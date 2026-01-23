Török Gábor kellemetlen magyarázkodásba kezdett: a Mandiner műsora miatt nem hajlandó vitatkozni senkivel

Feltették a nagy kérdést Török Gáborról – az elemző nem az, akinek eddig gondolták
Az is kiderült, miért szólhatott a „ravaszkodásról” az előző hét a baloldalon.
A politológus nem vesz részt politikai vitákban és beszélgetésekben.
Török Gábor politológus a Facebook-oldalán reagált Mráz Ágoston azon felvetésre, miszerint miért nem vesz részt politikai vitákban és beszélgetésekben. Bejegyzésében jelezte: elgondolkodott azon, érdemes-e egyáltalán válaszolnia, végül a Mesterterv legújabb adása kapcsán döntött úgy, hogy megmagyarázza álláspontját.
Mint írta, akkor lenne értelme a vitának, „ha majd azt fogom mondani, hogy Orbán Viktort, aki gyenge és kormányzásra alkalmatlan, Moszkva le fogja cserélni Lázár Jánosra, aki Hódmezővásárhelyről a Karmelitába teszi át a szolgálati helyét”. Hozzátette azonban: amíg az ilyen „forgatókönyvekről” és az aktuális megszólalásokról egyaránt azt gondolja, hogy „eszement hülyeségek, amiknek semmi közük nincs a politikai elemzéshez, kizárólag politikai célokat szolgáló hangulatkeltések”, addig nincs miről vitatkozni.
A politológus hangsúlyozta: tiszteletben tartja, hogy mások más jellegű munkát végeznek, de ő maga kizárólag a saját szakmai útját kívánja folytatni. „Elfogadom, tiszteletben tartom, hogy azt a munkát is el kell végeznie valakinek, én viszont csak a sajátomat szeretném folytatni” – fogalmazott.
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton