Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
országos mentőszolgálatot nyírbátor mentőhelikopter gyermek felvétel

Sokkoló felvétel: felakadtak a mentőhelikopter rotorlapátjai Nyírbátorban (VIDEÓ)

2026. január 23. 13:17

A gyermekért végül mentőautó érkezett.

2026. január 23. 13:17
null

Egy sokkoló videó jelent meg a „Nyírbátorban láttam, hallottam” Facebook-csoportban. A felvételen egy mentőhelikopter érkezése és az azt követő meglepő események láthatók.

A beszámolók szerint egy gyermek rosszulléte miatt riasztották a mentőket. A szemtanúk szerint a gyerek állapota gyorsan romlott, ezért mentőhelikopter érkezett a helyszínre – írta a szon.hu

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter
Tovább a cikkhezchevron

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei portál ismertette, hogy a helikopter leszállását követően azonban váratlan dolog történt: a hozzászólások alapján a mentőjármű rotorlapátjai közlekedési táblákba akadhattak, emiatt a helikopter nem tudott felszállni. A gyermeket végül nem légi úton, hanem mentőautóval szállították el.

A lap arról is beszámolt, hogy a helyszínen tartózkodók közül egy idős nő a helikopter érkezését figyelve elesett, és információik szerint ő is megsérült.

Az ügyben a szon.hu kereste az Országos Mentőszolgálatot, cikkünk írásáig (13 óra 4 perc) még nem kaptak választ.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook

 

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
masikhozzaszolo
2026. január 23. 16:58
Már csak magamat kell meggyőzni, nem baj az ha nincs erről videó. Mert ez nem az, itt nincs semmi leszállás se.
Válasz erre
1
0
Berendel
•••
2026. január 23. 14:55 Szerkesztve
1 km-re van a városszéle Nyírbátorban hatalmas nyílt hófödte mezővel. Ott biztonságosan és sokkal gyorsabban tudott volna landolni. A felvételen látható mentőautó pedig oda tudta volna vinni a helikopterhez.
Válasz erre
4
1
Dixtroy
•••
2026. január 23. 14:15 Szerkesztve
Az egyirányú, behajtani tilos tábla megbüntette a rotort.
Válasz erre
2
0
zrx8
2026. január 23. 13:46
Az kúrta el, aki kijelölte a leszállóhelyet.
Válasz erre
13
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!