Győrben a 2026-os országgyűlési választás új helyzetet teremthet – megnéztük, milyen esélyei vannak a Fidesz jelöltjeinek a megyeszékhelyen!

Jobboldali hegemónia

A választástörténeti adatok szerint a helyiek állampolgári aktivitása hagyományosan erős. Az első szabad országgyűlési választáson Budapest mögött Győr-Sopron megyében volt a legmagasabb a részvételi arány, és ez a mintázat lényegében valamennyi országos jelentőségű választáson megfigyelhető volt.

A régió a választási eredmények alapján a jobboldali pártok egyik bástyájának tekinthető.

Bár a 2002-es voksolást a szocialisták nyerték meg, a hét egyéni választókerületből mindössze egyet tudtak megszerezni: a Győr déli városrészeit magában foglaló 3-as körzetet hódította el Balogh József polgármester. Négy évvel később az MSZP még egy körzetet el tudott venni: a mosonmagyaróvári 4-est Tóth Tibornéval. A „fülkeforradalomtól” kezdve azonban teljes a Fidesz–KDNP dominanciája. 2010-ben mind a hét választókerületet az első fordulóban megnyerték a jobboldal jelöltjei: Kara Ákos, Szakács Imre, Borkai Zsolt, Nagy István, Gyopáros Alpár, Ivanics Ferenc és Firtl Mátyás. A következő választásra a parlamenti létszámmal a választókerületek száma is csökkent, a megyében ötre.

