01. 30.
péntek
01. 30.
péntek
bódis kriszta magyar péter facebook cigány

Az a baj, hogy közben Te most azt hiszed, hogy majd a Tiszára szeretnél szavazni, mert gyűlölöd Orbánt

2026. január 30. 07:40

A tökéletes, legteljesebb dilemma. Keserű igazság.

2026. január 30. 07:40
null
Forgács István
Forgács István
Facebook

„A tökéletes, legteljesebb dilemma:

Nem vagy cigány.

Igazából egyet sem, de ha már muszáj, akkor pontosan olyan cigányokat szeretnél látni magad körül, mint amilyeneket Orbán és Lázár kínálna a magyar társadalomnak. Törekvő, tanuló, rendre vigyázó és dolgozó cigányokat. Akik egyetemet végeznek, érettségiznek, taxit vezetnek, szobafestenek, elviszik a szemetet, vagy wc-t is takarítanak. Igen, ilyeneket akarsz. 

Az a baj, hogy közben Te most azt hiszed, hogy majd a Tiszára szeretnél szavazni, mert gyűlölöd Orbánt. De a Tisza nem olyan cigányokat akar, mint Orbán és Lázár. Keserű igazság.

A Tisza dupla családit igér, kötelező iskolakörzet-határokat (együtt tanulnak majd a gyerekeid velük, örülsz, igaz?), kibővített munkanélküli segélyt. 

Amit Te akarsz, az egész egyszerűen nem létezik. Ha jó értelemben változó cigányokat akarsz, azt Orbán kínálja. És azokat akarod, ha már muszáj. Még ha krumpliért megvehető birkáknak is tartottad őket, legalább dolgoznak is végre - ismered el magadban. 

Ezzel szemben amit Magyar Péter és Bódis Kriszta kínál, az megint a 2010 előtti jóeNberkedés, amivel viszont most együtt járna a teljes társadalmi kettéválasztódás, amelyben a lehető legjobban zárkózol, sőt, menekülsz majd el a cigányoktól.

Igen, erről is szavazol április 12-én.”

Nyitókép forrása: Facebook/Bódis Kriszta public

 

rasputin
2026. január 30. 08:47
"" De a Tisza nem olyan cigányokat akar, mint Orbán és Lázár. "" Mit is tetszett mondani?
Bitrex®
2026. január 30. 08:27
Az igazság az, hogy a tiszások semmilyen cigányt nem akarnak maguk körül látni, hiszen MP rajongói tkp. vótlyobbikos proli nácik, akik szerint miniszterelnökünk is Orsós néven született.
hajni38
2026. január 30. 08:08
A 650-670 ezres hazai cigány létszámhoz. A cigány teljes termékenységi arányszám hazánkban a KSH adatai szerint erőteljesen csökken, 1995-ben 3,0 körüli, 2005-ben 2,42, 2010-ben 2,33 és 2016-ban már csak 2,1. Azóta már ennyi sincs. A cigányszocpol 2010-ben eltörölve, a 2008 óta nem emelt családi pótlék ivartalanítva lett, pótlék helyett adókedvezmény erősítése, a családtámogatások munkához, iskolai végzettséghez, sőt a CSOK esetében büntetlen előélethez kötése, illetve a tömeges kivándorlásuk megtette a magáét.
ittésmost
2026. január 30. 07:57
Köszönjük, Forgács István! Erről van szó.
