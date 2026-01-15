Ft
01. 15.
csütörtök
magyar kormány bászna gabona zrt kamara gabona

Fellélegezhetnek a gazdák: azonnali kártalanítást kapnak

Az üzenet egyértelmű: aki a mindennapi kenyerünkért dolgozik, az baj esetén számíthat az államra.

2026. január 15. 12:03
null

A Bászna Gabona Zrt. által megkárosított termelőkkel kapcsolatban tárgyalt ma a Magyar Kormánnyal Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. A Kamara és a Magyar Kormány kiáll a bajba jutott termelők mellett. A Magyar Kormány és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara minden esetben kiáll a magyar gazdák mellett. Papp Zsolt, a NAK elnöke ezért ma a Magyar Kormány képviselőivel tárgyalt a Bászna Gabona Zrt. miatt bajba jutott termelők megmentésről.

Papp Zsolt jelezte: a Magyar Kormány – mint oly sok helyzetben, most is – a magyar termelők mellett áll. 

A csődbe ment Bászna Gabona Zrt. miatt bajba jutott termelők kártalanításra számíthatnak. 

Ennek apropóján a kamara elnöke széleskörű tájékoztatási kampányt indít az érintett gazdálkodók irányába, a kamara munkatársai összegyűjtik a Bászna Gabona Zrt. által megkárosított termelők adatait, amit a NAK továbbít a kormány felé.

A kamara elnöke hangsúlyozta, hogy hazánkban egyetlen olyan magyar gazdát sem érhet kár, aki tisztességesen, kemény munkával kiváló minőségű élelmiszert állít elő. Ezt a Magyar Kormány és a NAK hosszú távú, megbízható együttműködése garantálja.

Papp Zsolt hozzátette: a gazdák minden esetben számíthatnak Magyarország Kormányára és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarára. A cél, hogy minden segítséget és támogatást megkapjanak azok, akik nap mint nap a mindennapi kenyerünk előteremtésén fáradoznak.

Nyitókép: Pixabay

 

jump-ing
•••
2026. január 15. 13:27 Szerkesztve
Ideje volna szétnézni az állami intervrenciós gabonaszerződők között a Duna mentén épített 20 hektárost tárolót előre véve, hogy melyik agrármin. unokaöcsikéje építhette meg magának állami közpénzen?
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. január 15. 13:25
Bajnai Balos Balfasz gazdálkodókat megkárosító lopását is a Fidesz fizette ki. Megint a Fidesz fizeti a károsultakat. Mi lenne ezekkel a Tisza alatt szakértőjüket hallgatva? Raskó elvtárs böfögései intő legyen minden gazda számára.
Válasz erre
1
1
lazio154-5
2026. január 15. 13:14
Azért illet volna megemlíteni, a Bászra Gabona vezetői tartózkodási helyét, ingó és ingatlan tulajdonának jogállását, bankkártyáik állapotát!! Mert a kátalanítást nem a kormány fizeti!
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 15. 12:50
koszonjuk szepen
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!