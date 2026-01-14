Ft
Ruszin-Szendi Romulusz rendőrség lőfegyver

Aki ellen ennyi büntető eljárás van, az ne rendelkezzen lőfegyverrel!

2026. január 14. 11:58

Nem értem a Rendőrséget!

2026. január 14. 11:58
null
Budai Gyula
Budai Gyula
Facebook

„Ruszin-Szendi Romulusz azt írta a Facebook-oldalán, hogy minden ellene indult szabálysértési eljárást megszüntettek, és a tőle lefoglalt éles önvédelmi fegyvert visszaadják neki!

Nem értem a Rendőrséget! Miért adják vissza Ruszin-Szendi Romulusznak a szabálysértési eljárásban lefoglalt éles lőfegyverét?

Ruszin-Szendi Romulusz ellen folyik több büntetőeljárás, a kötcsei garázdaság ügyében pedig vádemelési javaslattal küldte meg a nyomozati iratokat a Rendőrség az Ügyészségnek! Aki ellen ennyi büntető eljárás van, mint Ruszin-Szendi Romulusz ellen, az ne rendelkezzen lőfegyverrel!”

Fotó: Isza Ferenc / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nebulo15
2026. január 14. 13:16
Lassan a FIDESZ-ben rájöhetnének, ha Gyula vezér valami ügyet felkarol (elszámoltatás, stb.) abból nem lesz semmi. Gyula vezér már régen megérett arra, hogy valahova eldugják mint a "család hülyegyerekét...."
Válasz erre
0
0
mlotta
2026. január 14. 12:40
„Ez már nehezen megfordítható” – Török Gábor a legújabb Medián-felmérésről
Válasz erre
0
0
Ekeke
2026. január 14. 12:28
"Ruszin-Szendi Romulusz azt írta a Facebook oldalán, hogy minden ellene indult szabálysértési eljárást megszüntettek, és a tőle lefoglalt éles önvédelmi fegyvert visszaadják neki! Nem értem a Rendőrséget!" Én meg nem értem Budai Gyulát. Azért mert Ruszin-Szendi Romulusz azt írta a Facebook oldalán, azt nyomban készpénznek kell venni, bármiféle ellenőrzés nélkül?
Válasz erre
0
0
Skulo
•••
2026. január 14. 12:23 Szerkesztve
"Vissza kapja a fegyvert." Azērt mert a "Fidesz kormànyon van ,de nem hatalmon." Låsd:oktatàs,kultúra.
Válasz erre
5
0
