Faktum: Valóban a magyar érdekek ellen hat az EU-val szembeni kritika?
Juhász Péter szerint a kormány Európai Unióval szembeni kritikája a magyar érdekek ellen hat, ez az állítás azonban több ponton is vitatható.
Amivel amúgy nekem nincs bajom, csak akkor mi volt a megelőző két év nyálverése?
„Polgári ellenállás következő fejezet: Deák Dani az Ingában. Amivel amúgy nekem nincs bajom, csak akkor mi volt a megelőző két év nyálverése, hogy propagandistákkal szóba sem lehet állni, meg utolsó golyóig stb.
Továbbá akkor, gondolom, Decibel dervis magáról is kirak egy Deákkal smárolós AI-képet, ahogy ezt megtette velem.”
Nyitókép forrása: Hont András Facebook-oldala
***
Ezt is ajánljuk a témában
Juhász Péter szerint a kormány Európai Unióval szembeni kritikája a magyar érdekek ellen hat, ez az állítás azonban több ponton is vitatható.