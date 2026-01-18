Egyenesen Washingtonból érkezett a levél: Donald Trump és Orbán Viktor összefog a béke érdekében

Óriási megtiszteltetés érte Orbán Viktort: Donald Trump ismét meghívta a kormányfőt
Orbán Viktor meghívót kapott a Gázai béketanácsba Donald Trump amerikai elnöktől.
Donald Trump amerikai elnök levélben kereste fel és kérte meg Orbán Viktort, hogy alapítóként csatlakozzon a gázai Béketanács munkájához.
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán számolt be arról, hogy elismerést kaptak Magyarország béke érdekében tett erőfeszítései. A kormányfő bejegyzésében azt írta: Donald Trump amerikai elnök levélben kereste fel és kérte meg Magyarországot, hogy alapítóként csatlakozzon a Béke Tanácsának munkájához.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a felkérést megtiszteltetésnek tekinti, és azt Magyarország nevében elfogadta. A bejegyzésben a miniszterelnök egyértelművé tette: a kezdeményezést a béke előmozdításával kapcsolja össze, utalva arra, hogy Donald Trump elnöksége a béke esélyét jelenti.
A levélben Trump kifejtette: „Tisztelt Miniszterelnök Úr! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Magyarország miniszterelnökeként meghívjam Önt, hogy csatlakozzon hozzám egy történelmi jelentőségű és rendkívüli erőfeszítéshez, amelynek célja a béke megszilárdítása a Közel-Keleten, valamint egyúttal egy merész, új megközelítés elindítása a globális konfliktusok megoldására.”
Az amerikai elnök a béketörekvéseket egy konkrét nemzetközi tervhez kapcsolta, írva, hogy 2025. szeptember 29-én bejelentette az Átfogó Tervet a gázai konfliktus lezárására, és hogy ezt a tervet november 17-én az ENSZ Biztonsági Tanácsa elsöprő többséggel elfogadta.
A levél szerint a terv középpontjában a Béke Tanácsa áll, amely „a valaha létrehozott legjelentősebb és legnagyobb hatású testület”, és „új nemzetközi szervezetként és átmeneti kormányzati adminisztrációként kerül megalapításra”.
Trump hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés célja „egy kivételes nemzetekből álló csoport összehozása, akik készek vállalni a tartós béke megteremtésének nemes felelősségét – olyan megtiszteltetés ez, amely azokat illeti meg, akik példamutató vezetésre készek, és hajlandók nagyszabású beruházásokat eszközölni egy biztonságos és virágzó jövő érdekében a következő nemzedékek számára.”
Trump a magyar kormányt hivatalosan alapító tagként invitálta: „A Béke Tanácsa felkérésére hivatalosan meghívom Magyarországot, hogy alapító tagként csatlakozzon, és részesévé váljon a Béke Tanácsa Alapokmányának.”
