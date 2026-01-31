Ft
Ft
3°C
1°C
Ft
Ft
3°C
1°C
01. 31.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 31.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter fidesz rendezvény energia választás orbán viktor

Orbán Viktor egyre energikusabb

2026. január 31. 15:24

Míg Orbán Viktor ma is az emberekkel találkozott, Magyar Péter egy sötét stúdióban üldögélt.

2026. január 31. 15:24
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Hatvanban telt ház előtt tartott gyűlést Orbán Viktor, ahol az aktuális belpolitikai kérdésektől a komplex geopolitikai ügyekig számos kérdésre válaszolt.

Elemzés 5 pontban:
1. ORBÁN VIKTOR EGYRE ENERGIKUSABB: Már csak 71 nap van hátra a választásig, a hivatalos kampányidőszak pedig a választás előtt 50 nappal kezdődik. Ilyenkor indul be a mozgósítás, így a Fidesz szempontjából kifejezetten jó hír, hogy Orbán Viktor láthatóan egyre energikusabb; a mai hatvani gyűlést is professzionálisan lehozta.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Tovább a cikkhezchevron

2. ISMÉT NÉZŐI KÉRDÉSEKRE VÁLASZOLT: Kifejezetten jó újítás volt az elmúlt hetekben, hogy Orbán Viktor nem beszédet tart, hanem a nézői kérdésekre válaszol, ami interaktívvá és kifejezetten izgalmassá teszi ezeket a rendezvényeket. Ebből ráadásul olyan felemelő pillanatok születnek, mint például a mai rendezvényen, amikor egy idős hölgy azt kérte a miniszterelnöktől, hogy hadd ölelhesse meg a színpadon.

3. GYÖNGYÖSI PROVOKÁCIÓ BŰNÖZŐKKEL: Orbán Viktor határozottan reagált a csütörtöki Lázárinfón látottakra, amikor az ellenzék bűnözőket felbérelve zavarta meg a Lázárinfót, ezzel próbálva balhét csinálni. A céljuk világos: feszültséget akarnak kialakítani a különböző társadalmi csoportok között. A miniszterelnök hangsúlyozta: senki se üljön fel a provokációknak, mindenki őrizze meg a nyugalmát, ahogyan ezt csütörtökön is tette; így a fizetett provokátorok hamar távoztak a helyszínről.

4. VILÁGOSAN KIJELÖLTE A VÁLASZTÁS TÉTJÉT: Ahogy közeledünk a választáshoz, egyre világosabb, mi a tétje a választásnak. Míg a Fidesz szuverenista álláspontot képvisel és képes ellenállni a brüsszeli kéréseknek, a Tisza egyre nyilvánvalóbban képviseli a brüsszeli irányvonalat; például támogatják az orosz energia betiltását, ezzel együtt a rezsicsökkentés megszüntetését. Az április 12-i választáson e két irány között lehet dönteni.

5. MAGYAR PÉTER MA IS MEGFUTAMODOTT: Míg tavaly azt ígérte, hogy követi Orbán Viktort, ezúttal sem ment a miniszterelnök után Magyar Péter. Ennek oka, hogy a tavalyi rendezvényein kínosan kevesen jelentek meg, így nem akart újabb kudarcokat elszenvedni. Ezért míg Orbán Viktor ma is az emberekkel találkozott, Magyar Péter egy sötét stúdióban üldögélt.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2026. január 31. 17:05
A zsebpiszok, a szúnyog csődör egy aljas, buta fogott, magyarok ellensége, marosánbuci, leninfiú.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 31. 15:31
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
1
0
hernadvolgyi-2
2026. január 31. 15:29
Magyar Péter főnöke, Orbán Kapitány.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!