Kiadták a figyelmeztetést, jön az ónos eső: itt lehetnek ma csúszósak az utak az országban

Ónos szitálás és eső is előfordulhat csütörtökön, miközben az ország nagy részén borult, ködös, zúzmarás idő várható. Északon és a főváros térségében csúszóssá válhatnak az utak, míg délnyugaton akár szokatlanul enyhe, naposabb idő is kialakulhat. Tartós köd és ónos eső miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki – írja a Hunageromet alapján a Index.

A Magyar Meteorológiai Szolgáltató weboldalán közzétett figyelmeztető előrejelzésében azt írta: „Éjszaka sokfelé képződött az országban sűrű, zúzmarás köd, legkevésbé összefüggően az északkeleti tájakon, illetve Baranya térségében. Napközben valamelyest zsugorodhat a köd kiterjedése, de nagy területen tartósan korlátozottak maradnak a látási viszonyok,