Pedig mindenki a fejét fogta: Orbán Viktor tíz éve bemondta, amiben senki más nem hitt – ez a jutalma

A politikában könnyen elfordulnak tőled egy vereség után, és kevesen tartanak ki. Orbán Viktor viszont akkor is barátja mellett állt, mikor a világ már leírta őt.
A mai politikában könnyen lehet magasra érni, viszont nagyot is lehet onnan esni. Míg valaki egy nap közkedvelt közéleti személy, már másnap arra eszmélhet, hogy kiálltak mögüle. Orbán Viktor tíz évvel ezelőtt látta, hogy egy új Amerika született, és ennek vezetőjét mindig támogatta. Még akkor is, amikor 2020-ban fordult a szél a tengerentúlon. Az elkötelezettség most eredményt hozott, de hogy mennyi mindent is bírt ki Donald Trump és Orbán Viktor barátsága, azt a Mesterterv legutóbbi adásában is górcső alá vettük.
A múlt heti találkozónak - nem meglepően - sok olvasata lett, de az odavezető út legalább olyan fontos, mint a mostani tárgyalások eredménye. Mráz Ágoston Sámuel felidézte, hogy a két vezető barátsága kiállt egy nagy próbát, amikor 2020-ban minden állítólagos barátja elfordult Donald Trumptól, akkor Orbán Viktor kitartott mellette. „Még nekünk elemzőknek is meglepő módon azt mondta, hogy ebben az emberben benne a képesség, hogy visszatérjen. És amikor visszatért, ezt Donald Trump nem felejtette el neki” - mondta a Nézőpont Intézet vezetője.
„Nagyon fontosnak tartom a személyes szállat” - mondta G. Fodor Gábor. A XXI. Század Kutatóintézet stratégiai igazgatója hozzátette, hogy már lassan tíz éve tart ez a barátság. „Már akkor bemondta a magyar miniszterelnök, hogy Trumpra tesz, amikor mindenki a fejét fogta, hogy miért kellett ezt bemondani elsőként” - folytatta majd leszögezte, hogy Orbán Viktor nemzetközi megítélésben egy sikeres és erős politikusként tartják számon, ami vonzó a világ nagyhatalmai felé.
A Mesterterv legutóbbi adását itt tudja megnézni, a műsor a hatodik perctől kezdődik:
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala