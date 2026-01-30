Igazából egyet sem, de ha már muszáj, akkor pontosan olyan cigányokat szeretnél látni magad körül, mint amilyeneket Orbán és Lázár kínálna a magyar társadalomnak. Törekvő, tanuló, rendre vigyázó és dolgozó cigányokat. Akik egyetemet végeznek, érettségiznek, taxit vezetnek, szobafestenek, elviszik a szemetet, vagy wc-t is takarítanak. Igen, ilyeneket akarsz.

Az a baj, hogy közben Te most azt hiszed, hogy majd a Tiszára szeretnél szavazni, mert gyűlölöd Orbánt. De a Tisza nem olyan cigányokat akar, mint Orbán és Lázár. Keserű igazság.