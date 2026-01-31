Orbán Viktor: Itt olyan dolgok készülnek a Tisza programja alapján, hogy bele fognak gebedni a magyar emberek! (VIDEÓ)
Ha nincs olcsó orosz energia, nincs rezsicsökkentés.
Míg Orbán Viktor ma is az emberekkel találkozott, Magyar Péter egy sötét stúdióban üldögélt.
„Hatvanban telt ház előtt tartott gyűlést Orbán Viktor, ahol az aktuális belpolitikai kérdésektől a komplex geopolitikai ügyekig számos kérdésre válaszolt.
Elemzés 5 pontban:
1. ORBÁN VIKTOR EGYRE ENERGIKUSABB: Már csak 71 nap van hátra a választásig, a hivatalos kampányidőszak pedig a választás előtt 50 nappal kezdődik. Ilyenkor indul be a mozgósítás, így a Fidesz szempontjából kifejezetten jó hír, hogy Orbán Viktor láthatóan egyre energikusabb; a mai hatvani gyűlést is professzionálisan lehozta.
2. ISMÉT NÉZŐI KÉRDÉSEKRE VÁLASZOLT: Kifejezetten jó újítás volt az elmúlt hetekben, hogy Orbán Viktor nem beszédet tart, hanem a nézői kérdésekre válaszol, ami interaktívvá és kifejezetten izgalmassá teszi ezeket a rendezvényeket. Ebből ráadásul olyan felemelő pillanatok születnek, mint például a mai rendezvényen, amikor egy idős hölgy azt kérte a miniszterelnöktől, hogy hadd ölelhesse meg a színpadon.
3. GYÖNGYÖSI PROVOKÁCIÓ BŰNÖZŐKKEL: Orbán Viktor határozottan reagált a csütörtöki Lázárinfón látottakra, amikor az ellenzék bűnözőket felbérelve zavarta meg a Lázárinfót, ezzel próbálva balhét csinálni. A céljuk világos: feszültséget akarnak kialakítani a különböző társadalmi csoportok között. A miniszterelnök hangsúlyozta: senki se üljön fel a provokációknak, mindenki őrizze meg a nyugalmát, ahogyan ezt csütörtökön is tette; így a fizetett provokátorok hamar távoztak a helyszínről.
4. VILÁGOSAN KIJELÖLTE A VÁLASZTÁS TÉTJÉT: Ahogy közeledünk a választáshoz, egyre világosabb, mi a tétje a választásnak. Míg a Fidesz szuverenista álláspontot képvisel és képes ellenállni a brüsszeli kéréseknek, a Tisza egyre nyilvánvalóbban képviseli a brüsszeli irányvonalat; például támogatják az orosz energia betiltását, ezzel együtt a rezsicsökkentés megszüntetését. Az április 12-i választáson e két irány között lehet dönteni.
5. MAGYAR PÉTER MA IS MEGFUTAMODOTT: Míg tavaly azt ígérte, hogy követi Orbán Viktort, ezúttal sem ment a miniszterelnök után Magyar Péter. Ennek oka, hogy a tavalyi rendezvényein kínosan kevesen jelentek meg, így nem akart újabb kudarcokat elszenvedni. Ezért míg Orbán Viktor ma is az emberekkel találkozott, Magyar Péter egy sötét stúdióban üldögélt.”
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
