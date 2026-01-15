Fellélegezhetnek a gazdák: azonnali kártalanítást kapnak

A Bászna Gabona Zrt. által megkárosított termelőkkel kapcsolatban tárgyalt ma a Magyar Kormánnyal Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. A Kamara és a Magyar Kormány kiáll a bajba jutott termelők mellett. A Magyar Kormány és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara minden esetben kiáll a magyar gazdák mellett. Papp Zsolt, a NAK elnöke ezért ma a Magyar Kormány képviselőivel tárgyalt a Bászna Gabona Zrt. miatt bajba jutott termelők megmentésről.

Papp Zsolt jelezte: a Magyar Kormány – mint oly sok helyzetben, most is – a magyar termelők mellett áll.