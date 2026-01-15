Kiadták a figyelmeztetést, jön az ónos eső: itt lehetnek ma csúszósak az utak az országban

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
Máshol akár szokatlanul enyhe, naposabb idő is kialakulhat.
Ónos szitálás és eső is előfordulhat csütörtökön, miközben az ország nagy részén borult, ködös, zúzmarás idő várható. Északon és a főváros térségében csúszóssá válhatnak az utak, míg délnyugaton akár szokatlanul enyhe, naposabb idő is kialakulhat. Tartós köd és ónos eső miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki – írja a Hunageromet alapján a Index.
A Magyar Meteorológiai Szolgáltató weboldalán közzétett figyelmeztető előrejelzésében azt írta: „Éjszaka sokfelé képződött az országban sűrű, zúzmarás köd, legkevésbé összefüggően az északkeleti tájakon, illetve Baranya térségében. Napközben valamelyest zsugorodhat a köd kiterjedése, de nagy területen tartósan korlátozottak maradnak a látási viszonyok,
egész nap megmaradhat a sűrű köd. A ködös, rétegfelhős tájakon ónos szitálás, zúzmara lerakódás, lokálisan ipari havazás előfordulhat.”
Hozzáteszik: „Hajnalban, reggel még az északkeleti határvidéken kisebb mennyiségű ónos eső előfordulhat (a hószállingózás, fagyott eső mellett).
Késő délutántól, estétől elsősorban az Északi-középhegység, az Észak-Alföld és a főváros térségében (kisebb eséllyel a nyugati határvidéken) nagyobb területen lehet számítani gyengébb intenzitású ónos esőre
(jellemzően <1 mm, kisebb körzetekben esetleg ~1-2 mm). Péntek reggelre a csapadékzóna kelet felé elhagyja az országot.”
A Hungaromet szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet általában -3 és +2 fok között változik, de
délnyugaton ennél jóval enyhébb időre számíthatunk, a határvidéken 10 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak.
Késő estére -4 és +5 fok közé hűl le a levegő.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba