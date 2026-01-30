„Figyelem!

Az igazság ennyire zavarja a tiszásokat.

Éjfél és a hajnali órák között 500 (!) tiszás nevető fej jelent meg a tiszás ellenfelemről, Bujdosó Andreáról szóló tegnapi posztomnál, kommentben megtalálod.

A poszt fotóval bemutatja, hogy Bujdosó Andrea Kapitány Istvánhoz és Orbán Anitához hasonlóan nyugati energiacégtől érkezett a Tiszába.

„Véletlenül” mindannyian pont most és egyszerre érkeztek.

Azért akarják Magyarországot leválasztani az orosz olajról és gázról, mert a korábbi, jelenlegi (?) munkaadóiknak akarnak üzletet csinálni.

Brüsszelt, az energiacégeket és a multikat képviselik, nem a magyar embereket.

Az igazság annyira zavarja a tiszásokat, hogy minden erővel támadják.

Vagy több száz tiszás olvassa hajnali kettőkor a posztjaimat, vagy rámküldték az álprofilokat.

Döntsétek el.

Egy biztos.

Üzenem a tiszásoknak: az igazságot nem lehet elhallgattatni.

Az igazságot minden nap el fogom, el fogjuk mondani.

Nem félünk tőletek.

Mi – Orbán Viktor vezetésével - nemet mondunk a brüsszeli parancsokra, és megvédjük a magyar érdekeket, így a rezsicsökkentést is.

A Tisza soha nem tudna nemet mondani Brüsszelnek. És nem is akarna.

Jönne az ezer forintos benzin és a háromszoros rezsiár.

Melyiket választod?

Április 12-én erről kell dönteni!”