Kijött a brit kutatócég legújabb jóslata: kiderült kétharmadot szerez-e a Fidesz a választáson! (VIDEÓ)

A Fitch Solutions BMI brit kutatócég friss kockázati elemzést készített a 2026-os magyar országgyűlési választások kapcsán, amelyben azt vizsgálja, milyen következményei lehetnek az egyes pártok győzelmének, illetve milyen tényezők befolyásolják, hogy kire adják le az emberek a voksukat.

A kutatásban hosszan elemzik, hogy az eddigiekhez képest magasabb lehet a társadalmi elégedetlenség a kormánypártokkal szemben, elsősorban a gazdasági növekedés visszaesése és az infláció miatt. Felhívják a figyelmet arra, hogy a közvélemény-kutatások alapján a Tisza vezet, amely – az általuk figyelembe vett felmérések szerint – 46 százalékon áll, megelőzve a 41 százalékos támogatottságú Fideszt.