Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter lázár jános rasszista beszéd

Kedves tiszás értelmiségiek!

2026. január 29. 12:02

Ki lesz közületek az első, aki kimondja, hogy csak egy senkire tekintettel nem lévő, hataloméhes pszichopata csinál olyat, amire most Magyar Péter készül?

2026. január 29. 12:02
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Tudom, hogy dőreség számon kérni bármilyen következetességet vagy integritást ezeken a figurákon, de csak nem bírom ki.

Azok a tiszás médiumok, értelmiségiek, megmondóemberek, akik napok óta verik a palávert, hogy mekkora rasszizmus volt Lázár János eszmefuttatása a cigányságról, miért nem tiltakoznak most, amikor a Tisza-vezér azzal fenyegetőzik, hogy 1000 településen fogja lejátszani ezeket a szerintük rasszista mondatokat, nyilvánvalóan etnikai zavargások kirobbantása céljából?

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Ha ez akkora rasszista beszéd volt, mint ahogy eddig állították, akkor ezt a beszédet nyilvánvalóan eltörölni kell, és nem ezerszer megismételni, beégetni az emberekbe és hergelni vele. 

Vagy ezek az emberek annak is tapsolnának, ha ADLF HTLR beszédeit recsegtetnék hangosbemondókkal a zsidók házai előtt?

Ha igazatok van és Lázár beszéde rasszista uszítás, akkor Magyar Péter ízléstelen akciója több ezer rendbeli rasszista uszítás, hiszen megismétli és még szélesebb körben terjeszti az eredeti állítást. Idáig ugye evindencia. 

Ennyire nem számít nektek semmit az emberi méltóság, csak a politikai haszonszerzés bármi áron, akár etnikai konfliktus árán? 

Kedves tiszás értelmiségiek! Ki lesz közületek az első, aki kimondja, hogy csak egy senkire tekintettel nem lévő, hataloméhes pszichopata csinál olyat, amire most Magyar Péter készül?”

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sróf
2026. január 29. 12:37
"annak is tapsolnának, ha ADLF HTLR beszédeit recsegtetnék hangosbemondókkal a zsidók házai előtt?" A tiszás értelmiségiek? Még szép! Ahogy annak is, ha a híres gyermekvédő teológusnő kakapornóját vetítenék gyermekotthonok előtt, miközben Pottyondy Edina, Latyakos Márk, Kotroczó Róbert, Kolosi Péter és Mérő Vera cukrot, kokiánt és tornacipőt osztogatna az éhező gyerekeknek.
Válasz erre
0
0
opht
2026. január 29. 12:33
Semmi értelme, ennek a felszólításnak; akikhez szól, azok már túlmentek azon a határon, ahonnan vissza lehetne fordulni.
Válasz erre
0
0
statiszta
•••
2026. január 29. 12:18 Szerkesztve
Tiszás értelmiségi? Az olyan mint a magasan képzett migráns? :D Sokan beszélnek róla, de még senki nem látott olyat. "Tiszás akinek van valamilyen végzettsége"... ne degradáljuk az értelmiségit. :)
Válasz erre
5
0
vip era
2026. január 29. 12:18
Az lesz az első,aki tudatosítja magában Bütyökék katasztrófális választási vereségét.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!