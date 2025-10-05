„Áll az OPERA gépésze, bizonyos Látó János a Kossuth téri színpadon, pedig ott nem volna dolga, és osztja a kisegyházas flaszter-észt meg giccsjézust a Juhász Péter-féle tüntetésen résztvevőknek. Nekik? Nemigen tudhatja, hol van. Most a saját nevén jelentik be, nem Lajosként. És tényleg nem lelkész: gépész. Hihetetlen fejlemény. És valamiért megvan az a rossz érzésem, hogy neki nem magyarázta el senki, hogy ezt a véresen komoly rágalmazási fiaskót majd vele akarják elvitetni.

Nem mintha nem volna része benne: az egyszerűség nem jog, amely védelmez, hanem tulajdonság. De látja-e Látó, hogy Juhásza már szóképek és szólás-mondások mögé bújik, meg hogy ő sosem célzott senkire, a DK-s Arató pedig majd biztos egy hétköznapi szemtengelyferdülésbe menekül?

Nagy bizonyosság kell a pedofil-vádhoz, és felettébb nagy butaság egy Semjén Zsolt becsületét megcélozni vele. Ilyet nem lehet művelni következmények nélkül se jobbról, se balról. De ma több óra alatt, amibe belefért néhai Charlie Kirk lebarmozása (sic!), Semjén és Apáti Bence megalázása vagy a Fidesz összemosása a szemkilövetéssel is, miért nem hangzott el annyi: gyerekek, ezt elszúrtuk, ne haragudjatok! (Hogy a miniszterelnök-helyettestől bocsánatot kérne bármelyikük, fel sem tételezem.)

Azt értem, hogy Juhász nem fél a »hatalomtól«. (Látó se félt, amikor 2022-ben jelentkezett a diktatúra kiemelt fegyenctelepeként működő Operaházba.) De akkor miért gyáva, ha tetteinek következményei tűnnek fel a horizonton?

Nem-látó János már 4 hónapja egy másik színház gépésze. Szerintem nem tudja, most mit csinált: nincs olyan, hogy Lajos vagyok, »zsoltizok« kicsit és aztán nem ér a nevem. Meg itt vannak a friss barátaim, akik tényleg olyan kemények, hogy van merszük egy nyelvbotlásomban is mélyen hinni – ha olyan a célszemély…