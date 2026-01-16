Ha a Tisza nyer, az lesz a második Trianonja Magyarországnak

Például?

A hiteltelenség. Legalább annyira felháborított a „román földezése”, mint ennek ellentéte, a demonstratíve körbecipelt székely zászló Szegeden, amivel vonult a Tisza vezetője, mintha ezzel kiolthatná az elkövetett hibákat, pedig tudjuk, hogy nála a zászló is színpadi kellék, amit a gyűléseken kiosztanak, majd utána összeszedik. Egyébként

mindezeket azután tette Magyar Péter, hogy pár évvel korábban még két sorral előttem üvöltötte Tusványoson, hogy „Viktor, Viktor!”

Nem lehetett az exfeleségével úgy fotózkodni, hogy a képen ne legyen rajta Magyar Péter is, aki ilyenkor mindig ott nyüzsgött Varga Judit körül. Nagyon erős benne a hatalomvágy, ami mesterséges gyűlöletkeltésre készteti. Életemben annyi támadást nem kaptam még Magyarországról, mint idén. Gyakran fenyegetnek halállal, akasztással, ha kedvem tartaná, a kommentek egy része után akár mehetnék is feljelentést tenni.

Apropó, feljelentés: mit szól az ellenzék „út a börtönbe” elnevezésű programjához?

Magyar Péter mint bírói család sarja nagyon jól tudja, hogy nem lehet embereket úgy börtönbe zárni, ahogy ezt ő hirdeti. Még Gyurcsány Ferencet sem zárták börtönbe. Ez nem így működik.

Nem lehet embereket azért börtönbe zárni, mert másképp gondolkodnak, ez nem a Ceaușescu-korszak, ahol börtönbe csuknak, vagy meg is gyilkolnak, ahogy ez az én családtagjaimmal történt.

Ha valaki a fő üzenetében azt mondja, hogy „börtönbe Orbánnal és csapatával!”, miközben az lehetetlen, akkor miért higgyem el a többi üzenetét?

Az erdélyi magyarság alkalmazkodóképessége legendás, gondolom, minden eshetőségre felkészültek.

Ha a kormány nyer, akkor továbbmegyünk vele azon a meredek hegyen, amin eddig is vitt felfelé, és előbb-utóbb megközelítjük a csúcsot. Ha a Tisza nyer, akkor új stratégiát kell kitalálni, ugyan oda jutunk, mint Markoló Béla – kérem, ezt így írja le – idejében, aki elsőként gratulált Gyurcsány Ferencnek. Ha a Tisza nyer, akkor az erdélyi magyarságnak nagyon föl kell kötnie a gatyáját: a mocsárba fognak minket taposni.

Nem is feltétlen Magyar Péter, hanem azok, akiket nem érdekel, hogy vannak magyarok máshol is a világon, hiszen a magyarországi magyarok sem érdeklik őket, ilyenek a Kollár Kingák, Tarr Zoltánok, Nagy Ervinek és még sorolhatnám. A jelenlegi magyar kormány szimbolikusan visszaállította Nagy-Magyarországot, hiszen kimondta: hogy a nemzetnek nincsenek határai. Ha viszont a Tisza nyer, az lesz a második Trianonja Magyarországnak. Márpedig még egy Trianont nem akar Magyarország. Ennél apróbbra már nem lehet feldarabolni az országot.

Nyitókép: az interjúalany saját felvétele