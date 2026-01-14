„A Hírklikken megjelent egy »Még mindig elmarad a pedagógusok bére az európai átlagtól« című cikk, mely szerint a magyar általános iskolai tanárok tényleges bére 2023–2024-ben még mindig mintegy egyharmaddal maradt el a felsőfokú végzettségű, teljes munkaidős munkavállalók átlagkeresetétől. A szöveg állításait a szerző az OECD legfrissebb felmérésére hivatkozva támasztja alá, és ebből von le következtetéseket a pedagóguspálya anyagi helyzetére és presztízsére vonatkozóan. Elemzésünkben ezért azt vizsgáltuk meg, mit mutat valójában a legfrissebb, 2024-es adatokra épülő, 2025-ben publikált OECD Education at a Glance jelentés, és mennyiben támasztja alá a Hírklikk következtetéseit.

A Hírklikk cikkének egyik kulcsállítása szerint »a legfrissebb jelentés szerint 2023–2024-re javult ugyan a helyzet, de a magyar általános iskolai tanárok tényleges bére még mindig egyharmaddal alacsonyabb volt a felsőfokú végzettségű, teljes munkaidős munkavállalók átlagos kereseténél, ami nagyjából 34 százalékos lemaradást mutat, szemben az OECD e körben mért 17 százalékos átlagával.« A 2024-es adatokra épülő, 2025-ben publikált OECD-jelentés alapján ugyanakkor ez az adat nem olvasható ki a dokumentumból.