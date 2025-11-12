Pedig mindenki a fejét fogta: Orbán Viktor tíz éve bemondta, amiben senki más nem hitt – ez a jutalma

A mai politikában könnyen lehet magasra érni, viszont nagyot is lehet onnan esni. Míg valaki egy nap közkedvelt közéleti személy, már másnap arra eszmélhet, hogy kiálltak mögüle. Orbán Viktor tíz évvel ezelőtt látta, hogy egy új Amerika született, és ennek vezetőjét mindig támogatta. Még akkor is, amikor 2020-ban fordult a szél a tengerentúlon. Az elkötelezettség most eredményt hozott, de hogy mennyi mindent is bírt ki Donald Trump és Orbán Viktor barátsága, azt a Mesterterv legutóbbi adásában is górcső alá vettük.

Orbán Viktor és Donald Trump kiváló kapcsolata egyedülálló a magyar-amerikai viszonyban, ami már lassan tíz éve tart (Fotó: AFP)

A múlt heti találkozónak - nem meglepően - sok olvasata lett, de az odavezető út legalább olyan fontos, mint a mostani tárgyalások eredménye. Mráz Ágoston Sámuel felidézte, hogy a két vezető barátsága kiállt egy nagy próbát, amikor 2020-ban minden állítólagos barátja elfordult Donald Trumptól, akkor Orbán Viktor kitartott mellette. „Még nekünk elemzőknek is meglepő módon azt mondta, hogy ebben az emberben benne a képesség, hogy visszatérjen. És amikor visszatért, ezt Donald Trump nem felejtette el neki” - mondta a Nézőpont Intézet vezetője.

A Mesterterv két állandó szakértője egyetértett abban, hogy a Orbán Viktor nagyot kockáztatott, de végül ő nyert (Fotó: Youtube/képernyőfotó)