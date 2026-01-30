Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
„Ha egy lépés távolságból nézzük, akkor érzi mindenki” – fogalmazott a szakértő.
A tökéletes, legteljesebb dilemma. Keserű igazság.
„A tökéletes, legteljesebb dilemma:
Nem vagy cigány.
Igazából egyet sem, de ha már muszáj, akkor pontosan olyan cigányokat szeretnél látni magad körül, mint amilyeneket Orbán és Lázár kínálna a magyar társadalomnak. Törekvő, tanuló, rendre vigyázó és dolgozó cigányokat. Akik egyetemet végeznek, érettségiznek, taxit vezetnek, szobafestenek, elviszik a szemetet, vagy wc-t is takarítanak. Igen, ilyeneket akarsz.
Az a baj, hogy közben Te most azt hiszed, hogy majd a Tiszára szeretnél szavazni, mert gyűlölöd Orbánt. De a Tisza nem olyan cigányokat akar, mint Orbán és Lázár. Keserű igazság.
A Tisza dupla családit igér, kötelező iskolakörzet-határokat (együtt tanulnak majd a gyerekeid velük, örülsz, igaz?), kibővített munkanélküli segélyt.
Amit Te akarsz, az egész egyszerűen nem létezik. Ha jó értelemben változó cigányokat akarsz, azt Orbán kínálja. És azokat akarod, ha már muszáj. Még ha krumpliért megvehető birkáknak is tartottad őket, legalább dolgoznak is végre - ismered el magadban.
Ezzel szemben amit Magyar Péter és Bódis Kriszta kínál, az megint a 2010 előtti jóeNberkedés, amivel viszont most együtt járna a teljes társadalmi kettéválasztódás, amelyben a lehető legjobban zárkózol, sőt, menekülsz majd el a cigányoktól.
Igen, erről is szavazol április 12-én.”
Nyitókép forrása: Facebook/Bódis Kriszta public