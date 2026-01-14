Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
A 2025-ös jelentés nem támasztja alá, hogy a magyar tanárok bére egyharmaddal elmaradt volna a felsőfokú végzettségűek átlagától.
„A Hírklikken megjelent egy »Még mindig elmarad a pedagógusok bére az európai átlagtól« című cikk, mely szerint a magyar általános iskolai tanárok tényleges bére 2023–2024-ben még mindig mintegy egyharmaddal maradt el a felsőfokú végzettségű, teljes munkaidős munkavállalók átlagkeresetétől. A szöveg állításait a szerző az OECD legfrissebb felmérésére hivatkozva támasztja alá, és ebből von le következtetéseket a pedagóguspálya anyagi helyzetére és presztízsére vonatkozóan. Elemzésünkben ezért azt vizsgáltuk meg, mit mutat valójában a legfrissebb, 2024-es adatokra épülő, 2025-ben publikált OECD Education at a Glance jelentés, és mennyiben támasztja alá a Hírklikk következtetéseit.
A Hírklikk cikkének egyik kulcsállítása szerint »a legfrissebb jelentés szerint 2023–2024-re javult ugyan a helyzet, de a magyar általános iskolai tanárok tényleges bére még mindig egyharmaddal alacsonyabb volt a felsőfokú végzettségű, teljes munkaidős munkavállalók átlagos kereseténél, ami nagyjából 34 százalékos lemaradást mutat, szemben az OECD e körben mért 17 százalékos átlagával.« A 2024-es adatokra épülő, 2025-ben publikált OECD-jelentés alapján ugyanakkor ez az adat nem olvasható ki a dokumentumból.
Az OECD nem közöl olyan 2024-re vonatkozó tényleges keresetet (actual salary) vizsgáló adatot, amely szerint a magyar általános iskolai tanárok tényleges bére mindössze a felsőfokú végzettségű munkavállalók átlagkeresetének mintegy kétharmadát érné el. A cikkben szereplő, hozzávetőleg 34 százalékos lemaradás nagy valószínűséggel a korábbi – elsősorban 2021–2022-es – adatokkal, illetve a jogszabályban rögzített bértáblákra (statutory salary) vonatkozó mutatók és a tényleges bérek (actual salary) módszertanilag nem azonos kategóriáinak összekeveréséből adódhat, ezek összemosásának tilalmára maga az OECD-jelentés is felhívja a figyelmet (343. oldal) A 2025-ös OECD-jelentés tehát nem támasztja alá azt az állítást, hogy 2023–2024-ben a magyar általános iskolai tanárok tényleges bére egyharmaddal maradt volna el a felsőfokú végzettségűek átlagától.”
