G. Fodor Gábor Mesterterv Donald Trump Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

Pedig mindenki a fejét fogta: Orbán Viktor tíz éve bemondta, amiben senki más nem hitt – ez a jutalma

2025. november 12. 18:21

A politikában könnyen elfordulnak tőled egy vereség után, és kevesen tartanak ki. Orbán Viktor viszont akkor is barátja mellett állt, mikor a világ már leírta őt.

2025. november 12. 18:21
null

A mai politikában könnyen lehet magasra érni, viszont nagyot is lehet onnan esni. Míg valaki egy nap közkedvelt közéleti személy, már másnap arra eszmélhet, hogy kiálltak mögüle. Orbán Viktor tíz évvel ezelőtt látta, hogy egy új Amerika született, és ennek vezetőjét mindig támogatta. Még akkor is, amikor 2020-ban fordult a szél a tengerentúlon. Az elkötelezettség most eredményt hozott, de hogy mennyi mindent is bírt ki Donald Trump és Orbán Viktor barátsága, azt a Mesterterv legutóbbi adásában is górcső alá vettük.

Orbán Viktor Donald Trump
Orbán Viktor és Donald Trump kiváló kapcsolata egyedülálló a magyar-amerikai viszonyban, ami már lassan tíz éve tart (Fotó: AFP)

A múlt heti találkozónak - nem meglepően - sok olvasata lett, de az odavezető út legalább olyan fontos, mint a mostani tárgyalások eredménye. Mráz Ágoston Sámuel felidézte, hogy a két vezető barátsága kiállt egy nagy próbát, amikor 2020-ban minden állítólagos barátja elfordult Donald Trumptól, akkor Orbán Viktor kitartott mellette. „Még nekünk elemzőknek is meglepő módon azt mondta, hogy ebben az emberben benne a képesség, hogy visszatérjen. És amikor visszatért, ezt Donald Trump nem felejtette el neki” - mondta a Nézőpont Intézet vezetője.

A Mesterterv két állandó szakértője egyetértett abban, hogy a Orbán Viktor nagyot kockáztatott, de végül ő nyert (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

Nagyon fontosnak tartom a személyes szállat” - mondta G. Fodor Gábor. A XXI. Század Kutatóintézet stratégiai igazgatója hozzátette, hogy már lassan tíz éve tart ez a barátság. „Már akkor bemondta a magyar miniszterelnök, hogy Trumpra tesz, amikor mindenki a fejét fogta, hogy miért kellett ezt bemondani elsőként” - folytatta majd leszögezte, hogy Orbán Viktor nemzetközi megítélésben egy sikeres és erős politikusként tartják számon, ami vonzó a világ nagyhatalmai felé.

A Mesterterv legutóbbi adását itt tudja megnézni, a műsor a hatodik perctől kezdődik:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

mr-woof-2
2025. november 12. 19:21
Alpro zabtej, amit szeretek: Itthon: 1200 ft Allegro lengyel oldalon: 600 ft Ez az orbánfláció
nempolitizalok-0
2025. november 12. 19:08
nuevoreynuevaley 2025. november 12. 19:01 "A képviselőházi demokraták e-maileket hoztak nyilvánosságra, amelyekben Jeffrey Epstein azt írta, hogy Donald Trump „órákat töltött a házamban” Epstein egyik áldozatával – írja a New York Times" ismet remek utemerzekkel vedett be egy pedot a doktorminiszter" Akkor visszavonulhatsz innen, mert te biztosan ott voltál. Jeffrey Epstein írta egy mailben.
nuevoreynuevaley
2025. november 12. 19:01
"A képviselőházi demokraták e-maileket hoztak nyilvánosságra, amelyekben Jeffrey Epstein azt írta, hogy Donald Trump „órákat töltött a házamban” Epstein egyik áldozatával – írja a New York Times" ismet remek utemerzekkel vedett be egy pedot a doktorminiszter trumpnak over van
chiron
2025. november 12. 18:44 Szerkesztve
Messze nem az első és remélem nem az utolsó bátor kiállása Orbánnak, a mindenkori közhangulattal szemben. Aztán, szokás szerint igaza lesz. Ezért nehéz az ellenfeleinek, végül csak marad ez az óvodás O1G-zés. De azért az ő balliberális asszonykórusuk is halad a korral, hiszen a hajdani "szőlőbányás" kórusművek után képesek voltak témát váltani: mostanra átnyergeltek a zebrákra.
