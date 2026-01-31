Ft
Kijött a brit kutatócég legújabb jóslata: kiderült kétharmadot szerez-e a Fidesz a választáson! (VIDEÓ)

2026. január 31. 12:52

Annak ellenére, hogy Tisza győzelmet jósló közvélemény-kutatásokkal dolgoztak.

2026. január 31. 12:52
A Fitch Solutions BMI brit kutatócég friss kockázati elemzést készített a 2026-os magyar országgyűlési választások kapcsán, amelyben azt vizsgálja, milyen következményei lehetnek az egyes pártok győzelmének, illetve milyen tényezők befolyásolják, hogy kire adják le az emberek a voksukat.

A kutatásban hosszan elemzik, hogy az eddigiekhez képest magasabb lehet a társadalmi elégedetlenség a kormánypártokkal szemben, elsősorban a gazdasági növekedés visszaesése és az infláció miatt. Felhívják a figyelmet arra, hogy a közvélemény-kutatások alapján a Tisza vezet, amely – az általuk figyelembe vett felmérések szerint – 46 százalékon áll, megelőzve a 41 százalékos támogatottságú Fideszt.

Ennek ellenére továbbra is kétharmados Fidesz-győzelmet jósolnak.

A BMI arra hivatkozik, hogy a választási rendszer a jelenlegi kormánypártoknak kedvez. Ezt három strukturális tényezővel indokolják. Egyrészt azzal, hogy a 199 országgyűlési mandátumból 106 sorsáról egyéni választókerületekben, relatív többségi rendszerben döntenek, míg a maradék 93 listán kerül kiosztásra. Másrészt azzal, hogy a fővárosi körzetek száma 18-ról 16-ra csökkent, ami az ellenzéki szavazatok súlyát mérsékelte. Végezetül kiemelik a győzteskompenzációt, amely szintén a Fidesznek kedvez, hiszen így a nyertes jelöltek többletszavazatai is beszámítanak a listás mandátumok kiosztásába.

Ez utóbbi azonban kissé ellentmondásos, mivel a győzteskompenzáció és a relatív többségi rendszer logikája a Tiszára is ugyanúgy érvényes, mint a Fideszre: ha valóban többségben vannak a Tisza szavazói, ez a mechanizmus elvileg nekik is kedvezne. A BMI a Fidesz előnyös helyzetét a választási körzethatárok 2011-es átrajzolásával indokolja, amelyek állítása szerint a jelenlegi kormánynak kedveznek.

Végül kiemelik, hogy az előző évekhez képest jelenleg jelentősebb gazdasági nehézségekkel küzd az ország – részben az uniós források visszatartása miatt –, és bárki nyeri is a választást, mindenképpen fiskális szigorításra lesz szükség.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

