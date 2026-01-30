Nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek: nekimentek a Tiszának
A politikus szerint a Tisza megint az ukránok mellé állt.
Vagy több száz tiszás olvassa hajnali kettőkor a posztjaimat, vagy rámküldték az álprofilokat.
„Figyelem!
Az igazság ennyire zavarja a tiszásokat.
Éjfél és a hajnali órák között 500 (!) tiszás nevető fej jelent meg a tiszás ellenfelemről, Bujdosó Andreáról szóló tegnapi posztomnál, kommentben megtalálod.
A poszt fotóval bemutatja, hogy Bujdosó Andrea Kapitány Istvánhoz és Orbán Anitához hasonlóan nyugati energiacégtől érkezett a Tiszába.
„Véletlenül” mindannyian pont most és egyszerre érkeztek.
Azért akarják Magyarországot leválasztani az orosz olajról és gázról, mert a korábbi, jelenlegi (?) munkaadóiknak akarnak üzletet csinálni.
Brüsszelt, az energiacégeket és a multikat képviselik, nem a magyar embereket.
Az igazság annyira zavarja a tiszásokat, hogy minden erővel támadják.
Vagy több száz tiszás olvassa hajnali kettőkor a posztjaimat, vagy rámküldték az álprofilokat.
Döntsétek el.
Egy biztos.
Üzenem a tiszásoknak: az igazságot nem lehet elhallgattatni.
Az igazságot minden nap el fogom, el fogjuk mondani.
Nem félünk tőletek.
Mi – Orbán Viktor vezetésével - nemet mondunk a brüsszeli parancsokra, és megvédjük a magyar érdekeket, így a rezsicsökkentést is.
A Tisza soha nem tudna nemet mondani Brüsszelnek. És nem is akarna.
Jönne az ezer forintos benzin és a háromszoros rezsiár.
Melyiket választod?
Április 12-én erről kell dönteni!”
