Nem engedhetjük, hogy Brüsszel Pojáca Peti fejére tegye a kormányfői csörgősipkát!

Drámai fordulat: Kollár Kinga szakított Magyar Péterrel – itt valami nagyon komoly zűr lehet
Lám, mindjárt másként néz ki minden, ha egy tiszás képes nem a százhatodik kicsi Magyar Péter-klónként kommunikálni. Francesca Rivafinoli írása.
Történelmünk bolondjainak mai utódai itt járnak közöttünk.
Amikor a parizeres Jakab Pétert annak idején csörgősipkával ábrázolta a média, azt gondolhatta a gyanútlan olvasó, hogy kész, ennél nincs lejjebb. Aztán kiderült, hogy nagyon is van. Jött Magyar Péter, aki szintén maga elé tette a puritánságát szimbolizálni hivatott parizeres zsömlét, majd kilépett a cirkuszi porondra, hogy Orbán Viktor kartonból kivágott figurájával bohóckodjon, ha már a személyes vita nem jön össze.
Mintha bizonyítani akarná, hogy neki is jár Jakab csörgősipkája.
Nem fogja fel ugyanis, hogy nem ő Orbán Viktor ellenfele, hanem a gazdája, Manfred Weber, aki azért tartja őt a mentelmi jog segítségével a markában, hogy ha netán hatalomra kerül, akkor azt tegye, amit Brüsszel diktál. De neki annyira nagy az egója, hogy képtelen tudomásul venni a valóságot. Hiába ő az ellenzék legnagyobb pártjának vezetője, legjobb esetben is csak báb lehet, nem igazi miniszterelnök.
Orbán mögött a magyarok többsége áll, stabilan, Pojáca mögött pedig senki, azaz Brüsszel, meg az O1G-s csőcselék, ami annyira szélsőségesen gyűlölködő, hogy még a saját életét is tudatosan rosszabbá akarja tenni Magyar adóemelést helyeslő terveivel,
amit nem hoznak nyilvánosságra, mert akkor megbuknak. Ez az igazi bohóctréfa. Ez várna ránk, ha Magyart valahogy befújná a szél a kormányfői székbe. Jézus Mária!
„A bölcs embernek nincs szüksége tanácsra, a bolond meg úgysem fogadja meg”, mondja Benjamin Franklin. Hiába mondanánk Pojácának, hogy ne tetszelegjen őrült vágyaiban. A Harcosok órája egy videójából ma kiderült, hogy azt mondta
Akkora bajban lesznek a választások előtt, tudjuk, mire készülnek. Ne tegyék, mert ez egy súlyos bűncselekmény. Se önmerénylet nem kell, miniszterelnök úr, se megjátszott, külső támadás.”
Tehát a jelek szerint nagyon el tudna képzelni ilyen szörnyű önmerényletet vagy megjátszott külső támadást. Ezért is beszél róla. Neki mindegy, csak az eredmény szülessen meg, mert annyi nyilvánvaló számára, hogy választáson soha nem tudja megszerezni a többséget, ahogy elődei – Márki-Zay, Karácsony vagy Mesterházy Attila sem tudta.
Orbán Viktor a Harcosok órájában emlékeztetett arra, hogy Magyarországot a nagyhatalmak rendre az első számú vezetőn keresztül akarták irányítani, sajnos nem kevés sikerrel. „A szintén félnótásnak mondott Károlyi Mihályt a franciák küldték a nyakunkra, tönkre is tette az országot. Szálasit a németek, Rákosit, akit szintén bolondnak tartottak, a szovjetek emelték fel. Magyar Pétert a brüsszeliek akarják." Orbán hangsúlyozta:
„Ez ugyanaz a történet. Valahogyan a külső megbízásból itt föllépő emberek egy része bolond. Komolynak is tud kinézni, de aztán óriási baj lesz az országban.”
Érdekességképpen egy mondat Herczeg Ferenc 1920-ban megjelent, Két arckép című könyvéből Károlyiról. „Lelkében egyenes leszármazottja maradt a rendi Magyarország ama falánk urainak, akik állandóan a nemzet vérző testében tartották karmaikat, s akik századokkal ezelőtt csak azért hozták az országra a törököt és a tatárt, mert az ő idejükben még nem volt bolsevizmus.”
Magyarral nem lehetetlen, hogy jönne Trianon 2.0, ami talán nem jelentene újabb országcsonkolást, vagy ki tudja, de a migránsok beözönlését igen,
és hogy az ország gazdasági helyzetét tönkretenné, az biztos. A rezsicsökkentés eltörlésével, a tizenharmadik havi nyugdíj elvételével, a megemelt energiaárakkal. Nem kicsit. A családok nagy részét maga alá temetné. Munkahelyek szűnnének meg, egekbe szökne a munkanélküliség, az Ukrajnába folyó uniós millárdok miatt a gazdák koldusbotra jutnának. Tudják, Kollár Kinga el is mondta, minél rosszabb a lakosságnak, annál jobb a Tiszának, mert akkor őket támogatnák.
Károlyi, Szálasi, Rákosi – történelmünk bolondjainak mai utódai – itt járnak közöttünk.
Nem engedhetjük, hogy Brüsszel Pojáca Petinek kormányfőként a fejére tegye a csörgősipkát.
