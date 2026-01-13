Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
01. 13.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza magyar péter klasszikus mikromenedzser Fodor Gábor klasszikus Orbán Viktor

Magyar Péterben nem látok ilyen képességeket

2026. január 13. 15:49

Ő egy ügyes, klasszikus mikromenedzser, aki az adott napi problémára koncentrál. Az apró ügyek elintézéséhez nagyon hasznosak, de komoly, távlatos dolgokat nem lehet rájuk bízni.

2026. január 13. 15:49
null
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Facebook

„A miniszterelnököt kiemelném a jelenlegi közéleti mezőnyből a stratégiai gondolkodás kérdésében. A vezető politikusok közül nála látom még mindig azt, hogy van íve a gondolatainak. A megszólalásai mögött tetten érhető a felkészültség, olvasottság, távlatos gondolkodás. Ebben ő gyakorlatilag mára egyedülálló vált.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterben nem látok ilyen képességeket. Ő egy ügyes, klasszikus mikromenedzser, aki az adott napi problémára koncentrál. Dolgoztam együtt ilyen emberekkel: szükség van rájuk, az apró ügyek elintézéséhez nagyon hasznosak, de komoly, távlatos dolgokat nem lehet rájuk bízni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Ugyanezt hiányolom a Tisza párt tevékenységéből is: nem látni az ívet, a programot. Nem arról van szó, hogy mondunk három dolgot az egészségügyről, hanem az egésznek a történetét, a szélesebb gondolati horizontját hiányolom.”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Isza Ferenc / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2026. január 13. 18:20
Érdemes beleolvasni abba a gyűlöletcunamiba, amit a facebook huszárok rázúdítanak Fodorra.
Válasz erre
0
0
ben2
2026. január 13. 17:53
Ezt a büdös szájú agyhalottakon kívül szerintem mindenki így látja az ellenzékben is, csak nem szabad kimondaniuk, mert akkor rájuk szabadítják az ultrákat.
Válasz erre
0
0
sarzal
2026. január 13. 17:43
mondjuk ha a borsban megjelent anyag mégiscsak a tisza kormányprogramja lenne egész véletlenül....akkor még az is lehet hogy a messiás helyett valaki más lesz miniszterelnök elvinni a balhét, talán bajnai vagy egy nímand....aztán ha az eu-s állás lejár jön péterünk és átveszi a vezetést persze HA ők nyernék a választást
Válasz erre
0
0
pollip
2026. január 13. 17:33
MP jól tud wc papírt hurcolászni és bögrét eladni. A kommentelés is jól megy neki, legalábbis darabszámra, a tartalom már más kérdés.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!