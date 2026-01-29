„Tudom, hogy dőreség számon kérni bármilyen következetességet vagy integritást ezeken a figurákon, de csak nem bírom ki.

Azok a tiszás médiumok, értelmiségiek, megmondóemberek, akik napok óta verik a palávert, hogy mekkora rasszizmus volt Lázár János eszmefuttatása a cigányságról, miért nem tiltakoznak most, amikor a Tisza-vezér azzal fenyegetőzik, hogy 1000 településen fogja lejátszani ezeket a szerintük rasszista mondatokat, nyilvánvalóan etnikai zavargások kirobbantása céljából?