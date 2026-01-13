„A miniszterelnököt kiemelném a jelenlegi közéleti mezőnyből a stratégiai gondolkodás kérdésében. A vezető politikusok közül nála látom még mindig azt, hogy van íve a gondolatainak. A megszólalásai mögött tetten érhető a felkészültség, olvasottság, távlatos gondolkodás. Ebben ő gyakorlatilag mára egyedülálló vált.