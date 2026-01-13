Ft
dunántúl hungaromet riasztás ónos eső

Havazás után itt az ónos eső – maradnak a mínuszok, itt a narancssárga riasztás

2026. január 13. 05:54

Kemény ez a tél.

2026. január 13. 05:54
A Dunántúl jelentős részére adott ki riasztást ónos eső miatt a HungaroMet: a kedd hajnali adatok szerint továbbra is Győr-Moson-Sopron vármegyében a legrosszabb a helyzet, ugyanakkor Vas és Zala vármegyére megszüntették a riasztást.

A meteorológiai szolgáltató térképe alapján valamivel hajnali öt óra után 

Győr-Moson-Sopron teljes területére másodfokú (narancs) riasztás van érvényben, és ugyanez a helyzet Komárom-Esztergom három járásában,

 a Kisbériben, a Komáromiban és a Tataiban is. Itt 1 milliméternyinél több ónos eső is hullott már, illetve hullhat a következő órákban.

Elsőfokú (citrom) riasztás van érvényben Baranya és Tolna vármegye teljes területén, valamint Veszprém, Fejér és Somogy vármegye nagy részén, továbbá Komárom-Esztergom három járásában.

(MTI)

Fotó: MTVA/ Turbéky Eszter

 

jump-ing
2026. január 13. 06:15
Tegnapi Bocskor jóreggeltjében hallottam, hogy az ónos eső kopogott az autójukon. Ha igaz, akkor az már jégeső volt, ugyanis az ónos az, ami ha síma esőként leesik rögtön az utakra jégpáncélként ráfagy.. (igez-e Gyuri?)
