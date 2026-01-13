Breaking: kiírta a köztársasági elnök, ekkor lesznek az áprilisi választások
Sulyok Tamás szerint a demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga.
Mivel április első vasárnapján van húsvét, könnyen kiszámíthatóvá vált, hogy április 12. a legvalószínűbb időpont.
„1. Hagyomány, hogy az államfő a lehető legkorábbi időpontra tűzi ki az országgyűlési választások időpontját. Az alaptörvény csak arról rendelkezik, hogy áprilisban vagy májusban kell megtartani.”
2. Mivel április első vasárnapján van húsvét, könnyen kiszámíthatóvá vált, hogy április 12. a legvalószínűbb időpont. A Fideszben és a Tiszában is így készültek.
3. Mráz Ágoston Sámuel nagyjából egy éve a nyilvánosságban is beszélt erről, azóta pedig a Fideszben a politikusok egyre több jelét adták, hogy ezzel az időponttal számolnak. Magyar Péter és a Tisza pedig erre hivatkozva szintén így tervezett.
4. A választás időpontja a jogi határidők és a kampánytechnikai tervezés miatt fontos. Ötven nappal a választások előtt kezdődik az ajánlásgyűjtés például. De fontosabb, hogy a pártok a saját bombáikat, atombombáikat, petárdáikat a választás időpontjától visszaszámolva sütik el. Három hónapja maradt minden pártnak, hogy megerősítse a szavazóit, az ellenfél szavazóit pedig elbizonytalanítsa. Egyszerre sok és kevés idő ez a három hónap.
5. Nem tudjuk, volt-e ebben politikai mozgástere, de Sulyok Tamás nem okozott meglepetést, most tényleg április 12-re írta ki a választások időpontját. Amely ezennel tényként kezelhető.”
Fotó: Mandiner/Földházi Árpád