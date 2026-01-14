Iránban már ötszáznál több halottja lehet a tüntetéseknek, Teherán célba vette Washingtont
A belső zavargások külpolitikai következményekkel is járhatnak.
Iránban a veletek egyidőseket most akasztják nyilvánosan, mert mertek megszólalni.
„Azoknak a hazug, elmebeteg honfitársaimnak, akik képesek Magyarországot Iránhoz vagy Venezuelához hasonlítani: gratulálok, ti vagytok a világ legkiváltságosabb idiótái. Kényelmes kanapétokról, szabad Wi-Fi-n pötyöghetitek, hogy »Magyarország diktatúra«, »rezsim«, »Orbán terror«, miközben Iránban, a veletek egyidőseket most akasztják nyilvánosan, mert mertek megszólalni.
Aki ezt a két valóságot egy szintre helyezi, az már nem rendszert kritizál, az már nem csupán ellenzéki ember. Hanem egy olyan, aki relativizál egy iszlamista terrorállamot, egy diktatúrát, és közben elárulja és szembeköpi azokat, akiknek a szabadság még ma is élet-halál kérdés.
Itt ez már kilép az Orbán-utálat és Messiás-imádat narrativájából és a valóság meghamisításává válik, ami nemhogy az irániak felé visszataszító, hanem a saját felmenőid felé is. Mert a ti szüleitek, nagyszüleitek, dédszüleitek vérrel, börtönnel, kitelepítéssel fizettek azért az alap szabadságért, amit ma ti természetesnek vesztek. Ők tudták, mi a valódi diktatúra.
Ti pedig olcsó párhuzamokkal mocskoljátok be a harcukat. Ez a valóság és az áldozatok teljes meggyalázása.”
