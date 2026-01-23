Sokkoló felvétel: felakadtak a mentőhelikopter rotorlapátjai Nyírbátorban (VIDEÓ)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei portál ismertette, hogy a helikopter leszállását követően azonban váratlan dolog történt: a hozzászólások alapján a mentőjármű rotorlapátjai közlekedési táblákba akadhattak, emiatt a helikopter nem tudott felszállni. A gyermeket végül nem légi úton, hanem mentőautóval szállították el.

A lap arról is beszámolt, hogy a helyszínen tartózkodók közül egy idős nő a helikopter érkezését figyelve elesett, és információik szerint ő is megsérült.

Az ügyben a szon.hu kereste az Országos Mentőszolgálatot, cikkünk írásáig (13 óra 4 perc) még nem kaptak választ.