„Azoknak a hazug, elmebeteg honfitársaimnak, akik képesek Magyarországot Iránhoz vagy Venezuelához hasonlítani: gratulálok, ti vagytok a világ legkiváltságosabb idiótái. Kényelmes kanapétokról, szabad Wi-Fi-n pötyöghetitek, hogy »Magyarország diktatúra«, »rezsim«, »Orbán terror«, miközben Iránban, a veletek egyidőseket most akasztják nyilvánosan, mert mertek megszólalni.

Aki ezt a két valóságot egy szintre helyezi, az már nem rendszert kritizál, az már nem csupán ellenzéki ember. Hanem egy olyan, aki relativizál egy iszlamista terrorállamot, egy diktatúrát, és közben elárulja és szembeköpi azokat, akiknek a szabadság még ma is élet-halál kérdés.