Győrben a 2026-os országgyűlési választás új helyzetet teremthet – megnéztük, milyen esélyei vannak a Fidesz jelöltjeinek a megyeszékhelyen!

Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre
A baloldali elemzők politikai célból felsrófolták a Tisza-előnyt, de már látják, hogy mi a valóság, és elkezdték ehhez közelíteni a számaikat – értékelt a szakértő.
Győr-Moson-Sopron vármegye az ország egyik legsikeresebb térsége, ahol a gazdasági fejlődés, a népességnövekedés és a politikai stabilitás eddig kéz a kézben járt. A 2026-os országgyűlési választás új helyzetet teremthet. Megnéztük, milyen esélyei vannak a Fidesz jelöltjeinek a megyeszékhelyen.
Bokor Gábor és Nagy Gábor írása a Mandiner hetilapban
Győr-Moson-Sopron vármegye Magyarország egyik legfejlettebb térsége. Ezt nemcsak a számos fejlesztés és beruházás, valamint a kiemelkedő mértékű reálbér-emelkedés támasztja alá, hanem az a tény is, hogy Pest megyén kívül ez az egyetlen régió, ahol 2011 és 2025 között növekedett a lakosság száma.
Több országosan ismert kormánypárti politikus innen származik: Csornáról indult Áder János korábbi köztársasági elnök, a Fidesz egyik alapítója, Győrből Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Mosonmagyaróvárról pedig Nagy István agrárminiszter.
A választástörténeti adatok szerint a helyiek állampolgári aktivitása hagyományosan erős. Az első szabad országgyűlési választáson Budapest mögött Győr-Sopron megyében volt a legmagasabb a részvételi arány, és ez a mintázat lényegében valamennyi országos jelentőségű választáson megfigyelhető volt.
A régió a választási eredmények alapján a jobboldali pártok egyik bástyájának tekinthető.
Bár a 2002-es voksolást a szocialisták nyerték meg, a hét egyéni választókerületből mindössze egyet tudtak megszerezni: a Győr déli városrészeit magában foglaló 3-as körzetet hódította el Balogh József polgármester. Négy évvel később az MSZP még egy körzetet el tudott venni: a mosonmagyaróvári 4-est Tóth Tibornéval. A „fülkeforradalomtól” kezdve azonban teljes a Fidesz–KDNP dominanciája. 2010-ben mind a hét választókerületet az első fordulóban megnyerték a jobboldal jelöltjei: Kara Ákos, Szakács Imre, Borkai Zsolt, Nagy István, Gyopáros Alpár, Ivanics Ferenc és Firtl Mátyás. A következő választásra a parlamenti létszámmal a választókerületek száma is csökkent, a megyében ötre.
Az idei megméretésre országszerte számos helyen megváltoztak az egyéni választókerületek, hogy mérsékeljék a szavazószám-aránytalanságot. Győr-Moson-Sopron vármegyében változatlan maradt az öt egyéni körzet, de a megyeszékhelyet kitevő két kerületben két új arc száll versenybe a kormánypártok részéről.