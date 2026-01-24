Hajdú Péter nem kímélte Magyar Pétert: „nem szabad egy nyeretlen kétévest odaültetni a fekete öves politikusokhoz”

„Azért van ennyi utálatos ember a médiában, mivel most a nyeretlen kétéves és a rajongótábora is elhiszi. Akik ebben a táborban vannak, azok azt hiszik, hogy most ők jönnek és aki ez ellen bármit tesz, az dögöljön meg. Teljes mindegy, hogy Szabó Zsófinak hívják vagy Kocsis Máténak, Hajdú Péternek vagy Gulyás Gergelynek. Sajnos itt tartunk, hogy sokkal nagyobb bátorság kell ahhoz, hogy kimondd, hogy fideszes vagy, mint hogy nem” – árulta el a Mandiner stúdiójában a műsorvezető, aki sosem titkolta politikai hovatartozását, ám ennyire nyíltan eddig nem jelentette ki, hogy Orbán Viktort támogatja.

Korábban Medgyessy Péter miatt tettem egy kis kitérőt, de igaz, hogy nem politizáltam ennyit. Viszont a legelső videóm akkorát ment a közösségi oldalakon és olyanokat kaptam érte, hogy akkor azt mondtam, hogy tessék: itt van

– számolt be az egyre több közéleti videó okáról Hajdú Péter.

