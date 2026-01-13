„Az első részben a Tisza-szimpatizánsok egyik látványos csoportját, a médiacelebeket, a posztkommunista kulturális elitet vettük górcső alá. Az olyan sekélyes, de önmaguk hatása alá került, és a tömegekre is jelentős befolyással bíró »bulvár-értelmiségieket«, akik évtizedek óta sikerrel mérgezik a közéletünket, és jól meg is élnek ebből. De mivel az Orbán-kormány(ok) óta lassan de biztosan fogy körülöttük a levegő, csökken a befolyásuk és az életterük, ezért egyre agresszívebben és elkeseredettebben küzdenek ellene. Így kerültek Magyar Péter mellé.

A második részben azokkal a seftelgető-csencselgető, zavarosban halászó figurákkal foglalkoztunk, akik a 90-es évek kaotikus körülményei között az élet császárai voltak, kevés munkával, mindenféle »okossággal«. De aztán ahogy konszolidálódtak a gazdasági viszonyok, egyre inkább beszúkültek a lehetőségeik, vége lett az aranykornak. És ezért persze, ki a hibás? Még véletlenül sem ők maguk; hanem a ZORBÁÁÁÁN!