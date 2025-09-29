Nem engedhetjük, hogy Brüsszel Pojáca Peti fejére tegye a kormányfői csörgősipkát!

Amikor a parizeres Jakab Pétert annak idején csörgősipkával ábrázolta a média, azt gondolhatta a gyanútlan olvasó, hogy kész, ennél nincs lejjebb. Aztán kiderült, hogy nagyon is van. Jött Magyar Péter, aki szintén maga elé tette a puritánságát szimbolizálni hivatott parizeres zsömlét, majd kilépett a cirkuszi porondra, hogy Orbán Viktor kartonból kivágott figurájával bohóckodjon, ha már a személyes vita nem jön össze.

Mintha bizonyítani akarná, hogy neki is jár Jakab csörgősipkája.

Nem fogja fel ugyanis, hogy nem ő Orbán Viktor ellenfele, hanem a gazdája, Manfred Weber, aki azért tartja őt a mentelmi jog segítségével a markában, hogy ha netán hatalomra kerül, akkor azt tegye, amit Brüsszel diktál. De neki annyira nagy az egója, hogy képtelen tudomásul venni a valóságot. Hiába ő az ellenzék legnagyobb pártjának vezetője, legjobb esetben is csak báb lehet, nem igazi miniszterelnök.

Orbán mögött a magyarok többsége áll, stabilan, Pojáca mögött pedig senki, azaz Brüsszel, meg az O1G-s csőcselék, ami annyira szélsőségesen gyűlölködő, hogy még a saját életét is tudatosan rosszabbá akarja tenni Magyar adóemelést helyeslő terveivel,

amit nem hoznak nyilvánosságra, mert akkor megbuknak. Ez az igazi bohóctréfa. Ez várna ránk, ha Magyart valahogy befújná a szél a kormányfői székbe. Jézus Mária!