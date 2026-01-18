Ft
Egyenesen Washingtonból érkezett a levél: Donald Trump és Orbán Viktor összefog a béke érdekében

Hírek
Vélemények
Hetilap
Egyenesen Washingtonból érkezett a levél: Donald Trump és Orbán Viktor összefog a béke érdekében

2026. január 18. 11:34

Donald Trump amerikai elnök levélben kereste fel és kérte meg Orbán Viktort, hogy alapítóként csatlakozzon a gázai Béketanács munkájához.

2026. január 18. 11:34
null

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán számolt be arról, hogy elismerést kaptak Magyarország béke érdekében tett erőfeszítései. A kormányfő bejegyzésében azt írta: Donald Trump amerikai elnök levélben kereste fel és kérte meg Magyarországot, hogy alapítóként csatlakozzon a Béke Tanácsának munkájához.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a felkérést megtiszteltetésnek tekinti, és azt Magyarország nevében elfogadta. A bejegyzésben a miniszterelnök egyértelművé tette: a kezdeményezést a béke előmozdításával kapcsolja össze, utalva arra, hogy Donald Trump elnöksége a béke esélyét jelenti.

A levélben Trump kifejtette: „Tisztelt Miniszterelnök Úr! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Magyarország miniszterelnökeként meghívjam Önt, hogy csatlakozzon hozzám egy történelmi jelentőségű és rendkívüli erőfeszítéshez, amelynek célja a béke megszilárdítása a Közel-Keleten, valamint egyúttal egy merész, új megközelítés elindítása a globális konfliktusok megoldására.”

Az amerikai elnök a béketörekvéseket egy konkrét nemzetközi tervhez kapcsolta, írva, hogy 2025. szeptember 29-én bejelentette az Átfogó Tervet a gázai konfliktus lezárására, és hogy ezt a tervet november 17-én az ENSZ Biztonsági Tanácsa elsöprő többséggel elfogadta. 

A levél szerint a terv középpontjában a Béke Tanácsa áll, amely „a valaha létrehozott legjelentősebb és legnagyobb hatású testület”, és „új nemzetközi szervezetként és átmeneti kormányzati adminisztrációként kerül megalapításra”.

Trump hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés célja „egy kivételes nemzetekből álló csoport összehozása, akik készek vállalni a tartós béke megteremtésének nemes felelősségét – olyan megtiszteltetés ez, amely azokat illeti meg, akik példamutató vezetésre készek, és hajlandók nagyszabású beruházásokat eszközölni egy biztonságos és virágzó jövő érdekében a következő nemzedékek számára.”

Trump a magyar kormányt hivatalosan alapító tagként invitálta: „A Béke Tanácsa felkérésére hivatalosan meghívom Magyarországot, hogy alapító tagként csatlakozzon, és részesévé váljon a Béke Tanácsa Alapokmányának.”

Nyitókép: Oliver Contreras / AFP

OszkárOszi
2026. január 18. 12:27
Gondolom, Peter Magyar már ezt is réges rég javasolta.Nekünk, Fidesz szavazóknak tudnunk illik, kinek köszönhetjük!:DD
k
2026. január 18. 12:22
Nagy öröm ez Magyarországnak, a FIDESZ-nek és Orbán Viktornak. Reméljük valóban béke lesz , nem csak a szívekben hanem a fejekben is. Ezért nagyon rendes Donald Trump.
Perczel Éva
2026. január 18. 12:22
Na és! Agyarról nevezték el a Kocsonya fesztivált Miskolcon!Ráadásul minden évben volt, van, lesz, nem úgy, mint ez az izé!
Ízisz
2026. január 18. 12:21
Z. Köszönjük a megtisztelő felkérést Trump-nak!!! és köszönjük a miniszterelnök úrnak, hogy elfogadta!!! Benne vagyunk a nagy történelmi eseményekben!!! 👌 Büszke ember vagyok, hogy a magyar nemzet lakosaként a részese lehetek!!! 💯🇭🇺👍😊
