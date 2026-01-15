Elővette a popcornt Hont András: Fidesz-győzelmet vizionálva reagált a DK–Medián-csörtére
A publicista mély élvezettel figyeli az összecsapást.
Pontosan ilyen. Olyan, mint Magyarországon 2026 februárjában.
„Milyen a világ, amikor a tőke korlátlan hatalmat kap?
A Samsung-gyár munkásokat szállító busza balesetet szenvedett. Emberek megsérültek. Dolgozók. Családapák, anyák. És mit tett a gyár? Segített? Nem. Emberként kezelte őket? Nem. Szabadnapot adott, amíg felépülnek? Nem. Pénzt adott orvosi ellátásra? Nem.
Egyetlen dolog számított: a termelés.
Pótlóbuszt küldtek, és aki még tudott járni, azt azonnal bevitték dolgozni. Sérülten, sokkos állapotban, csak azért, nehogy egy fillérrel kevesebb profit keletkezzen.
Ez a jobboldali, tőkés világ valódi arca.
Itt a munkás nem ember, hanem fogyóeszköz. »Nyersanyag«. Ha megsérül, lecserélik. Ha tiltakozik, kirúgják. Ha elhasználódik, kidobják.
A profit mindenek felett.
Nincs szakszervezet, mert szétverték.
Nincs munkásjog, mert útban van a haszonnak.
Nincs szolidaritás, mert az csökkenti a profitot.
Ez a világ kegyetlen, embertelen és mocskos.
És pontosan ezt a világot építi a jobboldal.
Erős baloldal nélkül a munkás mindig áldozat marad.
Szervezettség, szolidaritás és tőkét kordában tartó politika nélkül semmi nem fog megváltozni.
Én tudom, melyik oldalon állok.
Én tudom mi a feladatom!
És te?
Küldj erős baloldalt a Parlamentbe!”
