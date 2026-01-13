Havazás után itt az ónos eső – maradnak a mínuszok, itt a narancssárga riasztás

Növekszik a feszültség a Távol-Keleten – ez már nem csupán regionális ügy

December óta Peking az egyik legnagyobb hadgyakorlatát tartja Tajvan körül, s Tokió és Washington is aktivizálódik a térségben. Miért kulcsfontosságú ez a sziget az ázsiai és a globális biztonság szempontjából, és milyen forgatókönyvek alakíthatják a következő éveket?