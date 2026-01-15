Ft
01. 15.
csütörtök
köd időjárás előrejelzés figyelmeztetés ónos eső

Kiadták a figyelmeztetést, jön az ónos eső: itt lehetnek ma csúszósak az utak az országban

2026. január 15. 07:37

Máshol akár szokatlanul enyhe, naposabb idő is kialakulhat.

2026. január 15. 07:37
null

Ónos szitálás és eső is előfordulhat csütörtökön, miközben az ország nagy részén borult, ködös, zúzmarás idő várható. Északon és a főváros térségében csúszóssá válhatnak az utak, míg délnyugaton akár szokatlanul enyhe, naposabb idő is kialakulhat. Tartós köd és ónos eső miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki – írja a Hunageromet alapján a Index.

A Magyar Meteorológiai Szolgáltató weboldalán közzétett figyelmeztető előrejelzésében azt írta: „Éjszaka sokfelé képződött az országban sűrű, zúzmarás köd, legkevésbé összefüggően az északkeleti tájakon, illetve Baranya térségében. Napközben valamelyest zsugorodhat a köd kiterjedése, de nagy területen tartósan korlátozottak maradnak a látási viszonyok, 

egész nap megmaradhat a sűrű köd. A ködös, rétegfelhős tájakon ónos szitálás, zúzmara lerakódás, lokálisan ipari havazás előfordulhat.”

Hozzáteszik: „Hajnalban, reggel még az északkeleti határvidéken kisebb mennyiségű ónos eső előfordulhat (a hószállingózás, fagyott eső mellett). 

Késő délutántól, estétől elsősorban az Északi-középhegység, az Észak-Alföld és a főváros térségében (kisebb eséllyel a nyugati határvidéken) nagyobb területen lehet számítani gyengébb intenzitású ónos esőre 

(jellemzően <1 mm, kisebb körzetekben esetleg ~1-2 mm). Péntek reggelre a csapadékzóna kelet felé elhagyja az országot.”

A Hungaromet szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet általában -3 és +2 fok között változik, de 

délnyugaton ennél jóval enyhébb időre számíthatunk, a határvidéken 10 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. 

Késő estére -4 és +5 fok közé hűl le a levegő.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba 

 

koklobox
2026. január 15. 09:05
Máshol akár szokatlanul enyhe, naposabb idő is kialakulhat. --- röviden vagy esik vagy nem.
jump-ing
2026. január 15. 08:36
Akkor most vigyorog orr bánc. Van ok a rendeleti kormányzás everlastingjára.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!