01. 14.
szerda
kazincbarcika por időjárás levegő Magyarország veszélyes miskolc

Figyelem: megnevezték a magyar városokat, ahol veszélyessé vált a levegő minősége

2026. január 14. 12:15

Mindenkit figyelmeztetett a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

2026. január 14. 12:15
null

A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdán közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

A szerdán közölt adatok szerint veszélyes a Sajó völgyében Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc levegőjének minősége.

Szentgotthárd, Sopron, Mosonmagyaróvár, Győr, Ajka, Várpalota, Székesfehérvár, Tatabánya, Esztergom, Kaposvár, Százhalombatta, Tököl, Salgótarján, Eger levegője egészségtelen.

Fertőd, Szombathely, Veszprém, Pécs, Dorog, Dunaújváros, Budapest, Kecsemét, Szeged, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza, Oszlár és Hernádszurdok levegőjének minősége kifogásolt. Vác, Szolnok és Komló mérőállomása elfogadható értéket rögzített.

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint péntekig nyugodt időjárás várható, a légszennyező anyagok tovább dúsulhatnak,

helyenként az egészségügyi határérték felett alakulhat a szálló por mennyisége. Az északkeleti, szélcsendes területeken a tájékoztatási küszöböt is átlépheti a szálló por koncentrációja.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

grenki-2
2026. január 14. 12:31
Kazincbarcikán állandóan azt olvasom, hogy a levegő minősége elfogadható, vagy rossz...már teljesen hozzá szoktam. De komolyan még olyat nem olvastam 2007 óta mióta ide költöztem, hogy a levegő minősége jó 😁
jump-ing
•••
2026. január 14. 12:18 Szerkesztve
BUDAPEST azért maradt ki, mert ITT NEM AZZÁ VÁLT, hanem ELEVE AZ VOLT.
