Van egy titka a magyar választásnak: ezzel söpörheti be a Fidesz a magabiztos győzelmet
A kormánypártoknak van egy versenyelőnye, amiben mindenkit megelőz.
Ki lesz közületek az első, aki kimondja, hogy csak egy senkire tekintettel nem lévő, hataloméhes pszichopata csinál olyat, amire most Magyar Péter készül?
„Tudom, hogy dőreség számon kérni bármilyen következetességet vagy integritást ezeken a figurákon, de csak nem bírom ki.
Azok a tiszás médiumok, értelmiségiek, megmondóemberek, akik napok óta verik a palávert, hogy mekkora rasszizmus volt Lázár János eszmefuttatása a cigányságról, miért nem tiltakoznak most, amikor a Tisza-vezér azzal fenyegetőzik, hogy 1000 településen fogja lejátszani ezeket a szerintük rasszista mondatokat, nyilvánvalóan etnikai zavargások kirobbantása céljából?
Ha ez akkora rasszista beszéd volt, mint ahogy eddig állították, akkor ezt a beszédet nyilvánvalóan eltörölni kell, és nem ezerszer megismételni, beégetni az emberekbe és hergelni vele.
Vagy ezek az emberek annak is tapsolnának, ha ADLF HTLR beszédeit recsegtetnék hangosbemondókkal a zsidók házai előtt?
Ha igazatok van és Lázár beszéde rasszista uszítás, akkor Magyar Péter ízléstelen akciója több ezer rendbeli rasszista uszítás, hiszen megismétli és még szélesebb körben terjeszti az eredeti állítást. Idáig ugye evindencia.
Ennyire nem számít nektek semmit az emberi méltóság, csak a politikai haszonszerzés bármi áron, akár etnikai konfliktus árán?
Kedves tiszás értelmiségiek! Ki lesz közületek az első, aki kimondja, hogy csak egy senkire tekintettel nem lévő, hataloméhes pszichopata csinál olyat, amire most Magyar Péter készül?”
