Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
George Simion Erdély Jakab Péter Orbán Viktor választás

Orbán a magyargyűlölő Simiont ültette volna az erdélyiek nyakára. Az erdélyiek meg a magyargyűlölő Orbánt a miénkre

2026. január 16. 08:06

Nem lehetne, hogy nem szólunk bele a másik dolgába?

2026. január 16. 08:06
null
Jakab Péter
Jakab Péter
Facebook

„Orbán a magyargyűlölő Simiont ültette volna az erdélyiek nyakára. Az erdélyiek meg a magyargyűlölő Orbánt a miénkre.

Nem lehetne, hogy nem szólunk bele a másik dolgába?”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csendbiztos-2
2026. január 16. 08:20
PARIZEUS!!!!!Te egyre gyengébb vagy!Mamuszka kiszívja az erőt belőled????🤣😂
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2026. január 16. 08:19
Ez egyre hülyébb, pedig eddig sem volt normális!
Válasz erre
0
0
Héja
2026. január 16. 08:19
Gánbor, nem lehetne, hogy ne ugass bele a politikába? Buktál, mint az ólajtó, ideje elcsöndesülni.
Válasz erre
1
0
Marhagulya
2026. január 16. 08:19
Ez a jelentéktelen alak, azt hiszi hogy releváns, amit mond. Edd a párizsidat piros arannyal 3 napos kiflivel még vagy 20 évig.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!