Orbán Viktor üzent Von der Leyennek: Folytatjuk a lázadást (VIDEÓ)
A magyar miniszterelnök szerint Brüsszelben azt akarják, hogy Európa elveszítse civilizációs gyökereit.
Ő egy ügyes, klasszikus mikromenedzser, aki az adott napi problémára koncentrál. Az apró ügyek elintézéséhez nagyon hasznosak, de komoly, távlatos dolgokat nem lehet rájuk bízni.
„A miniszterelnököt kiemelném a jelenlegi közéleti mezőnyből a stratégiai gondolkodás kérdésében. A vezető politikusok közül nála látom még mindig azt, hogy van íve a gondolatainak. A megszólalásai mögött tetten érhető a felkészültség, olvasottság, távlatos gondolkodás. Ebben ő gyakorlatilag mára egyedülálló vált.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar miniszterelnök szerint Brüsszelben azt akarják, hogy Európa elveszítse civilizációs gyökereit.
Magyar Péterben nem látok ilyen képességeket. Ő egy ügyes, klasszikus mikromenedzser, aki az adott napi problémára koncentrál. Dolgoztam együtt ilyen emberekkel: szükség van rájuk, az apró ügyek elintézéséhez nagyon hasznosak, de komoly, távlatos dolgokat nem lehet rájuk bízni.
Ugyanezt hiányolom a Tisza párt tevékenységéből is: nem látni az ívet, a programot. Nem arról van szó, hogy mondunk három dolgot az egészségügyről, hanem az egésznek a történetét, a szélesebb gondolati horizontját hiányolom.”
Ezt is ajánljuk a témában
Úgy tűnik, epekedve várják az ukránok, hogy kormányváltás legyen Magyarországon.
Fotó: Isza Ferenc / AFP