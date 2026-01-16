Mennyire magyarellenes a Romániai elnökválasztás első fordulójának győztese?
A Faktum összeszedte George Simion Magyarországgal kapcsolatos megszólalásait az elmúlt évekből.
Nem lehetne, hogy nem szólunk bele a másik dolgába?
„Orbán a magyargyűlölő Simiont ültette volna az erdélyiek nyakára. Az erdélyiek meg a magyargyűlölő Orbánt a miénkre.
Nem lehetne, hogy nem szólunk bele a másik dolgába?”
