3. Mráz Ágoston Sámuel nagyjából egy éve a nyilvánosságban is beszélt erről, azóta pedig a Fideszben a politikusok egyre több jelét adták, hogy ezzel az időponttal számolnak. Magyar Péter és a Tisza pedig erre hivatkozva szintén így tervezett.

4. A választás időpontja a jogi határidők és a kampánytechnikai tervezés miatt fontos. Ötven nappal a választások előtt kezdődik az ajánlásgyűjtés például. De fontosabb, hogy a pártok a saját bombáikat, atombombáikat, petárdáikat a választás időpontjától visszaszámolva sütik el. Három hónapja maradt minden pártnak, hogy megerősítse a szavazóit, az ellenfél szavazóit pedig elbizonytalanítsa. Egyszerre sok és kevés idő ez a három hónap.