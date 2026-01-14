Ft
01. 14.
szerda
irán magyarország diktatúra Venezuela Orbán Viktor

Kényelmes kanapétokról, szabad Wi-Fi-n pötyöghetitek, hogy „Magyarország diktatúra”

2026. január 14. 06:12

Iránban a veletek egyidőseket most akasztják nyilvánosan, mert mertek megszólalni.

2026. január 14. 06:12
null
Gulyás Virág
Gulyás Virág
Facebook

„Azoknak a hazug, elmebeteg honfitársaimnak, akik képesek Magyarországot Iránhoz vagy Venezuelához hasonlítani: gratulálok, ti vagytok a világ legkiváltságosabb idiótái. Kényelmes kanapétokról, szabad Wi-Fi-n pötyöghetitek, hogy »Magyarország diktatúra«, »rezsim«, »Orbán terror«,  miközben Iránban, a veletek egyidőseket most akasztják nyilvánosan, mert mertek megszólalni.

Aki ezt a két valóságot egy szintre helyezi, az már nem rendszert kritizál, az már nem csupán ellenzéki ember. Hanem egy olyan, aki relativizál egy iszlamista terrorállamot, egy diktatúrát, és közben elárulja és szembeköpi azokat, akiknek a szabadság még ma is élet-halál kérdés.

Itt ez már kilép az Orbán-utálat és Messiás-imádat narrativájából és a valóság meghamisításává válik, ami nemhogy az irániak felé visszataszító, hanem a saját felmenőid felé is. Mert a ti szüleitek, nagyszüleitek, dédszüleitek vérrel, börtönnel, kitelepítéssel fizettek azért az alap szabadságért, amit ma ti természetesnek vesztek. Ők tudták, mi a valódi diktatúra.

Ti pedig olcsó párhuzamokkal mocskoljátok be a harcukat. Ez a valóság és az áldozatok teljes meggyalázása.”

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

survivor
2026. január 14. 09:08
Búvar Kund Ezert NEM kerdes az EU bukasa... A Bibliabol idezni tilos...a libsi FIN ban.. (A buta .. a Koránbol kellett volna idezzen..)🤣🤣
survivor
•••
2026. január 14. 09:04 Szerkesztve
raspu Neked hany diplomad van ? Nekem,sajnos csak 2.....😱😭
survivor
2026. január 14. 09:00
Hiaba, a fasz nagy úr. Baszatlan picsa lázad a jólét ellen.
Búvár Kund
•••
2026. január 14. 08:45 Szerkesztve
Talán itt olvastam egy statot, talán máshol, hogy Angliában több, mint 600 ember van börtönben a brit kormánnyal nem egyező véleménye miatt. Az egyik finn miniszer ellen eljárás folyt, mert a Bibliát idézte. Petry Zsoltot kirúgták a munkahelyéről Németországban, mert egy magyar lapnak adott interjúban nem értett egyet Németország migrációs és genderpolitikájával. Hát akkor miről beszélünk???? Hol van dittatúrha?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!