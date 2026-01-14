„Ruszin-Szendi Romulusz azt írta a Facebook-oldalán, hogy minden ellene indult szabálysértési eljárást megszüntettek, és a tőle lefoglalt éles önvédelmi fegyvert visszaadják neki!

Nem értem a Rendőrséget! Miért adják vissza Ruszin-Szendi Romulusznak a szabálysértési eljárásban lefoglalt éles lőfegyverét?