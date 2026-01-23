Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
vita török gábor mesterterv politológus

Török Gábor kellemetlen magyarázkodásba kezdett: a Mandiner műsora miatt nem hajlandó vitatkozni senkivel

2026. január 23. 20:06

A politológus nem vesz részt politikai vitákban és beszélgetésekben.

2026. január 23. 20:06
null

Török Gábor politológus a Facebook-oldalán reagált Mráz Ágoston azon felvetésre, miszerint miért nem vesz részt politikai vitákban és beszélgetésekben. Bejegyzésében jelezte: elgondolkodott azon, érdemes-e egyáltalán válaszolnia, végül a Mesterterv legújabb adása kapcsán döntött úgy, hogy megmagyarázza álláspontját.

Mint írta, akkor lenne értelme a vitának, „ha majd azt fogom mondani, hogy Orbán Viktort, aki gyenge és kormányzásra alkalmatlan, Moszkva le fogja cserélni Lázár Jánosra, aki Hódmezővásárhelyről a Karmelitába teszi át a szolgálati helyét”. Hozzátette azonban: amíg az ilyen „forgatókönyvekről” és az aktuális megszólalásokról egyaránt azt gondolja, hogy „eszement hülyeségek, amiknek semmi közük nincs a politikai elemzéshez, kizárólag politikai célokat szolgáló hangulatkeltések”, addig nincs miről vitatkozni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter
Tovább a cikkhezchevron

A politológus hangsúlyozta: tiszteletben tartja, hogy mások más jellegű munkát végeznek, de ő maga kizárólag a saját szakmai útját kívánja folytatni. „Elfogadom, tiszteletben tartom, hogy azt a munkát is el kell végeznie valakinek, én viszont csak a sajátomat szeretném folytatni” – fogalmazott. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
DeGar
2026. január 24. 02:50
Egyrészt gerinctelen jellemtelen, másrészt nem túl okos, ezt még ő is fel tudja mérni.
Válasz erre
0
0
FeketeFehér
2026. január 23. 22:25
"akitiosz 2026. január 23. 21:47 Vitának akkor és csakis akkor van értelme, amikor a vitázók döntési helyzetben vannak." Hát, ez mondjuk nagyon nem igaz. Főleg nem igaz ez a közpolitikai térben. Milliónyian vitatkozunk olyan kérdéseken, melyekben amúgy nem vagyunk döntési helyzetben, de a vita során felmerülhetnek olyan dolgok, amelyek befolyásolják azokat akik döntési helyzetben vannak. Legalábbis a működő demokráciákban ez így van. Amit te állítasz, az az autokrata rezsimek sajátossága.
Válasz erre
1
0
FeketeFehér
2026. január 23. 22:07
Török Gábor elég világosan elmondta, hogy nem akar közreműködni a fideszes politikai hazugságok terjesztésében. Mráz meg még Török facebook posztja alatt sem értette meg.
Válasz erre
0
3
akitiosz
2026. január 23. 21:47
Vitának akkor és csakis akkor van értelme, amikor a vitázók döntési helyzetben vannak. Arról tehát elvileg lehetne vitatkozni, hogy kire szavazzunk a következő választáson, csakhogy ez magánügy, nem közügy. Mindenki arra szavaz, akire akar a saját belátása szerint. Másnak ebbe beleszólása nincsen. Tehát értelmetlen vitatkozni, mert bármennyi vita után is arra szavaz mindenki, akire akar. Persze arról is össze lehet hívni politikai vitafórumot, hogy mi legyen vasárnap ebédre Kis Pistáéknál, csak éppen az is teljesen értelmetlen, mert abban sem a vitázók döntenek közösen, hanem csakis Kis Pista családja. Politikai fanatikusok, vagyis izé ... politológusok között is felesleges a vita. Kizárt, hogy Török Gábor meggyőzi Mráz Ágoston Sámuelt és viszont is. Az "elemző" is pénzből él. Nem az érvek hatnak rá, hanem a fizetése.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!