Pótlóbuszt küldtek, és aki még tudott járni, azt azonnal bevitték dolgozni. Sérülten, sokkos állapotban, csak azért, nehogy egy fillérrel kevesebb profit keletkezzen.

Ez a jobboldali, tőkés világ valódi arca.

Itt a munkás nem ember, hanem fogyóeszköz. »Nyersanyag«. Ha megsérül, lecserélik. Ha tiltakozik, kirúgják. Ha elhasználódik, kidobják.

A profit mindenek felett.

Nincs szakszervezet, mert szétverték.