Minden kiderült: ezeket a magyar filmeket nézik legszívesebben a kormányban (VIDEÓ)

Különleges videóval jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán a magyar kultúra napja alkalmából. A TikTokra feltöltött videón a miniszterelnök és több másik fideszes politikus árulja el a kormányülés előtt, hogy melyik a kedvenc filmje.

Vitályos Eszter kormányszóvivő az Indul a bakterház-at választotta. Míg Pintér Sándor belügyminiszter azt mondta, hogy a Csinibaba. Bóka János pedig a Kontroll-t választotta. Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint sok jó magyar film van, de az egyik legjobb a Macskafogó, viccesen megjegyezve, hogy sok „reális karakterrel”. Orbán Balázs kedvence a Koppányi aga testamentuma. Lantos Csabának pedig a Megáll az idő. Tuzson Bence – hasonlóan a belügyminiszterhez – a Csinibabát mondta, ugyanúgy Hankó Balázs is, aki hozzátette, hogy jó lesz a most bemutatásra kerülő Magyar menyegző is. Navracsics Tibor szerint a háború előtti filmek közül az Ez történt Budapesten a legjobb, a háború utániak közül – közigazgatási miniszterhez illő idő módon – pedig A tanítványok című filmet választotta. Végül Orbán Viktor is elárulta: Krúdy Gyula Szindbád-történeteinek 1971-es filmadaptációja a kedvence.