akinek a néppárti büntetése inkább színjáték, mintsem valós konfliktus közte és a brüsszeli megbízói között.

Ráadásul hétfőn kikerült a 2022-es országgyűlési választás végeredményét legpontosabban megbecsülő intézet, a Magyar Társadalomkutató mérése: eszerint mára tíz százalékponttal vezet a Fidesz a Tisza előtt.

Nézze meg a Replika legújabb adását a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

lemez
2026. január 26. 17:14
MP:magyar pinokkio egy pszhiopata elmebeteg kispöcs.Egyetlen mondatában sem mond igazat.És 40% hisz neki.Szomorú.

4
0
SzkeptiKUSS
2026. január 26. 16:45
A Kapitány Úr remélem nem lesz kapitány. Petike "önként" fogja javasolni kormányfőnek, mint szuper gazdasági szakember?

2
0
sozlib_abschaum
2026. január 26. 16:34
Milyen ostobának kell lennie annak, aki elhitte, hogy egy bohóc (peter madjar) lehet Magyarország miniszterelnöke?

5
0
csulak
2026. január 26. 16:30
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !

2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!