Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Nem értem a Rendőrséget!
„Ruszin-Szendi Romulusz azt írta a Facebook-oldalán, hogy minden ellene indult szabálysértési eljárást megszüntettek, és a tőle lefoglalt éles önvédelmi fegyvert visszaadják neki!
Nem értem a Rendőrséget! Miért adják vissza Ruszin-Szendi Romulusznak a szabálysértési eljárásban lefoglalt éles lőfegyverét?
Ruszin-Szendi Romulusz ellen folyik több büntetőeljárás, a kötcsei garázdaság ügyében pedig vádemelési javaslattal küldte meg a nyomozati iratokat a Rendőrség az Ügyészségnek! Aki ellen ennyi büntető eljárás van, mint Ruszin-Szendi Romulusz ellen, az ne rendelkezzen lőfegyverrel!”
Fotó: Isza Ferenc / AFP