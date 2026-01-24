Hajdú Péter nem kímélte Magyar Pétert: „nem szabad egy nyeretlen kétévest odaültetni a fekete öves politikusokhoz”

Feltették a legfontosabb kérdéseket Kapitány Istvánról – és rögtön mellétették a válaszokat is
Még az is kiderült, hatással lenne-e Kapitány előrelépése a Tiszában a Fidesz stratégiájára.
A műsorvezető Szabó Zsófi kérdésére válaszolva elárulta, hogy Magyar Péter csak egy nyeretlen kétéves, aki nem tudná kezelni az olyan fekete öves politikusokat, mint Donald Trump vagy Vlagyimir Putyin.
Egészen más a helyzet, mint négy, nyolc, tizenkettő vagy tizenhat évvel ezelőtt. Ha megnézzük a világpolitikai helyzetet, akkor nem vagyunk messze egy világháborútól. Egyáltalán nem mindegy, hogy ki fog győzni és én mindig azt mondom, hogy nem szabad egy nyeretlen kétévest odaültetni a fekete öves politikusokhoz
– mondta a Mandiner stúdiójában a műsorvezető. Hajdú kifejtette, hogy korábbi videói alatt, amik leginkább a közélettel foglalkoznak, hányan akadtak ki a véleményén.
„Nemrég néztem meg a legutóbbi videóm, ami kicsit ilyen politikai hangvételű volt és 700 ezer elérése volt. 19 ezer like, de 300-an meg akarnak ölni. Nagyon durva, hogy milyen érzelmeket és indulatokat tud generálni a politika. Csak azt kellene megérteni, hogy most mindent felülír a béke” – reagált a rosszindulatú hozzászólókra Hajdú Péter.
„Azért van ennyi utálatos ember a médiában, mivel most a nyeretlen kétéves és a rajongótábora is elhiszi. Akik ebben a táborban vannak, azok azt hiszik, hogy most ők jönnek és aki ez ellen bármit tesz, az dögöljön meg. Teljes mindegy, hogy Szabó Zsófinak hívják vagy Kocsis Máténak, Hajdú Péternek vagy Gulyás Gergelynek. Sajnos itt tartunk, hogy sokkal nagyobb bátorság kell ahhoz, hogy kimondd, hogy fideszes vagy, mint hogy nem” – árulta el a Mandiner stúdiójában a műsorvezető, aki sosem titkolta politikai hovatartozását, ám ennyire nyíltan eddig nem jelentette ki, hogy Orbán Viktort támogatja.
Korábban Medgyessy Péter miatt tettem egy kis kitérőt, de igaz, hogy nem politizáltam ennyit. Viszont a legelső videóm akkorát ment a közösségi oldalakon és olyanokat kaptam érte, hogy akkor azt mondtam, hogy tessék: itt van
– számolt be az egyre több közéleti videó okáról Hajdú Péter.
