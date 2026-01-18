Egyenesen Washingtonból érkezett a levél: Donald Trump és Orbán Viktor összefog a béke érdekében

Az amerikai elnök a béketörekvéseket egy konkrét nemzetközi tervhez kapcsolta, írva, hogy 2025. szeptember 29-én bejelentette az Átfogó Tervet a gázai konfliktus lezárására, és hogy ezt a tervet november 17-én az ENSZ Biztonsági Tanácsa elsöprő többséggel elfogadta.

A levél szerint a terv középpontjában a Béke Tanácsa áll, amely „a valaha létrehozott legjelentősebb és legnagyobb hatású testület”, és „új nemzetközi szervezetként és átmeneti kormányzati adminisztrációként kerül megalapításra”.

Trump hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés célja „egy kivételes nemzetekből álló csoport összehozása, akik készek vállalni a tartós béke megteremtésének nemes felelősségét – olyan megtiszteltetés ez, amely azokat illeti meg, akik példamutató vezetésre készek, és hajlandók nagyszabású beruházásokat eszközölni egy biztonságos és virágzó jövő érdekében a következő nemzedékek számára.”

Trump a magyar kormányt hivatalosan alapító tagként invitálta: „A Béke Tanácsa felkérésére hivatalosan meghívom Magyarországot, hogy alapító tagként csatlakozzon, és részesévé váljon a Béke Tanácsa Alapokmányának.”

Nyitókép: Oliver Contreras / AFP