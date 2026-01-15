Ft
01. 15.
csütörtök
fejezet deák baj hont andrás polgári ellenállás

Polgári ellenállás következő fejezet: Deák Dani az Ingában

2026. január 15. 19:16

Amivel amúgy nekem nincs bajom, csak akkor mi volt a megelőző két év nyálverése?

2026. január 15. 19:16
Hont András
Hont András
„Polgári ellenállás következő fejezet: Deák Dani az Ingában. Amivel amúgy nekem nincs bajom, csak akkor mi volt a megelőző két év nyálverése, hogy propagandistákkal szóba sem lehet állni, meg utolsó golyóig stb.

Továbbá akkor, gondolom, Decibel dervis magáról is kirak egy Deákkal smárolós AI-képet, ahogy ezt megtette velem.”

Nyitókép forrása: Hont András Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
nemecsekerno-007-01
2026. január 15. 19:40 Szerkesztve
Mi volt? Hát pótcselekvés, Bandikám. Sajnos ezek a pótcselekvések töltik ki sokak napjait. Politikától függetlenül ez kurvára nem Szingapúr-pozitív mentalitás. Ja és, nehogy azt hidd, hogy az ilyen nem fertőzi meg a népeket.
