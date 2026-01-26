Vezet a Fidesz, közben globalistákat ültetnek Magyar nyakára – Replika (VIDEÓ!)

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
Vége Magyar Péter one-man show-jának, érkeznek a globalista megrendelők küldött arcai a Tiszába, miközben már tíz százalékponttal vezet a Fidesz. Replikázás az elmúlt hét eseményeire Hoppál Hunorral.
Azzal, hogy a Magyar Péter-projektbe bekerültek a Shell és a GLOBSEC volt funkcionáriusai, egyre jobban kirajzolódik a Tisza és a Fidesz közötti különbség: globális érdekképviselet Magyarországon, vagy a magyar nemzeti érdek képviselete világszerte.
A gazdák Strasbourgban keményen szembesítették Magyar Pétert, akinek a néppárti büntetése inkább színjáték, mintsem valós konfliktus közte és a brüsszeli megbízói között.
Ráadásul hétfőn kikerült a 2022-es országgyűlési választás végeredményét legpontosabban megbecsülő intézet, a Magyar Társadalomkutató mérése: eszerint mára tíz százalékponttal vezet a Fidesz a Tisza előtt.
