Takács Péter már tűkön ült: alig várta a legújabb The Man adást!

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Brüsszel szerepére is fény derült.
Humoros poszttal jelentkezett az egészségügyi államtitkár.
Humoros poszttal jelentkezett Takács Péter egészségügyi államtitkár a Facebookon. A politikus az Országos Mentőszolgálatot erősítő új, Man márkájú mentőautók átadása kapcsán hívta fel a figyelmet lapunk, a The Man legújabb adására.
Az műsor egyik fő témája Kapitány István feltűnése: miért pont most lett hirtelen közéleti hangja egy nemzetközi nagyvállalati háttérből érkező szereplőnek, és mennyire hiteles ez a belépő.
A másik vonalon Magyar Péter kerül elő: a műsorvezetők szerint a választói döntés egyre gyakrabban csúszik át abba a logikába, hogy „tök mindegy ki, csak ne a régi” – és ezt veszélyesnek is tartják.
A részben szóba kerül a mentelmi jog kérdése, az „icipici szuverenitás” körüli üzengetés, és az is, hogyan működnek a politikai „hívószavak” – például a Tesla, amely a műsor szerint egyszerre menőnek szánt jelzés és kommunikációs kapkodás.
Nézze meg a The Man legújabb epizódját a Mandiner YouTube-csatornáján!