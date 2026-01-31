2. ISMÉT NÉZŐI KÉRDÉSEKRE VÁLASZOLT: Kifejezetten jó újítás volt az elmúlt hetekben, hogy Orbán Viktor nem beszédet tart, hanem a nézői kérdésekre válaszol, ami interaktívvá és kifejezetten izgalmassá teszi ezeket a rendezvényeket. Ebből ráadásul olyan felemelő pillanatok születnek, mint például a mai rendezvényen, amikor egy idős hölgy azt kérte a miniszterelnöktől, hogy hadd ölelhesse meg a színpadon.

3. GYÖNGYÖSI PROVOKÁCIÓ BŰNÖZŐKKEL: Orbán Viktor határozottan reagált a csütörtöki Lázárinfón látottakra, amikor az ellenzék bűnözőket felbérelve zavarta meg a Lázárinfót, ezzel próbálva balhét csinálni. A céljuk világos: feszültséget akarnak kialakítani a különböző társadalmi csoportok között. A miniszterelnök hangsúlyozta: senki se üljön fel a provokációknak, mindenki őrizze meg a nyugalmát, ahogyan ezt csütörtökön is tette; így a fizetett provokátorok hamar távoztak a helyszínről.