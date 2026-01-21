Ft
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter takács péter the man

Takács Péter már tűkön ült: alig várta a legújabb The Man adást!

2026. január 21. 22:54

Humoros poszttal jelentkezett az egészségügyi államtitkár.

2026. január 21. 22:54
null

Humoros poszttal jelentkezett Takács Péter egészségügyi államtitkár a Facebookon. A politikus az Országos Mentőszolgálatot erősítő új, Man márkájú mentőautók átadása kapcsán hívta fel a figyelmet lapunk, a The Man legújabb adására. 

Mi folyik itt? Magyar Péter és a magyar Jockey szemben a különadókkal – The Man XIII.

Az műsor egyik fő témája Kapitány István feltűnése: miért pont most lett hirtelen közéleti hangja egy nemzetközi nagyvállalati háttérből érkező szereplőnek, és mennyire hiteles ez a belépő. 

A másik vonalon Magyar Péter kerül elő: a műsorvezetők szerint a választói döntés egyre gyakrabban csúszik át abba a logikába, hogy „tök mindegy ki, csak ne a régi” – és ezt veszélyesnek is tartják.

A részben szóba kerül a mentelmi jog kérdése, az „icipici szuverenitás” körüli üzengetés, és az is, hogyan működnek a politikai „hívószavak” – például a Tesla, amely a műsor szerint egyszerre menőnek szánt jelzés és kommunikációs kapkodás.

Nézze meg a The Man legújabb epizódját a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

belbuda
2026. január 22. 11:31
Azért nagyon gáz ez a futballista-feleség "államtitkár"...😱
kalmanok
2026. január 22. 07:13
Milyen jó, hogy csak ennyi dolga van a szakvizsga és érdemi gyógyítói tapasztalat nélküli egészségügyi államtitkárnak.
scorpicores
2026. január 21. 23:09 Szerkesztve
Neki nagyon jó a beszélőkéje, a nagy tisza-féle eü miniszter jelöltet annyira lemosta, h azóta se láttuk...többet kéne szerepelnie...bár kiállni senki se mer vele szemben...Nem is csoda...!
zolotarjov-2
2026. január 21. 23:01
Mindenki nagyon várta az új epizódot. Most, hogy két hétig minden cikk közepébe be lesz linkelve ötször, csak megnézik tízezren!
