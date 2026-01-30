Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Menczer Tamás bujdosó andrea brüsszel facebook orbán viktor

Az igazság annyira zavarja a tiszásokat, hogy minden erővel támadják

2026. január 30. 13:06

Vagy több száz tiszás olvassa hajnali kettőkor a posztjaimat, vagy rámküldték az álprofilokat.

2026. január 30. 13:06
null
Menczer Tamás
Menczer Tamás
Facebook

„Figyelem!

Az igazság ennyire zavarja a tiszásokat.
Éjfél és a hajnali órák között 500 (!) tiszás nevető fej jelent meg a tiszás ellenfelemről, Bujdosó Andreáról szóló tegnapi posztomnál, kommentben megtalálod.
A poszt fotóval bemutatja, hogy Bujdosó Andrea Kapitány Istvánhoz és Orbán Anitához hasonlóan nyugati energiacégtől érkezett a Tiszába.
„Véletlenül” mindannyian pont most és egyszerre érkeztek.
Azért akarják Magyarországot leválasztani az orosz olajról és gázról, mert a korábbi, jelenlegi (?) munkaadóiknak akarnak üzletet csinálni.
Brüsszelt, az energiacégeket és a multikat képviselik, nem a magyar embereket.
Az igazság annyira zavarja a tiszásokat, hogy minden erővel támadják.
Vagy több száz tiszás olvassa hajnali kettőkor a posztjaimat, vagy rámküldték az álprofilokat.
Döntsétek el.
Egy biztos.
Üzenem a tiszásoknak: az igazságot nem lehet elhallgattatni.
Az igazságot minden nap el fogom, el fogjuk mondani.
Nem félünk tőletek.
Mi – Orbán Viktor vezetésével - nemet mondunk a brüsszeli parancsokra, és megvédjük a magyar érdekeket, így a rezsicsökkentést is.
A Tisza soha nem tudna nemet mondani Brüsszelnek. És nem is akarna.
Jönne az ezer forintos benzin és a háromszoros rezsiár.
Melyiket választod?
Április 12-én erről kell dönteni!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tidal-wave-is-back
2026. január 30. 14:59
Mikor Magyarországon hajnal van, akkor a Mekong deltában már délelőtt, Patagóniában meg késő este, úgyhogy Peti lájkolò híveinek nem okoz gondot...
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. január 30. 14:09
Rasztiszaszar itt vergődik miközben a kurva anyja a sarkon nyekereg...
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. január 30. 14:07
A bizimancinak csak óvatosan a nyilatkozattal. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
CirmoS
2026. január 30. 13:47
👏👏👏👏 Itt a csicskamandin is pontosan ez a helyzet! Egy - a többi között legfrusztráltabb, drogért bérkommentelő, lepusztult, semmirevaló, száznevű idióta, boldog vagyok....és egyéb, súlyos elmebetegségre utaló , neveken ' tomboló - parazita Itt lakik a mandineren! Száz , néven ' próbálja előadni, hogy milyen sokan vannak, csak az a gond, hogy a bugris, hazudozó, nagyképű, pökhendi stílusa okán minden nicken könnyen felismerhető!
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!