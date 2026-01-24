Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
politikus vlagyimir putyin magyar péter kocsis máté donald trump

Hajdú Péter nem kímélte Magyar Pétert: „nem szabad egy nyeretlen kétévest odaültetni a fekete öves politikusokhoz”

2026. január 24. 13:11

A műsorvezető Szabó Zsófi kérdésére válaszolva elárulta, hogy Magyar Péter csak egy nyeretlen kétéves, aki nem tudná kezelni az olyan fekete öves politikusokat, mint Donald Trump vagy Vlagyimir Putyin.

2026. január 24. 13:11
null

Hajdú Péter a mai kaposvári Háborúellenes Gyűlés előtt a Mandiner stúdiójában fejtette ki véleményét. A műsorvezető Szabó Zsófi kérdésére válaszolva elárulta, hogy Magyar Péter csak egy nyeretlen kétéves, aki nem tudná kezelni az olyan fekete öves politikusokat, mint Donald Trump vagy Vlagyimir Putyin.

Egészen más a helyzet, mint négy, nyolc, tizenkettő vagy tizenhat évvel ezelőtt. Ha megnézzük a világpolitikai helyzetet, akkor nem vagyunk messze egy világháborútól. Egyáltalán nem mindegy, hogy ki fog győzni és én mindig azt mondom, hogy nem szabad egy nyeretlen kétévest odaültetni a fekete öves politikusokhoz

– mondta a Mandiner stúdiójában a műsorvezető. Hajdú kifejtette, hogy korábbi videói alatt, amik leginkább a közélettel foglalkoznak, hányan akadtak ki a véleményén.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat
Tovább a cikkhezchevron

„Nemrég néztem meg a legutóbbi videóm, ami kicsit ilyen politikai hangvételű volt és 700 ezer elérése volt. 19 ezer like, de 300-an meg akarnak ölni. Nagyon durva, hogy milyen érzelmeket és indulatokat tud generálni a politika. Csak azt kellene megérteni, hogy most mindent felülír a béke” – reagált a rosszindulatú hozzászólókra Hajdú Péter.

„Azért van ennyi utálatos ember a médiában, mivel most a nyeretlen kétéves és a rajongótábora is elhiszi. Akik ebben a táborban vannak, azok azt hiszik, hogy most ők jönnek és aki ez ellen bármit tesz, az dögöljön meg. Teljes mindegy, hogy Szabó Zsófinak hívják vagy Kocsis Máténak, Hajdú Péternek vagy Gulyás Gergelynek. Sajnos itt tartunk, hogy sokkal nagyobb bátorság kell ahhoz, hogy kimondd, hogy fideszes vagy, mint hogy nem” – árulta el a Mandiner stúdiójában a műsorvezető, aki sosem titkolta politikai hovatartozását, ám ennyire nyíltan eddig nem jelentette ki, hogy Orbán Viktort támogatja.

Korábban Medgyessy Péter miatt tettem egy kis kitérőt, de igaz, hogy nem politizáltam ennyit. Viszont a legelső videóm akkorát ment a közösségi oldalakon és olyanokat kaptam érte, hogy akkor azt mondtam, hogy tessék: itt van

– számolt be az egyre több közéleti videó okáról Hajdú Péter.

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsugabubus-2
2026. január 24. 17:36
Persze, Péter (basszki... itt már mindenki Péter lassan) értelek én, Orbán fekete öves, kb. olyan formátum, mint Masutatsu Ōyama. Csak tudod, ez kb addig elég, amíg katákat kell bemutatni. Az éles küzdelemhez Magyarországnak is kellene pár dan, de hát adottságaink mentén jó, ha a második narancssárga öv megvan... Ez van, nem szégyen, kicsi és nem túl gazdag ország vagyunk. HA egyszer valóban kitör a WW III, akkor nincs sok jelentősége, hogy mekkora a pofánk. Megyünk a levesbe. Idegenek vagyunk itt, a gödör alján.
Válasz erre
0
0
kobi40
2026. január 24. 17:17
“Magyar Péter csak egy nyeretlen kétéves,” Tévedés! A nyeretlen kétévesnek lehetnek adottságai, melyek által később többre viszi! Magyar Péter egy TUDATOSAN HAZAÁRULÓ, ALJAS GAZEMBER!
Válasz erre
0
0
justice17
2026. január 24. 16:29
HATALMAS NAGY, UNDORÍTÓ ÁLLAT VAGY TE GECI HAJDÚ, MINDIG IS AZ VOLTÁL,. TE UNDORÍTÓ, MOSLÉK SEGG KINYALÓ TÖRPE... UNDORÍTÓ EGY MOSLÉK GECI VAGY HAJDÚ...!!
Válasz erre
0
4
Box Hill
2026. január 24. 16:14
Van a társadalomban egy csomó kommunista, és haszonélvező leszármazott, akiknek az ölés volt a politika. Ezeket a társdalom egészséges része máig sem nem vonta ki a forgalomból. Az eredményen miért csodálkozunk?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!