Sokkoló felvétel: felakadtak a mentőhelikopter rotorlapátjai Nyírbátorban (VIDEÓ)

Magyar Péter gyenge, Kapitány nem jött, hanem küldték – itt az új Mesterterv (VIDEÓ!)
A gyenge, kormányzásra alkalmatlan Magyar Péter helyett Kapitány István lehet Brüsszel és a nagytőke végső jelöltje? Itt a Mesterterv!
A gyermekért végül mentőautó érkezett.
Egy sokkoló videó jelent meg a „Nyírbátorban láttam, hallottam” Facebook-csoportban. A felvételen egy mentőhelikopter érkezése és az azt követő meglepő események láthatók.
A beszámolók szerint egy gyermek rosszulléte miatt riasztották a mentőket. A szemtanúk szerint a gyerek állapota gyorsan romlott, ezért mentőhelikopter érkezett a helyszínre – írta a szon.hu.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei portál ismertette, hogy a helikopter leszállását követően azonban váratlan dolog történt: a hozzászólások alapján a mentőjármű rotorlapátjai közlekedési táblákba akadhattak, emiatt a helikopter nem tudott felszállni. A gyermeket végül nem légi úton, hanem mentőautóval szállították el.
A lap arról is beszámolt, hogy a helyszínen tartózkodók közül egy idős nő a helikopter érkezését figyelve elesett, és információik szerint ő is megsérült.
Az ügyben a szon.hu kereste az Országos Mentőszolgálatot, cikkünk írásáig (13 óra 4 perc) még nem kaptak választ.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Facebook