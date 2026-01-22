Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
navracsics tibor pintér sándor kultúra film orbán viktor

Minden kiderült: ezeket a magyar filmeket nézik legszívesebben a kormányban (VIDEÓ)

2026. január 22. 08:36

Kultfilmtől a közigazgatáson át, Krúdyig minden szóba került.

2026. január 22. 08:36
null

Különleges videóval jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán a magyar kultúra napja alkalmából. A TikTokra feltöltött videón a miniszterelnök és több másik fideszes politikus árulja el a kormányülés előtt, hogy melyik a kedvenc filmje.

Vitályos Eszter kormányszóvivő az Indul a bakterház-at választotta. Míg Pintér Sándor belügyminiszter azt mondta, hogy a Csinibaba. Bóka János pedig a Kontroll-t választotta. Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint sok jó magyar film van, de az egyik legjobb a Macskafogó, viccesen megjegyezve, hogy sok „reális karakterrel”. Orbán Balázs kedvence a Koppányi aga testamentuma. Lantos Csabának pedig a Megáll az idő. Tuzson Bence – hasonlóan a belügyminiszterhez – a Csinibabát mondta, ugyanúgy Hankó Balázs is, aki hozzátette, hogy jó lesz a most bemutatásra kerülő Magyar menyegző is. Navracsics Tibor szerint a háború előtti filmek közül az Ez történt Budapesten a legjobb, a háború utániak közül – közigazgatási miniszterhez illő idő módon – pedig A tanítványok című filmet választotta. Végül Orbán Viktor is elárulta: Krúdy Gyula Szindbád-történeteinek 1971-es filmadaptációja a kedvence.

„Éljünk bárhol a világon, a legjobb dolog, hogy magyarok vagyunk benne. Isten éltessen minden magyart a Magyar Kultúra Napján!”

– fűzte hozzá a videóhoz a miniszterelnök.

@viktor_a_tiktokon Éljünk bárhol a világon, a legjobb dolog, hogy magyarok vagyunk benne. Isten éltessen minden magyart a Magyar Kultúra Napján! 🇭🇺 #orbanviktor #miniszterelnok #fyp ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

Nyitókép forrása: Navracsics Tibor Facebook-oldala

***

 

