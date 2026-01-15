Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
parlament tőke Dobrev Klára hatalom

Milyen a világ, amikor a tőke korlátlan hatalmat kap?

2026. január 15. 09:09

Pontosan ilyen. Olyan, mint Magyarországon 2026 februárjában.

2026. január 15. 09:09
null
Dobrev Klára
Dobrev Klára
Facebook

„Milyen a világ, amikor a tőke korlátlan hatalmat kap?

Pontosan ilyen. Olyan, mint Magyarországon 2026 februárjában.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Tovább a cikkhezchevron

A Samsung-gyár munkásokat szállító busza balesetet szenvedett. Emberek megsérültek. Dolgozók. Családapák, anyák. És mit tett a gyár? Segített? Nem. Emberként kezelte őket? Nem. Szabadnapot adott, amíg felépülnek? Nem. Pénzt adott orvosi ellátásra? Nem.

Egyetlen dolog számított: a termelés.

Pótlóbuszt küldtek, és aki még tudott járni, azt azonnal bevitték dolgozni. Sérülten, sokkos állapotban, csak azért, nehogy egy fillérrel kevesebb profit keletkezzen.

Ez a jobboldali, tőkés világ valódi arca.

Itt a munkás nem ember, hanem fogyóeszköz. »Nyersanyag«. Ha megsérül, lecserélik. Ha tiltakozik, kirúgják. Ha elhasználódik, kidobják.

 A profit mindenek felett.

Nincs szakszervezet, mert szétverték.

Nincs munkásjog, mert útban van a haszonnak.

Nincs szolidaritás, mert az csökkenti a profitot.

Ez a világ kegyetlen, embertelen és mocskos.

És pontosan ezt a világot építi a jobboldal.

Erős baloldal nélkül a munkás mindig áldozat marad.

Szervezettség, szolidaritás és tőkét kordában tartó politika nélkül semmi nem fog megváltozni.

Én tudom, melyik oldalon állok.

Én tudom mi a feladatom! 

És te?

Küldj erős baloldalt a Parlamentbe!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vitez-laszlo
•••
2026. január 15. 11:25 Szerkesztve
Aladár! Az megvan ki mondta azt, hogy "járulékos veszteség"? Segítek. TE! Te vérkomcsi!! Miért nem takarodsz már el az exed után! az aljas bandáddal együtt!? De sebaj! Ezt a nyolcvan egynéhány napot kibírjuk, utána úgy is mentek a levesbe!
Válasz erre
0
0
kir2vik
•••
2026. január 15. 11:21 Szerkesztve
Vörös iszap? Megvan? Bezzeg ti újjáépítettétek a szerencsétlenek házait, kifizettétek az orvosi ellátásokat (az állatokét is!)... Ja? NEM. Csak arra vagy jó Klára, hogy pár ezer szavazatot elvegyél a Tiszartól. Aztán mész a süllyesztőbe a következő ep választáson.
Válasz erre
1
0
Burdisgarage
2026. január 15. 11:13
Olyan, mint amilyet tik csináltatok a kurva anyádat!
Válasz erre
2
0
zrx8
2026. január 15. 10:49
"Nincs szakszervezet, mert szétverték." Pontosabban: szétloptátok. Ahogy anno Horn Gyula nekiszegezte a kérdést Nagy Sándor et.-nak: "rád bíztam a SZOT vagyont, mi lett vele ?!"
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!