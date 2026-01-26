Vezet a Fidesz, közben globalistákat ültetnek Magyar nyakára – Replika (VIDEÓ!)

Azzal, hogy a Magyar Péter-projektbe bekerültek a Shell és a GLOBSEC volt funkcionáriusai, egyre jobban kirajzolódik a Tisza és a Fidesz közötti különbség: globális érdekképviselet Magyarországon, vagy a magyar nemzeti érdek képviselete világszerte.

A gazdák Strasbourgban keményen szembesítették Magyar Pétert, akinek a néppárti büntetése inkább színjáték, mintsem valós konfliktus közte és a brüsszeli megbízói között.